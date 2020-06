Kommentti: Tietyssä iässä sijoituksiaan kannattaa alkaa vain suojella

30–40-vuotias voi aivan rauhassa katsella markkinoiden heiluntaa ja ottaa sen verran riskiä kuin hyvältä tuntuu. Jos eläkevuodet ovat lähellä tai olet jo eläkkeellä, asiaa kannattaa alkaa ajatella toisesta kulmasta, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Osakemarkkinat ovat viime viikkoina heiluneet kovasti. Markkinoita medialle kommentoivat pääanalyytikot ja strategit sanovat, että markkina lyö voimakkaasti yli molempiin suuntiin.

Tällä he tarkoittavat, että niin nousut kuin laskutkin ovat tavallaan liian suuria suhteessa siihen, mitä reaalimaailmassa tapahtuu. Mutta markkinoilla on oma logiikkansa.

Järkevästi toimivalle piensijoittajalle markkinan heilunnalla ei juuri ole väliä.

Erityisesti, jos ikää on 30–40 vuotta ja ajatus on säästää vanhuuden varalle. Eläkesijoituksia pitää ajatella ei vuosien vaan vuosikymmenten päähän. Silloin huonoilla päivillä tai edes huonoilla vuosilla ei välttämättä ole merkitystä.

Kun eläkeikä lähestyy, vältä riskiä

Mutta on yksi ryhmä, jolle asialla on kovasti merkitystä. He ovat eläkeiän kynnyksellä tai jo eläkkeellä olevat ihmiset.

He, jotka aikovat pian alkaa käyttää sijoituksiaan.

Analyysiyhtiö Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén sanoi (Taloussanomat 16.6.), että ”jos olet lähellä eläkeikää ja markkina laskee rajusti, saati jos tarvitset rahat käyttöösi juuri tuolla hetkellä, se on katastrofi.”

On erittäin tärkeää ymmärtää, että sijoituksiin kannattaa ja suorastaan pitää suhtautua eri tavalla elämän eri vaiheissa. Vilén muotoilee sen niin, että elämässä tulee aika, jolloin ihminen muuttuu säästäjästä omien säästöjensä kuluttajaksi.

On olemassa sijoitusten kulutus- ja suojausvaihe, eikä silloin kannata ottaa enää riskiä.

Tällä en tarkoita nyt ollenkaan, etteikö eläkeiässä kannattaisi enää sijoittaa. Mutta riskin suhteen pitää olla erityisen valppaana. Samoin kulujen. Vilén sanoo, että indeksirahaston pitää päästä alle 0,30 prosentin kuluihin.

Suosittelen katsomaan oman rahaston kulut ja miettimään, saako kuluille vastinetta.

Mieti, mistä saat hyviä neuvoja

Osalle eläkeläisistä on kertynyt hyvin säästöjä, ja pankit soittavat heille mielellään ja tarjoavat sijoitusneuvontaa. Julkisuudessa on ollut muutamia törkeitä tapauksia, jossa hyvin iäkkäille on myyty erittäin vaikeasti ymmärrettäviä sijoitustuotteita. Yleisesti sijoituspalveluyhtiöt toimivat kuitenkin varsin hyvin.

Koska halusin nähdä, millaisia sijoitusneuvoja pankit antavat, lähdin äitini pyynnöstä hänen mukaansa pankkiin. Tapauksesta on aikaa muutama vuosi ja äiti oli hieman päälle 70-vuotias.

Olin sanonut, etten puutu asiaan, enkä kerro ammattiani, kuuntelen vain. Sijoitusneuvoja puhui tunnin verran ja esitteli vaihtoehtoja varsin selkeästi. Äiti teki kaikki kysymykset.

Kunnes äiti päätti sanoa: ”Sano sinäkin nyt jotain. Tyttäreni on taloustoimittaja.”

Sijoitusneuvoja suorastaan hypähti tuolillaan. Minusta neuvot olivat olleet ihan hyviä. Ihmettelen, miten reaktio voi olla noin suuri pelästys, kun käy ilmi, että paikalla on ihminen, joka ammattinsa puolesta hyvin todennäköisesti ymmärtää aika paljon puhuttavasta asiasta.

Eihän niin voi mennä, että neuvot paranevat, jos kuulijan oletetaan ymmärtävän asiaa?

Eihän?

Teimme, kuten Sauli Vilén kehottaa tekemään. Sanoimme, että haluamme miettiä vielä asiaa. Lopputulosta en kerro. Joku yksityisyyden suoja äidilläkin on.