Espoolainen Kim, 49, on vuokrannut autojaan muille vuoden ajan – näin paljon hän on niillä tienannut

Kim Korhonen kertoo tienanneensa jopa 400 euroa kuukaudessa vuokraamalla kahta autoaan muille.

Miltä tuntuisi vuokrata autoasi ventovieraille ihmisille? Autojen vertaisvuokrauksesta on viime vuosina tullut yksi vaihtoehto perinteisten autovuokraamoiden rinnalle.

Omasta autosta voi saada tuottoa, ja vuokraaja voi parhaassa tapauksessa saada auton käyttöönsä huokeampaan hintaan kuin autovuokraamosta. Ilmiöön liittyy kuitenkin tiettyjä riskejä.

Espoolainen Kim Korhonen on käyttänyt kotimaista Shareit Blox Car -vertaisvuokrauspalvelua vuoden verran.

Vuokraussivustolla on nyt Korhosen perheen kakkosauto Toyota Yaris, jota vuokrataan 35 euron vuorokausihinnalla tai 11 euron tuntihinnalla.

Korhonen kertoo olevansa hyvin vahvasti jakamistalouden kannalla. Idea oman auton vuokraamisesta lähti liikkeelle perheen pojalle hommatusta ajo-opetusautosta.

– Opetin poikani opetusluvilla ajamaan, ja olin ostanut sekä asennuttanut opetuspolkimet. Autona oli Peugeot 307, jota oli tarkoitus säästää pojalle, kun hän saa ajokortin. Poika muutti kuitenkin Helsingin keskustaan, eikä autoa tarvinnutkaan.

Korhonen kertoo, että hän päätti laittaa auton vuokralle saadakseen takaisin opetuspolkimen hankinnasta ja asennuksesta syntyneitä noin 300 euron kuluja.

Vuokraamalla autoa toinen osapuoli hyötyisi valmiista ajo-opetusautosta huokeaan hintaan.

– Pösön vuokraaja pystyi hoitamaan kaikki tarvittavat ajo-opetustunnit halvemmalla, kuin mitä opetuspolkimen asentaminen autoon olisi maksanut.

Parhaimmillaan Korhonen on tarjonnut vuokralle kahta autoa. Peugeot on sittemmin myyty, joten tällä hetkellä vain perheen kakkosauto Toyota on vuokrattavissa.

Idea autojen jakamiseen syntyi, kun Korhonen laittoi ajoharjoittelussa käytetyn Peugeotin vuokralle.

– On pöljää, miten vähän me suomalaiset harrastamme jakamistaloutta. Onhan se hassua seisottaa pihassa vähällä käytöllä olevaa autoa, kun sen voi laittaa vuokralle ja hyödyksi muille ihmisille.

Korhonen kertoo, että Blox Car ottaa vuokraushinnasta itselleen 30 prosentin osuuden. Tämä sisältää arvonlisäveron. Tämän lisäksi Korhonen on maksanut jokaisessa vuokrauskerrassa parin euron hintaista yrityksen tarjoamaa lisävakuutusta. Käteen jää 35 euron vuorokausihinnalla runsaat parikymppiä.

– Parhaimmillaan kesäkuukausina kun vuokrasin kahta autoa, saatoin saada jopa 400 euroa kuukaudessa, joka on toki paljon rahaa. Mutta kyllä sen eteen sai vaivaakin nähdä.

– Vastaat ensin palvelussa viesteihin, sovit vuokraajan kanssa käytännön asioista, huolehdit että auto on tankattu, ja tämän jälkeen huolehdit palautuksesta. Puuhaa on yllättävän paljon.

Lisäksi auton vuokraamisesta saatavat tulot katsotaan pääomatuloksi, ja ne pitää ilmoittaa verottajalle.

– Ei siitä loppujen lopuksi ihan hirveästi käteen jää, Korhonen nauraa.

Vuonna 2019 Korhonen tienasi seitsemän kuukauden aikana kahdella autolla noin 2 100 euroa. Luvusta on vähennetty Blox Carin osuus sekä lisävakuutus. Varauksia oli 42.

Vuoden 2019 aikana Korhosen Yarikselle kertyi reilut 40 varausta.

Kuluvan vuoden aikana Yaris ei juuri ole ollut lainassa. Koronaepidemia on yksi syy.

Kokemukset oman auton vuokraamisesta ovat Korhosen mukaan olleet positiivisia.

– Minulla on ehkä käynyt hyvä tuuri, sillä mitään isompaa ei ole sattunut. Kukaan ei ole esimerkiksi kolaroinut tai varastanut autoa. Auto on aina on noudettu ja palautettu ajallaan.

Auto on hänelle pääosin vain laite, jolla kuljetaan paikasta a paikkaan b. Pienten kosmeettisten jälkien vuoksi hän ei ole viitsinyt stressata.

– Muutamia naarmuja on ehkä tullut. Enemmän kuitenkin käytön jälkiä, joita tietysti itseltänikin tulee. Aina auto pitäisi tarkastaa vuokraajan kanssa ja ottaa valokuvat, mutta useimmiten en ole sitä tehnyt.

– Muistan lukeneeni, että tutkitusti autovuokraamoiden vahingoittumistiheys on paljon isompi kuin vertaisvuokrapalvelussa. Kun tapaat henkilökohtaisesti auton omistavan ihmisen, autoa kohdellaan eri tavalla kuin kasvottoman autovuokrausyrityksen omistavaa autoa. Itse kyllä koen huomanneeni vuokraajilla tämän asenteen. Viesteissäkin autostani on puhuttu termillä "sinun Yarppe".

Henkilökohtaisesti pahin kokemus Korhosen mukaan oli, kun erään vuokrauskerran jälkeen auto oli haissut "aivan karmealle".

– Siitäkin selvittiin nopeasti laittamalla autoon kuivia kahvinpuruja sitomaan hajua ja tämän jälkeen ilmanraikastin.

Korhonen pitää 35 euron vuorokausihintaansa keskimääräistä halvempana. Palvelusta löytyy myös uudempia ja kalliimpia autoja, joiden vuorokausihinnat ovat jopa 80 eurosta 250 euroon vuorokaudelta.

– Itse en sellaisella hinnalla kyllä vuokraisi. Idea tässä on minun mielestäni se, että se on edullista ja molemmat osapuolet hyötyvät.

Suurimpana pelkona Korhonen mainitsee sellaisen tilanteen, jossa vuokraajan kanssa ei päästä sopuun mahdollisen vahingon tai vaurion korjauksesta.

– Pelkään sitä, että mahdollisessa ongelmatilanteessa alkaisi sellainen juupas-eipäs-keskustelu, jossa yhteisymmärrystä ei saada aikaan. En myöskään halua joutua poliisin kanssa riitoihin esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jos autollani on ajettu ylinopeutta peltipoliisiin, mutta vuokraaja ei suostu myöntämään sitä. Mitään tämän suuntaista ei kuitenkaan tähän asti ole ollut.

Auton vastaanottajan on hyvä tarkistaa mahdolliset naarmut, lommot ja muut vahingot.