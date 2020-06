Osakekurssien hurja nousu hirvittää monia – asiantuntija pelkää piensijoittajan puolesta

New Yorkin pörssissä palattiin ”lattiakauppaan” toukokuun lopussa.

Lippo Suominen sanoo, että markkinat olivat jo lähtökohtaisesti täynnä rahaa. Nyt keskuspankit syytävät sitä lisää, ja raha ohjautuu osakkeisiin. Markkina ampuu nyt molempiin suuntiin kovaa yli.

FIMin ja S-pankin päästrategia Lippo Suomista hirvittää. Osakekurssit nousevat nyt todella kovaa. Huipuista ollaan alle enää 6,5 prosenttia.

Se on vähän, ottaen huomioon, millaisessa tilanteessa maailma on ja miten kovaa markkina vain muutama kuukausi sitten laski.

– Olemme melkein takaisin siinä, mistä lähdettiin, Suominen sanoo.

– Markkinat käyttäytyvät ikään kuin korona tässä välissä olisi ollut vain paha uni.

Koronan ensirytäkässä markkinat laskivat todella kovaa. Nyt ne tulevat lähes pystysuoraan ylös.

Suominen sanoo, että ”vanhan kansan ihmisenä minua vähän hirvittää ja ihmetyttää”.

– Markkinat ampuvat yli molempiin suuntiin. Ja tietysti tässä on taustalla paljon elvytysrahaa. Mutta markkina oli jo ennen koronaa lähtökohtaisesti täynnä rahaa, hän sanoo.

Elvytyksen taustalla ovat keskuspankit. Euroopan keskuspankki kertoi maaliskuussa aloittavansa 750 miljardin euron arvopaperien osto-ohjelman. Viime viikolla EKP ilmoitti laajentavansa ohjelmaa 600 miljardilla eurolla.

Rahat ohjautuvat pääosin osakkeisiin, minnepä muualle.

– Koroista ei saa mitään tuottoa. Kukaan ei enää kuvittele, että korot nousevat ikinä, Suominen hymähtää.

– Nyt jenkitkin ovat hypänneet tähän kelkkaan.

Tällä hän tarkoittaa Yhdysvaltain keskuspankin toimia.

Suomisen mukaan keskuspankit ovat nyt niin pitkällä toimissaan, että niiden on hyvin vaikea peruuttaa tilanteesta. Yhdysvaltain keskuspankki Fed yritti tätä vuonna 2018 ja joutui nopeasti kääntämään kelkkansa.

Lippo Suominen sanoo, että yritysten toinen kvartaali ”tulee olemaan umpisurkea”.

Tällä kertaa piensijoittaja ei pelästynyt

Hiukan hirvittää myös piensijoittajien puolesta. Suomisen havaintojen mukaan nyt ostoksille ovat lähteneet hekin, joiden yleensä ajatellaan pelästyvän ja myyvän kovassa laskussa.

– Jos piensijoittaja on tullut markkinalle tammikuussa, sentään hän näki alkuun kovan kurssilaskun. Siellä pitäisi olla tietoisuutta asiasta.

Yksi syy erittäin rajuun kurssien laskuun oli, että velkavivulla ostaneet joutuivat pakkomyynteihin. Alkoi myös niin sanottu robottimyynti. Kun kurssi laskee tiettyyn lukemaan, algoritmit alkavat automaattisesti myydä osakkeita.

Q2 tulee olemaan umpisurkea

Oma tilanteensa ovat yritysten tulokset. Lippo Suominen sanoo, että toinen kvartaali ”tulee olemaan umpisurkea”.

– Mutta aika moni ajattelee, että tässä tämä nyt oli. Kesti yhden kvartaalin verran, hän sanoo.

Entä jos ei ollutkaan? Jos kolmanneltakin kvartaalilta tulee umpisurkeita tuloksia?

– Sitten katsotaan, miten pitkään sijoittajien kärsivällisyys riittää.

– On selvää, että yritykset antavat hyvin ympäripyöreitä näkemyksiä kolmannesta kvartaalistaan.

”Markkina on immuuni huonoille uutisille”

Sitten ovat vielä valtiot. Niillä on nyt piikki auki. Se on tiettyyn pisteeseen asti Suomisen mielestä oikein hyvä asia.

– Siinä on järkeä, että valtiot ottivat riittävän suuren osan kuluista kontolleen.

– Lyhyellä aikavälillä se oli erittäin hyvä liike. Mutta pidemmän päälle siitä tulee aikamoisia haasteita. Saamme pitkään käydä keskustelua siitä, miten tästä tilanteesta tullaan ulos, hän sanoo.

Valtioiden lisäksi on maailmanpolitiikka: brexit on aivan levällään, Yhdysvallat ja Kiina käyvät kauppasotaa, USA:n sisäpolitiikassa kuohuu ja kansa on kaduilla.

– Markkina vaikuttaa olevan täysin immuuni huonoille uutisille. Riskistä ei välitetä, kunnes yhtenä päivänä taas välitetään. Suuri kysymys on, milloin se päivä tulee ja mitä sitten tapahtuu.