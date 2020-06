Mustikka-Pentti on varmistanut jo tonnien tienestit tälle kesälle – antaa nyt vinkit marjametsään

Suomen ”superfoodin” hinta saattaa tänä vuonna nousta pilviin, sillä poimijoita ei ole. Konkaripoimija Pentti Jeronen arvelee, että tulossa on erinomainen mustikkakesä.

Mustikkakesästä on näillä näkymin tulossa suorastaan loistava. Niin ennustaa konkaripoimija Pentti Jeronen.

– Kukinta näyttää tosi hyvältä. Parhaalta kukinnalta vuoden 2015 jälkeen, hän tuumaa.

Vuosi 2015 oli ennätyksellisen hyvä marjavuosi.

Huolimatta siitä, että metsät saattavat suorastaan notkua mustikoista, kotimaisista marjoista saattaa tänä vuonna tulla pulaa poimijapulan takia.

Thaimaan viranomaiset nimittäin ilmoittivat viime viikolla, ettei thaimaalaisia marjanpoimijoita päästetä tänä vuonna Suomeen. Syynä on se, että viranomaisia huolestuttaa koronakriisin hoitaminen Suomessa.

Kun thaimaalaisia poimijoita ei tule, kotimaisen ”superfoodin” on ennustettu mätänevän metsiin ja marjojen hintojen nousevan pilviin.

Mikäli siis tuntee itsensä kotimaisten marjojen ystäväksi, tänä kesänä ja syksynä kannattaa suunnata marjastamaan.

Jeronen toteaa, että kesä-heinäkuun sateet ovat mustikkasadon kannalta tärkeät, sillä jos on kuivaa, osa raakileista tippuu pois.

Viime vuonna hurjat 200 ämpärillistä marjoja kerännyt Jeronen tietää, miten marjametsälle on hyvä varustautua. Metsään kannattaa ensinnäkin ottaa mukaan rutkasti vettä sekä jotakin suolaista syötävää.

– Siellä on sellaiset olosuhteet, että kramppia ei kannata ottaa koskaan.

Jos itikat ärsyttävät, hyttysentorjunta-aineita voi sivellä iholle niin paljon kuin itse sietää hajua. Loppukesästä sikiäville hirvikärpäsille sen sijaan ei mahda mitään.

– Etenkin puolukka-aikana ne ovat riesa, samoin kuin mustikka-ajan loppuvaiheessa. Minulla ei ole niiden varalle muuta keinoa kuin se, että on kerättävä sellaisilla alueilla, missä hirvikärpäsiä ei ole.

Mustikoita on hyvä etsiä harvoilta männikkökankailta, joissa metsää on hiljattain harvennettu.

– Sieltä niitä parhaiten löytyy, eikä synkistä kuusikoista, niin kuin monesti väitetään.

Mustikoiden poimiminen onnistuu joutuisasti varrellisella poimurilla.

Mustikkametsälle on syytä suunnata heti aamusta, jolloin mustikat ovat vielä kosteita ja irtoavat varvuista paremmin. Päivällä ne muuttuvat nahkeiksi ja saattavat jumiutua hieman kiinni. Lisäksi päivällä kuumalla säällä työteho laskee.

Jeronen itse suosii mustikoiden keräämiseen varrellista poimuria. Se säästää selkää, kun ei tarvitse kumarrella.

Mustikoiden puhdistaminen kannattaa hoitaa vasta kotona.

– Itse otan enimmät roskat pois metsässä niin, että mustikoiden sekaan ei jää kuin muutama lehti ja puolukanraakile. Kotona puhdistan sitten täysin puhtaaksi.

– Metsässä ei kannata puhdistaa täysin puhtaaksi – muuten aika tuhrautuu kokonaan siihen.

Mäntykangas on Jerosen mukaan hyvä paikka löytää mustikoita.

Jeronen uskoo, että marjafirmat saisivat varmasti kotimaista työvoimaa, jos marjojen poimimisesta maksettava korvaus olisi järkevä.

– Kyllä ihan varmasti kannattaisi maksaa suomalaisille siitä, että he lähtisivät metsään. Yksityisetkin maksavat, niin ei se voi olla niin, että välittäjät muka ajautuisivat konkurssiin siitä, että lähtisivät maksamaan paremman hinnan suomalaisille poimijoille, Jeronen miettii.

Yle laski vuonna 2017, että thaimaalaiset mustikanpoimijat tienaavat keskimäärin 6–7 euroa tunnilta.

– Kyllä sinne lähtisi tavallinen suomalainen, jos hinta olisi kohdallaan. Sillä tavalla satoa saisi edes jonkin verran pelastettua teollisuuteen.

Jeronen on kertonut hakeneensa tänä vuonna töihin suomalaisille marjatiloille, mutta työpaikkaa ei ole ainakaan vielä kuulunut.

– Kaikkialla sanotaan, että pula tekijöistä on kova. Sitten sieltä ei vastata, kun ahkera mies pyrkii töihin, hän harmitteli Taloussanomille aiemmin.

Viime vuonna mustikkasato oli harvinaisen huono.

Jos ei itse halua syödä kaikkia keräämiään marjoja, ne voi hyvin myydä. Marjojen myynti on verovapaata silloin, kun marjat myy itse ja toiminta on satunnaista ja harrastelijamaista. Marjat saa myydä yksityisille asiakkaille, ravintoloille tai tukkuostajille.

Jos mielii lyödä marjoilla rahoiksi, Jeronen suosittelee myymään yksityisille ihmisille, sillä esimerkiksi leipomoissa ja ravintoloissa marjoista maksetaan vähemmän. Jeronen itse myy mustikkansa kaikille samaan hintaan: 50 euroa per ämpäri, jos mustikat on puhdistettu, ja 30 euroa puhdistamattomista. Jo nyt mustikoita on tilattu häneltä 60 ämpärillisen verran.

60 ämpärillistä puhdistamatonta mustikkaa toisi siis 1 800 euron tienestit, ja jos kaikki olisivat puhdistettuja, hän saisi 3 000 euroa.

Jeronen arvelee, että mustikkametsälle voi lähteä Etelä-Savon korkeudella 15. heinäkuuta. Sitä hän suositteleekin kaikille, joilla on marjastamiseen mahdollisuus.

– Luonto on niin hieno asia. Siellä mielikin virkistyy tällaisen koettelemuksen jälkeen, mikä tämä kevät on ollut.