Näin voi saada omasta asunnosta rahat lokoisiin eläkepäiviin – katso, kenelle se on mahdollista

Jos sinulla on omistusasunto, jonka saat kaupaksi, vaihtoehtoja eläkepäivien lisätuloihin on paljon. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että asunnosta saa riittävän hinnan.

Suomalaiset ovat perinteisesti pitäneet varallisuutensa kiinni seinissä eli sidottuna asunto-osakkeisiin, tontteihin ja kiinteistöihin.

Arvokkaasta ja velattomasta asunnosta ei silti ole vanhoilla päivillä paljon iloa, jos rahaa on muuten niin vähän, ettei se riitä toivotunlaiseen elämiseen.

Tässä tilanteessa voi olla perusteltua miettiä, miten omasta asunnosta saisi parhaan mahdollisen hyödyn irti.

Ohessa on esitelty muutamia vaihtoehtoja, joiden sopivuutta omalle kohdalle voi pohtia. Käytännössä oheiset vaihtoehdot ovat kuitenkin mahdollisia vain silloin, jos oman asunnon saa kaupaksi ja vieläpä kohtuulliseen hintaan.

Näissäkin tapauksissa oman talouden kokonaisuuden stressitestauttaminen useamman pankin kanssa on suositeltavaa ennen kuin ryhtyy toteuttamaan yhtäkään alla mainituista keinoista.

1. Vaihdatko asunnon pienempään?

Jos sinulla on iso omistusasunto, eläkepäivien lähestyessä voi olla perusteltua pohtia, haluaisitko vaihtaa sen pienempään ja edullisempaan. Väliin jäävän rahan voi laittaa vaikkapa mukavaan elämään eläkepäivinä.

– Asuntorahoitukseen erikoistuneen Suomen Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtajan Ari Paunan mukaan tämä onkin yleinen tapa toimia.

Hypo on havainnut, että etenkin maakuntien eläkeläiset ovat ryhtyneet ostamaan lähempänä palveluja ja omia jälkeläisiä sijaitsevista uudiskohteista esteettömiä ja pienempiä asuntoja ”kaupunkitukikohdiksi”.

– Jos se oma kotitalo maakuntakeskuksen liepeillä alkaa käydä turhan työlääksi, on heillä tietty turva minne muuttaa, Pauna selittää.

Uudisasuntoa harkitessa tulee kuitenkin olla tarkkana siitä, onko kyseessä omistusasunto- vai vuokra-asuntoyhtiö.

Uusissa asunto-osakeyhtiössä valtaosa asunnoista on usein erilaisten asuntosijoittajien omistuksessa. Vuokralaisten kierto voi tuolloin olla hyvinkin nopeaa. Tämän lisäksi asunto-osakeyhtiölainoihin voi liittyä huomattavia riskejä.

– Siihen vipuun ei kannata mennä. Yhtiölaina on yrityslaina, jonka ehdot voivat muuttua pankin yksipuolisella ilmoituksella.

Jos oman asunnon vaihtaa vanhaan pienempään asuntoon, kannattaa kiinnittää huomiota talon kuntoon.

OP:n asuntorahoituksesta ja asumisen palveluista vastaava johtaja Kaisu Christie muistuttaa, että yllättävien korjaus- ja ylläpitokulujen vuoksi kasvavat vastikkeet voivat helposti tuoda huomattavan lisäerän elämisen kustannuksiin.

– Putkiremontista ja julkisivuremontista kannattaa kysyä isännöitsijältä. Jos on kauan asunut omakotitalossa, ne voivat olla tuntemattomampia asioita, Christie huomauttaa.

2. Otatko käänteistä asuntolainaa?

Käänteisessä asuntolainassa asunnon omistaja saa pankista lainaa asuntoaan vastaan. Pauna kuvailee tuotetta eräänlaiseksi asuntoeläkkeeksi, jossa asunnon arvoa nakerretaan pikku hiljaa omaan käyttöön.

Useimmiten laina nostetaan Paunan mukaan erissä 10–15 vuoden nostosuunnitelman mukaisesti. Laina-ajan aikana maksetaan pelkkiä korkoja.

OP:n Christien mukaan etuna on se, että eläkeläinen voi jäädä tuttuun ympäristöön asumaan.

– Ja rahaa vapautuu eläkeiälläkin vaikka lasten auttamiseen, remontoimiseen, matkustamiseen tai ihan vain elämiseen, Christie sanoo.

Lainan takaisinmaksun koittaessa omistaja voi joko maksaa lainan tai myydä asunnon.

– Yleensä lähdetään liikkeelle lainatuotteella. Kun ikää tulee ja ratkaisut ovat kypsyneet päässä, niin siirrytään mahdollisesti käänteiseen asuntokauppavaiheeseen, Pauna sanoo.

Käänteistä asuntolainaa tarjoavat lähes kaikki pankit vaihtelevin ehdoin.

Vaihtoehto sopii kuitenkin vain pienelle osalle asunnonomistajia.

– Tämä tuote on niiden kotitalouksien käytettävissä, joilla on velattomia kompakteja huoneistoja kasvukeskusten omistusasuntoyhtiöissä, eli vain sellaisilla asuntomarkkina-alueilla, joilla on positiiviset tulevaisuudennäkymät, Pauna toteaa.

Kaiken ratkaisee asunnon myytävyys, sillä pankit haluavat varmistua siitä, että asunnon arvo ylittää reippaasti lainan arvon. Yleensä lainaa saa vain noin 50 prosenttia asunnon arvosta.

3. Myytkö kodin pois ja menet itse vuokralle?

Yksi tapa valmistautua eläkeikään on myydä omistusasunto pois ja hakeutua itse vuokralle. Näin kaikki omasta kodista saadut rahat jäävät muuhun käyttöön. Toki sen jälkeen on maksettava asumisesta vuokraa.

Vuokralaisena vapautuu taloyhtiön huolto- ja korjauskustannuksista sekä taloyhtiön veloista.

– Pääkaupunkiseudulla vuokrat ovat myös suhteessa halvempia kun omistaminen, Christie huomauttaa.

Pauna tosin muistuttaa, että vuokranantaja pyrkii usein asettamaan vuokran niin, että vuokralainen maksaa kaikki kulut, mukaan lukien korjaus- ja ylläpitokulut.

Hän kehottaa myös suosimaan alueita, joilla on kova kilpailu vuokralaisista. On hyvä huolehtia, ettei liian iso osa rahoista mene vuokraan.

– Tämä antaa mahdollisuuden hajauttaa oman asunnon kaupasta saatua varallisuutta muihin sijoituskohteisiin, Pauna sanoo.

4. Laitatko oman kodin vuokralle?

Oman velattoman asunnon voi myös laittaa vuokralle, jolloin vuokratuloista jää ylimääräistä rahaa omaan elämiseen.

Christie muistuttaa, että vuokranantajaksi ryhtyessä pitää kuitenkin selvittää, mitä sille vastuulle kuuluu. Hän kehottaa miettimään etukäteen, mihin kannattaa pyytää apua tuttavilta ja mihin ammattilaisilta. Christie myös suosittelee ammattitaitoisen kiinteistönvälittäjän palkkaamista, jos asunnon vuokrauksesta ei ole aiempaa kokemusta.

Vuokraamiseen liittyy monenlaisia kustannuksia, jotka on laskettava mukaan, jotta voi varmistua siitä, että vuokraaminen on oikeasti kannattavaa.

– Tämä on juurikin se vuokranantajuuden nurja puoli. Erilaiset kulut tuppaavat vaan nousemaan ja niille pitäisi saada vuokran kautta katetta, Pauna lisää.

5. Ostatko lisäksi sijoitusasunnon?

Mikäli sukanvarteen on jäänyt tarpeeksi varallisuutta ja oma asunto menee kaupaksi, voi rahoilla ostaa paitsi itselle uuden, pienemmän asunnon myös pienen sijoitusasunnon.

Vaihtoehto on Paunan mukaan varteenotettava, kunhan vuokra-asunto ja pienempi oma asunto ostetaan ilman velkaa.

– Varallisuuden kartuttamista ei tule keskittää omistusasuntoihin ja sijoitusasuntoihin suurella velkavivulla ja varsinkaan asunto-osakeyhtiölainojen avulla, hän huomauttaa.

Christie kehottaa pohtimaan etukäteen, riittävätkö eläkkeen myötä laskeneet tulot myös mahdollisen lainan lyhentämiseen.

– Moni joutuu sen kysymyksen eteen, voiko otetun asuntolainan kanssa elää, ja välillä päädytään myös myymään asunto.

6. Entä senioriasumisyhteisö?

Yksi vaihtoehto ovat Christien mukaan myös nimenomaan senioreille suunnatut asumisyhteisöt. Niissä asukkaille on määritelty alaikäraja.

– Tämä on yksi vaihtoehto, joka on viime aikoina ollut nousussa esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Ympärillä on silloin omantyylistä asukaskuntaa, Christie selittää.

Senioriasumisyhteisö myös tuo elämään sosiaalisia suhteita ja yhteisöllisyyttä.

– Puolison kuollessa yhteisöllisyys jää pois. Tällöin yhteisöllinen asuminen voi monella tapaa olla myös turvallisempi ja sosiaalisempi vaihtoehto, Eläkeläiset ry:n toiminnanjohtaja Jan Koskimies huomauttaa.

Hän muistuttaa, että myös esteettömyysremontteihin saattaa omassa asunnossa mennä helposti paljon aikaa ja rahaa, jolloin valmiiksi esteettömään asuntoon muuttaminen voi olla huomattavasti helpompi vaihtoehto.

Iän karttuessa pienet asiat, joita ei aiemmin tullut huomanneeksi, kohentavat yllättävästi elämisen mukavuutta: piha-alueella on penkkejä, pihatiet ovat valaistuja ja opasteet on merkattu isoilla kirjaimilla.

Ääripäät erkanevat toisistaan

Asunnon arvon suhteen Suomessa on kaksi ääripäätä, jotka erkanevat toisistaan koko ajan.

Aluetutkija Timo Aro muistuttaa, että osassa Suomea asuntojen ja kiinteistöjen arvo polkee paikoillaan, ja kehitys on vaarassa kääntyä miinusmerkkiseksi. On myös alueita, joissa asuntojen arvo jo alenee tai asunnot ovat käytännössä menettäneet arvonsa.

Toisessa ääripäässä ovat alueet, joilla asuntojen arvo nousee.

Asunnon arvon voi yleensä odottaa säilyvän alueilla, joissa on työpaikkakeskittymiä, kaivannaisteollisuutta tai matkailua. Etenkin suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa asuntoja omistavat voivat nukkua edelleen yönsä rauhassa.

Kompaktit kerrostaloasunnot hyvin hoidetuissa yhtiöissä toimivien raideliikenneyhteyksien äärellä menevät kaupaksi myös vaikeampina aikoina.

Mitä kauemmas maakunnan reuna- ja haja-asutusalueille ja kuntataajamien ulkopuolelle edetään, sitä vaikeammin myytäviä asunnoista on tullut.

– Se on tosiasia, joka on vuosikymmenten kehityksen tulos ja tulee koko ajan selvemmin pintaan. Etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa ja lähes kaikkien maakuntien reuna-alueilla on eletty tätä todellisuutta jo pidemmän aikaa.

Asuntojen arvon lasku ei ole kuitenkaan vain syrjäseutujen ongelma. Vanhojen ja uusien asuntojen hintaeron repeämistä on havaittavissa jo keskisuurissakin kaupungeissa.

Kehitys näkyy Aron mukaan paitsi maan eri osien välillä, myös maakuntien sisällä. Supistuvillakin alueilla tapahtuu sisäistä keskittymistä, kun ihmiset hakeutuvat lähemmäs omaa kuntataajamaa ja palveluita.

Voimakkaankin muuttotappion alueilla alueellista kiinnostusta voi kuitenkin ylläpitää vakaa kausi- tai vapaa-ajan asutus.

– Tällöin paljon riippuu siitä, onko talon tai asunnon käyttötarkoitusta mahdollista muuttaa niin, että se mahdollistaa vakituisen kausi- tai vapaa-ajan asumisen.

Toimitusjohtaja Ari Pauna, Suomen Hypoteekkiyhdistys.

Oman asunnon arvon kehittymistä kannattaa joka tapauksessa seurata hyvissä ajoin ennen kuin asuntomarkkinat lähtevät alta.

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja Ari Pauna sanoo, että suurin virhe on havahtua tilanteeseen liian myöhään.

– Kannattaa ihan todella herätä siihen, että koko Suomi ei ole asuntomarkkinoilla enää.

Se, rakennetaanko alueella uusia asuntoja, kertoo hänen mukaansa jotain siitä, onko alueella jonkinlaista näköalaa tulevaisuudessa.

Mitä jos oman asunnon arvo on jo pudonnut lähelle nollaa, eikä mene yrityksistä huolimatta kaupaksi?

– Sitten kysymys kuuluu, onko valmis myymään sen hyvinkin pienellä arvolla ja pohtimaan itselle muita asumisen vaihtoehtoja, OP:n asuntorahoituksesta ja asumisen palveluista vastaava johtaja Kaisu Christie sanoo.

Toisaalta hän muistuttaa, että kodilla on aina oma arvonsa.

– Näitä asioita ulkopuolelta pohtiessa tunne helposti unohtuu. Onhan asunnolla myös tunne- ja kotiarvoa. Jos omaa asuntoaan ei saa kaupaksi, kannattaa miettiä, miten pitää huolta sen asumiskunnosta parhaansa mukaan loppuun asti.

Paunan mukaan myös korjaustoimenpiteet voi miettiä taloudellisen arvon sijaan asuinmukavuus edellä.

– Asunnon remontoimiseen pistettyjä euroja ei ehkä saa takaisin, mutta remontti palvelee omaa kotia.

