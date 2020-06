Yksi lause mummin testamentissa johti yli 15 000 euron laskuun – ”Piikki tuntuu olleen auki”

– Tarinan opetus on, että testamentti on viisasta tehdä, mutta jumankauta jos menet sinne tuommoisen lauseen testamentin toimeenpanijasta kirjaamaan, siitä et sitten pääse eroon millään, lakitoimistoon pahoin pettynyt omainen sanoo.

Lakitoimiston lasku lohkaisi aimo loven isoäidin perintöön.

Perunkirjoituksissa ja testamenttien toimeenpanossa neuvotaan usein käyttämään lakiasiantuntijaa, jotta vältytään kalliiltakin virheiltä ja murheilta.

Erään perheen tapauksessa lopputuloksena oli kuitenkin katkera riita ja valtava lasku.

– Harmittaa ihan älyttömästi. Mummi kääntyisi haudassaan, jos tietäisi miten tämä meni. Mummilla oli ajatuksena jättää testamentilla omaisille eväitä hyvään elämään. Hän oli ajatellut, että näin asiat hoidetaan reilusti, oikeudenmukaisesti ja mahdollisimman vähällä vaivalla, Vantaalla asuva nainen kertoo.

Isoäiti oli aikanaan tutustunut erääseen varatuomariin avioeroasian yhteydessä. Mummi oli kirjannut varatuomarin sitten myös testamenttinsa toimeenpanijaksi.

Alle vuosi sitten alkaneen ja tänä keväänä päättyneen perinnönjaon piti olla yksinkertainen: se koski mummin asuntoa, joka oli testamentattu mummin tyttärelle, eli naisen äidille sekä naisen pojalle ja siskolle.

Nainen hoiti osakkaiden paperiasioita, koska muun perheen kyky siihen on heikko.

– Tämän herran kanssa oli ensitapaamisesta lähtien sählinkiä, hän aloittaa.

– Hän sanoi, että voimme lakata murehtimasta. Ensimmäisellä kerralla käytiin läpi hinnasto, sen jälkeen piikki tuntuu olleen käytännössä auki.

Nainen sai listan lakimiehelle toimitettavia asiapapereita, joiden metsästämiseen käytetyt omat tunnit ja eurot hän on kirjannut ylös. Muun muassa kuolinpesälle kuuluvien laskujen hoitaminen jäi lakitoimiston tehtäväksi.

Ikävän yllätyksen perhe koki, kun laskuja ei oltukaan hoidettu, vaan niitä oli mennyt perintään ja ulosottoon.

– Minun luottotietoni vaarantuivat tässä, kun mummin hautausmaksu oli laitettu nimelläni perintään ja edelleen käräjäoikeuteen.

Perunkirjoituspäivän yllätyslasku

– No, tuli perunkirjoituspäivä 12. joulukuuta. Sekin ihmetytti, että miksi asia venyi, kun sukuselvityksiäkään ei tarvinnut tilata kuin kahdesta paikasta ja niiden saapuminen kesti vain viikon.

– Perunkirjoituksessa varatuomari lätkäisi meille sitten 6 900 euron laskun.

Lisää yllätyksiä seurasi. Naisen sisko oli ilmoittanut kirjallisesti estyneensä osallistumasta perunkirjoitukseen. Kävi ilmi, että varatuomari ei ollut pyytänyt siskolta kirjallista vahvistusta erääseen perunkirjoituksen kohtaan.

Nainen lähti seuraavana päivänä ajamaan pitkän matkan päähän hakemaan siskolta allekirjoituksen paperiin, joka toimitettiin suoraan lakitoimistolle. Lasku ylimääräisestä reissusta oli yli 400 euroa.

Perunkirjoituksessa varatuomari ilmoitti myös, että perheen valitsema kiinteistönvälittäjä, joka oli tehnyt asunnosta hinta-arvion, ei sovi. Hän halusi käyttää omaa ”riippumattomampaa” välittäjää.

– Olimme pojan kanssa pois lähtiessä pöyristyneitä ja ajattelimme, että eihän tämä näin voi mennä.

Valitusasioita satoja vuosittain

Varatuomari korostaa Taloussanomille, että hän on toiminut täysin testamentin toimeenpanijan vastuiden mukaisesti ja veloittanut kuluista etukäteen sovitun hinnastonsa mukaisesti.

Kummankaan osapuolen nimeä ei julkaista, koska tapauksessa ei ole todettu toimitun virheellisesti oikeudessa. Taloussanomat on tutustunut laajasti jutun aineistoon.

Kulut on eritelty ja dokumentoitu tarkasti. Lakimiehen toimeenpanokertomuksessa niitä on paljon eli 117 kappaletta. Lakimiehen mukaan tapaus oli työläs. Naisen mukaan toimenpiteistä heräsi epäily, että toimenpiteitä kertyi turhaan tai niiden kestoa venytettiin, kuten yksittäisten nimitietojen pyyntöjä erillisillä sähköposteilla.

Lakimiehen toimiston tuntihinnasto on asianajajien keskitasoa, ehkä hieman lakitoimistojen ylähaarukassa. Erikseen veloitettavat kulut on hinnoiteltu myös. Lisäkulujen veloittaminen on yleistä lakimiehillä ja asianajajilla. Jälkimmäisten palkkio-ohjeistus painottaa kohtuullisuutta suhteessa työmäärään.

Asianajajaliitosta saa apua, mutta vain jäseniä koskevissa kiistoissa. Viime vuonna liiton valvontalautakunta ratkaisi 438 valvonta-asiaa, joista kolmasosasta asianajaja sai jonkin seuraamuksen. Palkkioriita-asioita ratkaistiin 66, joista viidenneksessä palkkiota suositettiin alennettavaksi.

Nainen on ollut yhteydessä sekä asianajajaan ja oikeusaputoimistoon. Nämä totesivat, ettei näyttö todennäköisesti riitä kulujen riitauttamiseen.

Hän oli yhteydessä myös kuluttaja-asiamieheen, mutta siitä ei ollut apua. Testamentin toimeenpanijaan liittyvät asiat eivät lähtökohtaisesti kuulu kuluttajariitalautakunnalle. Se on silti käsitellyt tapauksia, kun toiminta voi testamenttimääräyksen lisäksi myös rinnastua kulutushyödykkeeksi toimeksiantosopimuksessa.

Kyseisestä lakimiehestä on kaksi valitusta 2010-luvulla. Toisessa lautakunta suositti laskun alentamista useita tuhansia euroja. Vahingonkorvausvaateelle ei ollut perusteita.

Valitusyrityksistä vain lisäkuluja

Kuolinpesän osakkaat hakivat myös oikeutta erottaa lakimies testamentin toimeenpanosta. Lakimies ei tähän suostunut vaan katsoi vapauttamisen vaarantavan velkojien aseman. Tyytymättömyys hintatasoon ei ollut hänen mukaansa riittävä peruste.

Naisen mukaan mitään uhkaa velkojille ei ollut vaan perhe yritti ainoastaan saada lakimiehen ulos.

Myöskään oikeusaputoimiston kannan mukaan luottamuspula ei ollut riittävä syy vapauttamiselle. Lisäksi sieltä varoitettiin, että hylättynä hakemus voisi tuoda tuhansien eurojen oikeudenkäyntikulut.

Perhe ehätti panemaan alulle myös käräjäprosessin, joka vedettiin pois. Oikeudessa olisi ollut vaikea osoittaa virheitä tai että laskutuksia olisi kirjattu väärin. Oikeudenkäyntiyrityksestä koitui noin 2 500 euron lisäkulu.

Asuntokaupassa sählinkiä

Lakimies suostui perheen valitseman kiinteistönvälittäjän käyttämiseen. Kuolinpesän hoitajana hän oli yhä mukana kaikissa kaupanteon vaiheissa.

– Minä ja kiinteistönvälittäjä hoidimme käytännössä kaiken myyntiin liittyvän työn, mutta hän laskutti taustalla kaikesta, nainen sanoo.

Mummin asunto meni keväällä nopeasti kaupaksi. Varatuomarilla oli runsas viikko aikaa hoitaa velvoitteensa eli pyytää pankkia siirtämään asunto-osakekirjat uuden omistajan pankkiin.

Kyseistä kauppaa hoitanut kiinteistönvälittäjä kertoo, että kaupantekopäivänä osakekirjat eivät olleetkaan siirtyneet. Kävi ilmi, että lakimies oli laittanut pyynnön verkkopankkiviestinä, mutta pankki ei reagoinut viestiin riittävän nopeasti.

Kiinteistönvälittäjä pyysi kiirehtimään asiaa. Kaupat peruuntuivat siltä päivältä. Kiinteistönvälittäjän mukaan ostaja oli ”hyvin hermostunut tilanteesta” ja epäili jo osakekirjojen kadonneen.

Lopulta lakitoimiston edustaja lähti pankkiin tekemään toimeksiannon osakekirjojen siirtoa varten, ja ne siirrettiin pikaisesti kuriirin välityksellä ostajan pankkiin. Tästä osuudesta laskuksi tuli vajaat tuhat euroa kuolinpesälle.

Lakimiehen mukaan pankin nykyiset hitaat digitaaliset asiakaspalvelukanavat ovat syynä viivästykseen.

Tarinan opetus?

Mummin testamentin toimeenpanolasku nousi lopulta yli 15 000 euroon. Muita kuluja tuli vielä päälle.

Asianajajaliiton perheoikeuden asiantuntijaryhmää vetävä asianajaja Hilkka Salmenkylä sanoo yleisenä huomiona, että perunkirjoituksen voi saada esimerkiksi 1 500–2 500 eurolla yksinkertaisessa tapauksessa.

Salmenkylä huomauttaa, että lasku olisi voinut jäädä huomattavasti pienemmäksi, mutta tapausta tarkemmin tuntematta on vaikea arvioida hinnan kohtuullisuutta.

Varatuomari pitää väitteitä perusteettomina. Hän katsoo, että testamentin toimeenpano ei ollut suinkaan tavanomainen tapaus vaan mutkikas ja sujui kaikkiaan tahmeasti. Tarvittavien asiakirjojen, jotka hän oli listannut naiselle, saaminen vaati hoputtamista. Nainen kiistää tämän.

Laskutus on hyväksytty, minkä vuoksi lakimies kokee jälkipuinnin lähinnä kostonomaiselta toiminnalta. Naisen mukaan sopimusteksti muotoiltiin siten, että osakkaiden oli osuudet tilille saadakseen käytännössä pakko hyväksyä ehdot ja sitoutua olemaan moittimatta sopimusta.

Lakimies sanoo naisen toimineen omavaltaisella tavalla vastoin muiden osakkaiden etua. Kaikki osakkaat sanovat kuitenkin Taloussanomille tukevansa tapaa, jolla nainen hoiti osakkaiden asioita näiden puolesta.

Nainen haluaa kertoa kokemuksistaan, jotta se estäisi muita omaisia kokemasta samanlaista kohtaloa.

– Tarinan opetus on, että testamentti on viisasta tehdä. Mutta jumankauta jos menet sinne tuommoisen lauseen testamentin toimeenpanijasta kirjaamaan, siitä et sitten pääse eroon millään.

Tähän loppukaneettiin voisi lopettaa, mutta Asianajajaliiton edustajalla on vielä sanottavaa.

Salmenkylä katsoo, että testamenttiin kirjattua toimeenpanijaa ei olisikaan pakko käyttää. Hän huomauttaa, että saattaa olla näkemyksineen melko yksin.

– Enemmän ajattelen testamentin tekijän ajatusta siitä, että on osakkaille helpompaa kääntyä nimetyn kuolinpesänhoitajan puoleen. Mutta jos osakkaat yksimielisesti haluavat käyttää toista, niin ihan vapaasti vaan.

Salmenkylä istuu kuluttajariitalautakunnassa ja sanoo, että lakipalvelut kuuluvat kyllä myös lautakunnalle.

– Ongelmana näissä joissakin laskuissa on, että ne ovat niin kamalan hyvin eriteltyjä, että riitauttaminen on vaikeaa.