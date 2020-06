Kenen sijoitusneuvoihin voi luottaa? ”On yksittäisiä, todella karuja tapauksia”

Sauli Vilénin mielestä oma pankki on luonteva paikka käydä keskusteluja. Jos tuntuu, että pankin antamat neuvot eivät ole hyviä, aina voi kysyä toisen ja kolmannen pankin mielipidettä. Kulujen kanssa kannattaa kuitenkin olla tarkkana.

Aina voi kysyä asiantuntijalta apua, jos kokee, ettei osaa sijoittaa. Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén sanoo, että sijoitusala on mainettaan parempi, vaikka yksittäisiä ylilyöntejä on.

Sijoittamalla voi kasvattaa omaa taloudellista liikkumavaraansa esimerkiksi sairastumista varten, mutta myös omia haaveitaan toteuttaakseen. Monia sijoittaminen kuitenkin pelottaa, koska he kokevat, etteivät heidän taitonsa riitä.

– On totta, että jos haluaa tuottoa, joutuu ottamaan riskiä, koska riskitöntä tuottoa ei ole. Sijoitus kannattaa tehdä oman riskinsietokyvyn mukaan. Älä sijoita enempää kuin olet valmis häviämään, sanoo analyysiyhtiö Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén.

Vilénin mukaan on äärimmäisen pieni riski hävitä koko pääomansa, jos käytettävissä on riittävän pitkä aika ja jos sijoitusten ajallinen ja muu hajautus on kunnossa.

– Sanon, että se on käytännössä lähes mahdotonta.

– Jos kyse on siitä, ettei osaa, siihen on asiantuntijoita. Kyllähän ihmiset ostavat muunkinlaista asiantuntijapalvelua. Toimiala on tehnyt sijoittamisen hyvin helpoksi. Rahastoilla saa globaalin hajautuksen, Vilén sanoo.

Kenen neuvoihin voi luottaa?

Suomessakin on ollut tapauksia, joissa muistisairas vanhus on tehnyt sijoituksia pankkiiriliikkeen neuvojen perusteella sillä seurauksella, että säästöt ovat kadonneet. Vanhukselle on myyty erittäin vaikeasti ymmärrettäviä strukturoituja sijoitustuotteita.

Millä mielellä on lukenut uutisia näistä tapauksista?

– On yksittäisiä todella karuja tapauksia. Silti toivon, että ne eivät leimaa koko alaa. Sijoitusala on mainettaan parempi, ja sillä tehdään paljon hyvää työtä.

Miten kannattaisi toimia, jos pankista tai pankkiiriliikkeestä tulee esimerkiksi yli 75-vuotiaalle soitto, jossa toivotaan tapaamista ja halutaan antaa sijoitusneuvoja?

– Aika on tärkein tekijä sijoituksissa. Tuossa iässä sijoitushorisontti on dramaattisempi lyhyempi kuin 30-vuotiaalla.

– Ihminen on siinä vaiheessa elämäänsä, että hän on sijoitusten kulutus- ja suojausvaiheessa. Jos tuossa iässä lähivuosiin iskee suuri pörssikurssien lasku, se on todella huono asia. Sijoitusten pitää olla turvassa, jos niitä tarvitsee nopeasti jonkin ison elämänmuutoksen vuoksi.

Vilén puhuu sijoitusten suojavaiheesta. Tämä neuvonantajan pitää ottaa neuvoja antaessaan ehdottomasti huomioon.

– Voidaan tietysti puhua sijoituksista. Mutta pitää keskustella myös siitä, onko ihminen tehnyt tai aikooko hän tehdä perinnön. Jos tarkoitus on siirtää sijoituksia eteenpäin, pitää käsitellä erilaisia verotukseen liittyviä asioita.

Siitä ei kannata lähteä, että pankki antaisi huonoja neuvoja, mutta varsinkin kulujen kanssa pitää olla tarkkana. Vilénin mielestä oma pankki on luonteva paikka käydä näitä keskusteluja. Jos tuntuu, että pankin antamat neuvot eivät ole hyviä, aina voi kysyä toisen ja kolmannen pankin mielipidettä.

Saamiensa neuvojen miettimiseen kannattaa myös käyttää aikaa. Sillä kuten aikaisemmin sanottu, hätäilemällä harvoin tulee paras lopputulos.

