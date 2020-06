Ole tarkkana, jos vuokraat autoasi muille – ”Olet antanut tietoisesti toisen käyttöön ja ottanut riskin”

Auton vastaanottajan on hyvä tarkistaa mahdolliset naarmut, lommot ja muut vahingot.

Asiantuntijat muistuttavat seikoista, jotka kannattaa ottaa huomioon yksityishenkilöiden välisessä autonvuokrauksessa. Myös vakuutusasioihin kannattaa paneutua etukäteen.

Autojen vertaisvuokrauksesta erilaisten sivustojen kautta on viime vuosina tullut yksi vaihtoehto perinteisten autovuokraamoiden rinnalle.

Erityisasiantuntija Saija Kivimäki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta (KKV) toteaa, että autonvuokraamisessa on seikkoja, jotka vuokraajan on hyvä ottaa huomioon.

– Silloin kun toimitaan tällaisilla markkinapaikoilla ja niissä tehdään kauppaa tai vuokraamista, niin ensimmäisenä tulee selvittää kenen kanssa kauppaa tai vuokraamista tehdään. Jos toinen osapuoli on yksityishenkilö, niin silloin ostajaa tai vuokraajaa suojaava lainsäädäntö koskien tulevia ongelmia on huomattavasti heikompi kuin jos on yrityksen kanssa tekemisissä.

Kivimäen mukaan markkina-alustan tehtävänä on pitää huoli siitä, että sen käyttäjä ymmärtää, keneltä hän on palvelua tai tavaraa ostamassa.

Blox Car -palvelun lisäksi auton vertaisvuokraukseen soveltuvia markkinapaikkoja ovat esimerkiksi Autolevi, Tori.fi sekä Nettimarkkina.com.

Vuokraamisessa ja kaupankäynnissä ylipäätään kirjallisen sopimuksen laatiminen on varmin tapa ennaltaehkäistä ongelmia jälkikäteen.

– Kun ottaa auton vastaan, se pitäisi käydä läpi ja tarkistaa, onko autossa kolhuja, naarmuja tai merkkejä muista vahingoista. Kaikki pitää siinä vaiheessa kirjata ylös. Tällä vältytään siltä, että jälkeenpäin syntyy erimielisyyksiä autoon ilmestyneistä vahingoista.

Kivimäen mukaan myös voimassaolevien vakuutusten ja omavastuiden selvittäminen on hyödyllistä.

Erityisasiantuntija näkee riskin myös maksupolitiikassa.

– Aina on tärkeää selvittää vastapuolen taustoja ja luotettavuutta etukäteen molemmin puolin. Netissä myydään paljon "olematonta" tavaraa, joten miksei tämä voisi näkyä myös vuokrauspalveluissa.

Mikäli henkilö etsii vuokrattavaa autoa netissä olevilta alustoilta, on alustojen sopimusehtoihin tutustuminen Kivimäen mukaan erittäin tärkeää.

– Yleensä sopimusehdoissa avataan tämän alustan vastuukysymyksiä. Niihin kannattaa tutustua, vaikka ne olisivatkin pitkiä ja hankalia. Jos jotain ei ymmärrä, asiaan voi aina kysyä apua.

Kivimäki muistuttaa, että kahden yksityisen ihmisen välisissä riitatilanteissa kuluttajaneuvonnan tai kuluttajariitalautakunnan käyttäminen ei ole mahdollista.

– Jos kahden yksityishenkilön kesken tulee aimo riita ja sitä ei saa itse sovittua, niin siinä tapauksessa on lakimiehen puoleen kääntyminen ja viime kädessä käräjäoikeus, joka ratkaisee asian.

Vakuutus ei välttämättä korvaa

Pohjola Vakuutuksen ajoneuvovakuutusten Business Lead Mikko Pöyhönen toteaa, että vakuuttamisen näkökulmasta sekä autoaan vuokraavalla että auton vuokraajalla on huomionarvoisia seikkoja tarkasteltavana.

– Jos ajatellaan puhdasta kuluttajien välistä autonvuokraamista tai sitten ammattimaista luvanvaraista autonvuokraamista, niin nämä kaksi asiaa täytyy heti erottaa toisistansa.

Pöyhönen kertoo, että niin kutsuttua vertaistaloutta ei ole vakuutusyhtiöissä lähtökohtaisesti tunnistettu.

– Lähtökohta on se, että kuluttajien välisessä vuokraamistilanteessa vakuutusturva löytyy, mutta käytännön puolella on monia asioita, joista osapuolten on hyvä olla tietoisia. Näissä voi olla vakuutusyhtiökohtaisia poikkeuksia.

Pöyhönen antaa muutaman esimerkin.

– Jos autosi vuokrannut henkilö vaikka varastaa autosi, niin yksityisvakuutuksessa oleva varkausturva ei korvaa, sillä olet antanut auton tietoisesti toisen henkilön käyttöön ja ottanut riskin. Yksityisissä vakuutuksissa on tällainen petosturvan puute liittyen tämän tyyppiseen vuokraustoimintaan.

– Jos auton vuokrannut henkilö ajaa autosi humalassa vaikka lunastuskuntoon, niin vakuutusyhtiö voi alentaa tai jopa evätä korvauksen vedoten tuottamuksellisuuteen. Eli tulkinnalla ikään kuin sinä itse olisit ajanut autoa humalassa.

Pöyhönen toteaa lisäksi, että vahingon sattuessa vakuutuksenottajan vahinkohistoriaan tulee aina merkintä ja se voi johtaa liikennevakuutuksen bonusmenetykseen ja korkeampiin vakuutusmaksuihin.

– Onnettomuuden aiheuttaneella vuokraajalla ei ole vakuutukseen liittyen korvausvelvollisuutta. Korvaukset maksetaan vakuutuksenottajan eli autoaan vuokraavan henkilön vakuutuksista niiden kattavuuden mukaan. Kaskossa on lisäksi omavastuu, joka on myös vakuutuksenottajan vastuulla, jos siitä ei ole erillisesti sovittu.

Molempia osapuolia Pöyhönen kannustaa olemaan vuokratilanteessa tarkkana. Lisäksi tulisi mahdollisimman selkeästi sopia vuokraamisen pelisäännöistä ennakkoon.

– Kannustaisin ensinnäkin tunnistamaan sen toisen ihmisen, eli kuka vuokraa ja toisaalta myös keneltä vuokraat. Ja että vuokrattava auto on todella kyseisen henkilön omaisuutta.

Pohjola Vakuutuksella ei ole ajoneuvon yksityishenkilöiden väliseen vertaisvuokraamiseen räätälöityä vakuutuspakettia.