Marjalle jää käteen 1 000 euroa kuussa, ja vuokra on 750 euroa – näin korona iski suomalaisten talouteen

Toukokuussa velkaongelmaisia auttavaan Takuusäätiöön tuli ennätysmäärä uusia takaushakemuksia. Koronan aiheuttamat lomautukset näkyvät nopeasti ihmisten taloudessa.

Korona toi mukanaan monelle taloudellisia ongelmia. Muutokset työpaikoilla tehtiin nopeasti ja yt-neuvottelut alkoivat niin rivakasti, että moni ei ehtinyt järjestellä asioitaan.

Tämä on huomattu velkaongelmien kanssa painivia auttavassa Takuusäätiössä. Vaikutukset alkoivat näkyä ensin pienlainojen kautta, sanoo sosiaalisten rahoituspalveluiden johtaja Minna Backman.

Pienlainaa voi saada enimmillään 2 000 euroa. Sillä summalla selviää väliajan, jos lomautuksen takia palkanmaksu on loppunut eikä työttömyyskassasta vielä tule rahaa. Kassat ovat monin paikoin ruuhkautuneet.

– Jos ei ole yhtään puskurirahaa, palkkaa ei tule eikä työttömyyskorvaustakaan vielä, siinä voi tulla hätä. Pienlainalla pärjää väliajan, Backman sanoo.

Toukokuussa Takuusäätiöön tuli ennätysmäärä uusia takaushakemuksia. Nousua oli noin neljännes verrattuna normaalikuukauteen.

Näiden lainojen avulla voi esimerkiksi yhdistellä pieniä lainoja ja maksaa korkeakorkoisia pikavippejä pois.

– Ihmettelimme maalis–huhtikuussa, miten muutosta ei näy. Kysyin sitä myös muiden toimijoiden talous- ja velkaneuvonnasta, mutta siellä on sama tilanne, Backman sanoo.

Hän pitää mahdollisena, että ihmiset sinnittelevät nyt yli lomautusjakson, ja osa ottaa luultavasti pikavippejä.

Taloussanomat pyysi Takuusäätiöltä koronakriisin aiheuttamista talousongelmista esimerkkejä. Ihmisten nimet on muutettu, mutta tarinat ovat tosia. Varsin tyypillinen on Raulin tapaus.

Espanjalainen Raul muutti Suomeen vuosia sitten, kun hän avioitui suomalaisen naisen kanssa. Raul opetteli suomen kielen ja työllistyi jo suhteellisen pian. Avioliiton aikana heille syntyi kaksi lasta.

Avioliitto päättyi kuitenkin avioeroon, ja vanhemmat sopivat yhteishuoltajuudesta vuoroviikoin. Tämän elämänmuutoksen edessä Raul yritti saada pankkilainaa uusiin asumisjärjestelyihin, mutta vakuuden puuttuessa se ei onnistunut.

Hän ymmärsi, että korkeakorkoinen kulutusluotto ei ole järkevä ratkaisu, mutta joutui siihen kuitenkin turvautumaan. Laina on 23 000 euroa, ja hän suoriutuikin kuukausimaksuista hyvin reilun vuoden ajan. Korko lainassa on yli 17 prosenttia, minkä vuoksi laina ei kuitenkaan ole juuri lyhentynyt tässä ajassa.

Koronan myötä Raul lomautettiin vakituisesta työstään muutaman kuukauden ajaksi, eikä lomautuksen tarkkaa kestoa ole vielä tiedossa. Uudessa tilanteessa velan hoitaminen on mahdotonta, eikä velkoja suostunut kuin yhden kuukauden maksuvapaaseen. Raul otti yhteyttä Takuusäätiöön ja halusi selvittää mahdollisuutta edullisempaan lainaan.

Laita maksusi tärkeysjärjestykseen, tärkein on asuminen

Kotitalouksien tilannetta on auttanut se, että pankit ovat antaneet asuntolainoihin lyhennysvapaata. Tätä Takuusäätiön Backman pitää erinomaisena.

Kun säätiö antaa asiakkailleen neuvoja korona-aikana, keskeisin niistä on, että menot kannattaa laittaa tärkeysjärjestykseen. Ensimmäisenä tulee hoitaa asumiseen liittyvät menot: vuokra, laina ja esimerkiksi sähkölasku.

Sen jälkeen tulevat ruoka ja lääkkeet.

Oleellista on myös se, että jos ei selviä kaikista laskuistaan, laskun lähettäjään kannattaa olla yhteydessä. Voi esimerkiksi yrittää siirtää laskun eräpäivää.

Asuminen, ruoka, lääkkeet... lomautus voi aiheuttaa tilanteen, jossa jopa välttämättömistä menoista ei meinaa selvitä.

Ikävä kyllä aina tämä ei onnistu ihmisen kannalta toivotulla tavalla. Tästä kertoo kuvaavasti Marjan esimerkki.

Marja on ollut keikkatyössä jo vuosia, ja hän on pystynyt maksamaan velkojaan ulosoton kautta. Nyt työt ovat kuitenkin koronakriisin takia vähentyneet huomattavasti. Ulosmittaus nettotuloista on kuitenkin 500 euroa kuussa, ja Marjalle jää käteen 1 000 euroa kuussa. Hänen asuntonsa vuokra on 750 euroa kuussa.

Vähentyneiden tulojen takia Marjalla on vaikeuksia saada maksettua muita kulujaan kuten vuokraa ulosoton lisäksi. Marja on kysynyt ulosottomieheltään vapaakuukausia ja ulosoton rajoittamista, mutta kumpikaan näistä ei ole onnistunut.

Marjalla uhkaa jäädä vuokra maksamatta.

Minna Backman on sitä mieltä, että ulosoton pitäisi joustaa enemmän ja hänestä Marja olisi oikeutettu myös toimeentulotukeen. Emme tiedä, onko Marja sitä hakenut.

Älä sorru pikavipin alennuksen halpuuden harhaan

Jossain määrin yllättävää on, että koronakriisi ei ole toistaiseksi tuonut Takuusäätiöön täysin uudenlaisia asiakkaita.

Pikavipit ja niiden aiheuttamat ongelmat ovat heille tuttuakin tutumpaa materiaalia. Hallitus valmistelee parhaillaan pikavippien korkokaton puolittamista kymmeneen prosenttiin loppuvuoden ajaksi. Minna Backman on sitä mieltä, että osa ihmisistä saattaa nyt ajatella pikavippien olevan halpoja, eivätkä he mieti, että ensi vuoden alussa korko nousee taas 20 prosenttiin.

Varmana Backman pitää sitä, että maksuhäiriöiden määrä kasvaa.

Pasin tapaus on kiinnostava. Jos korona riehuu pitkään ja lomautukset muuttuvat irtisanomisiksi, Pasin huoli on enemmän kuin aiheellinen.

Pasi on vakituisessa työssä mainosalalla. Vuonna 2019 hän on ottanut 150 000 euron asuntolainan ja ostanut uudistuotantoa olevan asunnon kerrostalosta. Asunto-osakeyhtiöllä on rakentamisesta johtuva suurehko taloyhtiölaina.

Pasi on keskustellut muiden osakkaiden kanssa ja näyttää siltä, että koronan aiheuttama kriisi on vaikuttamassa monen osakkaan toimeentuloon lähiaikoina. Pasi ei itse, ainakaan vielä, ole joutumassa lomautetuksi tai työttömäksi.

Hän on kuitenkin huolissaan siitä, miten taloyhtiön muut osakkaat pystyvät maksamaan yhtiölainaa, jos joutuvat lomautetuiksi. Silloin heidän yhtiölainaosuutensa voisivat jäädä muiden osakkaiden maksettavaksi.