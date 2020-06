Kommentti: Teinin yllättävä kysymys sai häkeltymään – miten itse vastaisit tähän?

Kun nykynuorten kanssa puhuu taloudesta, saattaa itse yllättyä eniten. Ainakin osalla heistä on valtavasti tietoa. Eteen voi tulla kysymys, josta pitäisi selvitä helposti, mutta ei selviä, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Tiistaina alkuillasta tein kavalan teon. Istuin kahvipöydässä 12- ja 14-vuotiaiden nuorten miesten ja heidän äitinsä kanssa. Koska teinien intoa keskusteluun ei aina tiedä, odotin, että jäätelökipot ovat täynnä. Arvelin, että sen verran keskustelulle on aikaa.

Sitten aloitin: Pojat, haluaisin puhua rahasta. Minkä verran teille on opetettu taloustaitoja koulussa ja millaisia ne ovat?

12-vuotias aloitti. Hän oli ollut yrityskylässä ja hauskaa oli ollut.

Yrityskylä on kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille luotu oppimiskokonaisuus, jossa puhutaan työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta. Nuori on juuri lopettanut kuudennen luokan.

Yrityskylässä hän oli ollut suuren suomalaisen pörssiyhtiön markkinointi- ja viestintäjohtaja ja miettinyt asioita siitä näkökulmasta. Oli myös puhuttu yritysten maksamista veroista, mitä verorahoilla yhteiskunnassa tehdään ja erilaisista julkisista palveluista.

Olin varsin vaikuttunut.

Sitten ääneen pääsi 14-vuotias – hän on juuri lopettanut kahdeksannen luokan. Koulussa kuulemma opetetaan kyllä talousasioita, mutta hän haluaisi oppia enemmän.

Mistä asioista?

”No en ihan ymmärrä sitä verotussysteemiä, että miten menee. Siitä tarvitsisin lisää tietoa. Ja sitten haluaisin, että puhuttaisiin enemmän sijoittamisesta.”

Tähän en ollut varautunut. Työni puolesta pitäisi osata selittää, miten ”verotussysteemi menee”, mutta sen avaaminen niin, että 14-vuotias ymmärtää, onkin jo toinen juttu. Menin siitä, mistä aita on matalin. Sanoin, että ylemmillä luokilla asiaa varmaan selitetään paremmin, koska kokonaisuus on aikamoinen.

En ole varsinaisesti ylpeä omasta suorituksestani.

Tiedän, että tämä nuori sijoittaa. Kysyin, mistä hän innostui asiasta. ”Yksi kaveri sanoi pari vuotta sitten, että jos näin nuorena aloittaisi, niin vanhempana olisi jo aika paljon rahaa.”

Täsmälleen oikein. Kun noin nuorena aloittaa, vaikka laittaisi vain vähän rahaa sijoituksiin, mutta tekee sen säännöllisesti, korkoa korolle -efekti ehtii saada ihmeitä aikaan. Nyt hän lukee Seppo Saarion teosta Miten sijoitan pörssiosakkeisiin.

”Se on kuule jo 17. painos. Taitaa olla aika suosittu kirja.”

Edelleen täsmälleen oikein.

Jäätelökipot ovat tyhjät. Aika on loppu. Ja kyse on vain kahdesta nuoresta. Silti monen ajatus siitä, että koulu on nyt samanlaista kuin omana aikana, on toivottavasti muuttunut.

Ei se ole. Vaikka koulut, kodit ja oppilaat ovat erilaisia, nykykoulua ei kannata verrata omiin koulumuistoihin.

Uusin Pisa-vertailu sen myös näytti. Suomalaiset 15-vuotiaat koululaiset ylsivät taloustaidoissa kakkossijalle kanadalaisten kanssa.