Kommentti: Onko kukaan kysynyt, miten sinulla menee, yrittäjä?

Jos tietää tutun yrittäjän tilanteen, voi miettiä omaa rahankäyttöään. Ja sitä, kenen palveluja käyttää, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Olen viime aikoina ollut mukana useammassakin keskustelussa, joissa on oltu sitä mieltä, että palkansaaja ei ymmärrä, miten vaikeaa yrittäjillä on nyt.

Olen eri mieltä. Voi olla, että kaikki eivät ymmärrä. Mutta ajattelukykyinen ihminen pystyy kyllä hahmottamaan sen paineen, mikä yrittäjillä nyt on.

Yksi hyvä tapa saada asia selville, on kysyä sitä yrittäjiltä. Moni meistä varmaan käy jossain liikkeissä tai käyttää palveluita sen verran usein, että yrittäjä tulee tutuksi ja hänen kanssaan on helppo jutella.

Tällaisia vastauksia olen itse saanut kysymykseen, miten sinulla ja liikkeelläsi menee.

Pienessä vaateliikkeessä Helsingin Punavuodessa yrittäjä huokaa ja hymyilee perään. On ollut hurja kevät. Hän on pitänyt liikettä koko ajan auki, vaikka oli päiviä, jolloin useamman tunnin ajanjaksolla kävi vain yksi asiakas. Mutta joskus tuo asiakas osti sitten kerralla useammalla sadalla eurolla.

Viime vuoden myyntiä hän on jäljessä 30 prosenttia. Se on paljon vähemmän kuin alalla keskimäärin. Liikkeellä on uskollisia kanta-asiakkaita, ja he ovat kannatelleet pahimman yli. Myös vuokranantaja tuli vastaan.

Itse ostan farkut ja kaksi paitaa. Ne lähtevät mukaan 50–70 prosentin alennuksella. Nyt on totisesti ostajan markkinat.

Kampaamossa Helsingin Etu-Töölössä yrittäjällä riittää töitä niin paljon kuin ikinä ehtii tehdä. Se menee täysin yksiin Nordean korttimaksuanalyysin kanssa. Sen mukaan kulutus käynnistyi kampaamoista.

Tämä kyseinen kampaaja on yksinyrittäjä. Hän sulki liikkeen hetkeksi pahimpaan korona-aikaan, mutta nyt hän aikoo pitää sitä auki koko kesän. Suunnitelmissa on ujuttaa sekaan muutama pidennetty viikonloppu. Hän haluaa tehdä töitä nyt, kun asiakkaita on. Koska jos syksyllä tulee toinen korona-aalto, siihen on varauduttava.

Tuusulalaisessa kukkakaupassa asiakkaita on riittänyt yllättävänkin hyvin.

Äitienpäivänä tuli niin kova kysyntäpiikki, että siihen ei oltu täysin varauduttu. Kun kysyn koulujen valmistumispäivään liittyviä asioita, kaupassa kehotetaan tekemään tilaus etukäteen. Varsinkin, jos on kovin tarkkaa, millaisia kukkia haluaa. Asiakkaiden liikkeitä on kuulemma nyt normaalia vaikeampaa ennustaa. Ja ihmekö tuo. Jos rahat ovat tiukilla, kukkakauppa on ensimmäisiä paikkoja, joissa käyminen loppuu.

Joten jos yrittäjän tilanne kiinnostaa, siitä kannattaa kysyä. Vastauksia saa hyvinkin helposti. Yrittäjästä saattaa tuntua mukavalta, kun joku kysyy hänenkin kuulumisiaan.