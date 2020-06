Nyt on öljylämmittäjän onnenpäivät: säästö jopa 600 euroa

Öljylämmitystä on pidetty pitkään kalliina ja epäekologisena lämmitysmuotona. Nyt se on lähes kolmanneksen halvempaa kuin viime vuonna samaan aikaan.

Lämmitysöljy on jopa 30 prosenttia halvempaa kuin viime vuonna tähän aikaan. Täyttämällä säiliönsä nyt voi säästää huomattavan summan.

Öljylämmittäjille on luvassa kissanpäivät, sillä öljyn hinta on ennätyksellisen alhaalla. Kun yleensä öljylitralta joutuu pulittamaan euron, nyt hinta on jopa alle 70 senttiä.

Säännöllisesti hinta on ollut 70 sentissä viimeksi noin kymmenen vuotta sitten.

Keskimääräinen öljylämmitteinen talo vaatii noin 2 200 litraa öljyä vuodessa. Mikäli säiliönsä täyttää nyt, säästö voi olla Lämmitysenergia Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Arto Hannulan mukaan jopa reilut 600 euroa.

– En muista, että hetkeen olisi ollut ihan näin kannattavaa lämmittää kotiaan öljyllä, Hannula toteaa.

Öljyn kulutus riippuu paljolti myös lämpötiloista. Mikäli talvi on kylmä ja säiliöön saa mahtumaan öljyä reilusti, säästö voisi olla vieläkin suurempi.

Jokusen euron olisi voinut säästää, jos olisi täyttänyt säiliönsä kuun vaihteessa, jolloin hinta kävi vielä muutaman sentin alempana. Hannulan mukaan vieläkin liikutaan hyvin kilpailukykyisissä hinnoissa ja hänen laskelmiensa mukaan öljylämmitys on nyt kokonaiskustannuksiltaan jopa maakaasua halvempi.

Muutos on suuri, sillä esimerkiksi vuonna 2017 ja 2018 öljylämmitystä pidettiin yleisesti kalleimpana lämmitysmuotona. Suurimmillaan lämmitysöljy maksoikin noin 1,20 euroa litralta.

Kokonaiskuluihin vaikuttavat Hannulan mukaan myös muut asiat kuin öljyn hinta. Lämmitysjärjestelmä pitäisi muun muassa huoltaa noin kahden vuoden välein. Lämmitysjärjestelmä kannattaa myös pitää ajantasaisena, sillä Hannulan mukaan uusien järjestelmien energiatehokkuus on huomattavasti vanhempia parempi.

– Nykyään päästään jo tosi hyvään energiatehokkuuteen. Kehitys jatkuu yhä.

Hannulan mukaan nyt onkin hyvä aika täyttää öljysäiliönsä, mutta yhtä virhettä ei kannata tehdä:

– Kannattaa ostaa talvilaatuista lämmitysöljyä. Kesälaatu on muutaman sentin halvempaa, mutta voi aiheuttaa ongelmia, jos sitä käytetään vielä kylmillä keleillä. Lämmitysjärjestelmän viat tulevat aina kalliimmaksi.

Mikäli yrittää selvitä kesälaadulla talven läpi, voi ongelmaksi tulla jäätyminen.

Lämmitysenergia Yhdistys ry:n mukaan öljylämmitystä käyttäviä pientaloja on Suomessa noin 130 000, vaikkakin määrä pienenee jopa 5 000:lla vuosittain.

Monessa näistä lämpöä saadaan myös muilla keinoin, kuten ilma-vesilämpöpumpulla tai varaavalla takalla. Silti öljylämmitystä käyttävien määrä on Hannulan mukaan merkittävä.

Motivan asiantuntija Teemu Kettunen sanoo, että öljylämmitteisen talon kannattavuus riippuu lämmitettävän talon koosta ja lämmityskuluista.

Pienessä talossa, jolla ei ole suurta jälleenmyyntiarvoa, ei ole välttämättä järkevää vaihtaa öljylämmityksestä toiseen energiamuotoon.

Sen sijaan isommissa taloissa maalämmön pienet käyttökustannukset voivat keikauttaa öljylämmityksen epätaloudellisemmaksi.

– Maalämmössä aloituskulut ovat suuret, mutta mitä isompi kulutus, sitä nopeammin maalämpö maksaa itsensä takaisin.

Kettunen muistuttaa myös, että lämmitysmuodon päivittäminen nostaa yleensä asunnon jälleenmyyntiarvoa. Näin ollen voi olla päivittäminen voi olla myynnillisestikin järkevää.

– Toisaalta pitää muistaa, että tapaukset ovat aina yksilöllisiä. Jos on vasta päivittänyt öljykattilansa, ei energiamuodon vaihtaminen todennäköisesti kannata.

Kettunen painottaa, että hänen laskelmansa pohjaavat siihen, että lämmitysöljyn hinta nousee jälleen euroon. Mikäli öljy jäisi halvaksi, energiamuodon vaihtamista ei voisi taloudellisesti perustella.

Omaa energiankulutustaan voi vähentää myös hoitamalla talonsa tiivisteen kuntoon, vähentämällä vedenkulutusta ja pudottamalla huonelämpötilaa.

– Yhden asteen pudotus huonelämpötilassa leikkaa keskimäärin noin viisi prosenttia lämmönkulutusta, Kettunen sanoo.

Öljylämmityksen tulevaisuus on vielä hämärän peitossa. Ilta-Sanomat uutisoi helmikuussa, että hallitus haluaa ajaa öljyn alas lämmitysmuotona.

Ensin vuorossa ovat valtion ja kuntien kiinteistöt. Tavallisia pientaloasujia ”kannustetaan siirtymään muihin lämmitysmuotoihin 2020-luvun aikana erillisellä toimenpideohjelmalla”.

Osana tätä hallitus aikoo kiristää lämmityspolttoaineiden verotusta sekä leikata verotukea yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa niin, että verotulot kasvavat vaalikauden aikana 100 miljoonalla eurolla.

Ministeriölähteen mukaan kevyttä polttoöljyä koskevat veronkorotukset tulevat olemaan ”maltillisia”.

Kun lämmityspolttoaineiden verotusta korotettiin viime hallituskaudella 45 miljoonalla eurolla, Veronmaksajien keskusliitto arvioi, että öljylämmitteisen omakotitalon vuosittaiset lämmityskulut kasvavat noin 42 euroa.

Nyt nousu voisi olla suurempi.