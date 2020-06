Jättivelat kasvussa: Yli 60 000 asuntokunnalla on velkaa yli 300 000 euroa

Yli puolella suomalaisista asuntokunnista on asuntovelkaa.

Niiden asuntokuntien määrä kasvoi seitsemän prosenttia, joilla oli velkaa yli 300 000 euroa

Pääkaupunkiseudulla asuvilla asuntokunnilla on suurimmat asuntovelat, kertoo Tilastokeskus.

Pääkaupunkiseudun asuntokunnilla on asuntovelkaa keskimäärin 148 500 euroa, kun suomalaisten keskimääräinen asuntovelka oli 102 240 euroa vuonna 2019. Edellisvuodesta keskimääräisen suomalaisen asuntovelka kasvoi 1,2 prosenttia, mutta pääkaupunkiseudulla 3,4 prosenttia.

Vähiten asuntovelkaa oli Pohjois- ja Itä-Suomen asuntovelallisella, keskimäärin 81 700 euroa.

Kaikkiaan Suomessa oli 1,45 miljoonaa asuntokuntaa jolla oli velkaa. Toisin sanoen 53 prosentilla kaikista asuntokunnista oli velkaa.

60 300 asuntokunnalla velkaa oli yli 300 000 euroa, ja suurivelkaisten asuntokuntien määrä kasvoi seitsemän prosenttia edellisvuodesta.

Neljänneksellä velallisista asuntokunnista velkaa on korkeintaan 10 000 euroa ja puolella korkeintaan 50 000 euroa. Sen sijaan 166 700 asuntokunnalla velkaa on vähintään 200 000 euroa. Yli 200 000 eurolla velkaantuneiden lukumäärä kasvoi neljä prosenttia vuodesta 2018.

Suomalaisilla asuntokunnilla on velkaa yhteensä 126,9 miljardia euroa, josta asuntovelkaa on 89,6 miljardia euroa. Elinkeinoa ja tulonhankintaa varten otettua velkaa on asuntokunnilla 8,9 miljardia euroa ja muuta velkaa 28,4 miljardia euroa. Muu velka käsittää kulutukseen ja suurehkoihin hankintoihin otetut velat sekä opintovelat.

Asuntovelat kasvoivat prosentin edellisvuodesta ja yhteisvelka kaksi prosenttia.

Kolmanneksella kaikista asuntokunnista oli asuntovelkaa eli kaikkiaan sitä on lähes 876 000 asuntokunnalla. Useimmiten asuntovelkaa on 30—45-vuotiailla, joista 60 prosentilla on asuntovelkaa. Nuorilla asuntovelkaa ei vielä usein ole, ja myös yli 65-vuotiaista vai 11 prosentilla oli asuntovelkaa vuonna 2019.

Yleisimmin asuntovelka koskettaa asuntokuntia, joissa on lapsia. Lapsellisista kahden aikuisen perheistä 71 prosentilla oli asuntovelkaa, keskimäärin lähes 140 000 euroa. Yksinhuoltajaperheiden asuntovelka on pienempi, keskimäärin reilut 92 000. Lapsettomilla ja yhden hengen asuntokunnilla velka on edelleen vieläkin pienempi.

Vuonna 2019 asuntokunnat maksoivat korkoa kaksi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteensä korkoja maksettiin 1,6 miljardia euroa. Asuntovelallinen asuntokunta maksoi korkoa siis keskimäärin 960 euroa.

Velallisista asuntokunnista 61 prosenttia eli 878 200 asuntokuntaa maksoi vuodessa korkoja korkeintaan 1 000 euroa ja vajaa kolme prosenttia eli 37 600 asuntokuntaa yli 5 000 euroa.