Osa sijoittajista pakenee nyt todellisuutta, asiantuntija arvioi – ”Maantiekiitäjä juoksee kanjonin päällä”

Viime viikkojen ostointo on saanut Nordnetin Martin Paasin epäilemään, että osa sijoittajista harjoittaa todellisuuspakoa.

Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi neuvoi maaliskuun osakesyöksyn hetkinä piensijoittajia olemaan tekemättä mitään. Sen jälkeen kurssit ovat toipunut selvästi. Paasi arvioi, ettei vaara ole vieläkään ohi.

Maaliskuussa koronavirus – musta joutsen – ja öljyn hintasota sysäsivät maailman osakemarkkinat hurjaan alamäkeen. Helsingin ja muun Euroopan pörssit laskivat pahimpana päivänä yli seitsemän prosenttia.

Osakevälittäjä Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi suositti myllerryksen keskellä piensijoittajaa olemaan tekemättä yhtään mitään.

– Kannattaa mennä vaikka korpeen istumaan.

Koronapandemia riehuu yhä maailmalla, mutta esimerkiksi Euroopassa tartuntatilanne on ainakin toistaiseksi kurissa. Musta joutsen näyttää tehneen mahalaskun, sillä osakkeiden hinnat palailevat kohti lähtötasoja – vaikka talousennusteet ovat karmivia eikä viruksen talttumisesta ole vielä takeita.

– Kurssit ovat nousseet keskuspankkien valtavien elvytystoimien, valtioiden tukitoimien, sosiaalisen eristämisen tehoamisen ja alenevien tartuntatilastojen vauhdittamana, Paasi selittää nopeaa toipumista.

– Lisäksi korkosijoitukset, esimerkiksi Yhdysvalloissa kymmenvuotinen korko, tuottaa varmuudella reaalitappiota inflaation takia. Osakkeet ovat ainoa kohde, jossa tuottoa voi saada.

Onko pahin sitten ohi?

Ensimmäisen osavuosineljänneksen tuloksissa korona ei vielä näkynyt. Sen sijaan yritykset heittivät hyvästit tulosohjeistuksille ja myönsivät, että sakeassa sumussa lennetään, mitään näkyvyyttä ei ole enää kuluvalle vuodelle.

– Tämä sumu on myös osin saattanut edesauttaa rekyyliä [osakekurssien elpymistä]. Kun ei ole guidancea, ohjeistusta, eletään eräänlaisessa tietämättömyys on autuutta -tilassa. Kun ei tiedä, kaikki on varmaankin hyvin.

Toisella vuosineljänneksellä eli huhti–kesäkuun aikana korona alkaa näkyä kaikessa rumuudessaan. Myös maailmantaloudessa osassa markkinoista ennusteluvut ovat niin karuja, että Paasi tuntee joidenkin sijoittajien siirtyneen harjoittamaan todellisuuspakoa.

– Olemme kuin piirretyissä, jossa Roadrunner (Maantiekiitäjä) juoksee kanjonin päällä ja katsoo ilmasta alas, Paasi veistelee.

Vanha neuvo pätee edelleen

Osakekurssit tuntuvat keskuspankkirahoituksen tukemina irtautuneen reaalitaloudesta tai ”välttelevän” kaikenlaisia huonoja uutisia. Osakkeiden arvostustaso on historiallisen korkealla tasolla, jopa ehkä pysyvästi. Nämä teemat puhuttavat markkinoilla.

Heinä–elokuussa, kun surkeat tulokset tulevat julki, romahduksen paikka olisi ilmeinen. Oman lisänsä tuo se, jos tartuntatilanne vielä lähtee uuteen nousuun.

– Tätä eivät markkinat ole missään nimessä hinnoitelleet. Nyt ajatellaan, että korona tuli, ikävää, mutta se oli tässä, lomille lomps.

Paasi tunnustaa, ettei hänellä ole ennusteiden takana suurempaa viisautta, ehkä lähinnä viisastelua ja että huolet perustuvat omaan kokemukseen ja historialliseen dataan syksyille osuneista osakemarkkinarytinöistä.

Hän uusi neuvonsa ei yllätä.

– Henkilökohtaisesti en näe, että olisi mitään hävittävää siinä, että odottaa syksyyn.

Suomi toipuu laskusta hitaasti

Vielä ei ole maaliskuun lasku kuroutunut umpeen, ja Suomessa se tapahtuu suuria osakemarkkinoita hitaammin. Maaliskuun kurssipohjan jälkeen nousua on noin 40 prosenttia.

Suuryhtiöiden indeksi OMXH Helsinki 25 on noussut 9,5 prosenttia kuukauden takaisesta.

Suomessa toipumista hidastaa se, että ulkomaiset sijoittajat pakkasivat sijoituksensa ja häipyivät – kuten reuna-alueiden osakemarkkinoilla tapaa epävarmuuksien aikana käydä – eivätkä ole palanneet.

Paasin mukaan ilmiötä selittää se, että suurten instituutiosijoittajien pitää eri maissa eri sääntöjen mukaisesti korjata riskitasonsa romahduksen aikana. Viime viikkojen ”rekyyli” sai myös jo osan suomalaisista yksityissijoittajista keventämään osakepainoa.

Isoimpia korona-ajan tuottoja ovat sijoittaneet saaneet sosiaalisen median, verkkokaupan ja alustatalouden teknoyhtiöissä, kuten erityisesti Amazonin, Netflixin ja Facebookin tapaisista osakkeista, jotka ovat maaliskuun jälkeen nousseet vauhdikkaasti.

Viime viikkojen nousuilmiössä tyypillistä on, että se kohdistuu toimialaerojen sijaan pikemminkin yksittäisiin yhtiöiden, jotka ovat onnistuneet säilyttämään sijoittajaluottamuksensa paksujen tilauskirjojen kautta tai ovat oman alansa huippua, kuten Sampo tai Kone.

Tuoreiden kuukausitilastojen valossa yksityissijoittajat pukevat jo innolla ostohousuja jalkaan.

Yksityissijoittajien eniten käyttämien online-välittäjien, Nordnetin, Danske Bankin, Nordean ja Pohjolan kautta kauppoja tehtiin kappalemääräisesti jopa 101,2 prosenttia viime vuoden toukokuuta enemmän.

Suomalaiset yksityissijoittajat olivat ostoksilla jo maaliskuun kurssiturbulenssissa.

– Näyttää siltä, että kotimaiset sijoittajat onnistuivat hyödyntämään koronakriisin synkimmät hetket ja syvimmän kurssikuopan, Nordnetin tiedotteessa todettiin torstaina.

Osa yksityissijoittajista lisäsi omistuksia kriisissä kärsineissä lentoyhtiöissä. Finnair nousi kuukauden viiden netto-ostetuimman osakkeen joukkoon ja ulkomaisista osakkeista Norwegian erottui merkittävästi kasvaneen kiinnostuksen kohteena.