Kommentti: Tästä päivästä eteenpäin vastakkain ovat mieliteko, järki ja pelko – ne ovat kova kolmikko

Monella on nyt hirveä hinku kahvilaan, ravintolaan, terassille ja uimaan. Minullakin. Tästä päivästä eteenpäin alkaa valtava tasapainoilu, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Tänään on se päivä, kun vain taivas on rajana. Nyt aukeaa niin monta hauskaa paikkaa, että on vaikea päättää, minne säntäisi ensimmäisenä.

Helsingissä Uimastadionilla jonotettiin jo aamukuudelta. Sunnuntaina illalla Ylen uutisissa yksi haastatelluista sanoi, että museoon on mentävä heti.

Itse olin sopinut yhden ystäväni kanssa, että tänään työpäivän jälkeen heti keskustaan kahvilaan. Mutta ulkopöytään, koska tuntui turvallisemmalta.

Viikonlopun aikana aloin empiä. Se alkoi perjantaina ruokakaupassa, joka oli tupaten täynnä väkeä. Ihmiset ostivat ruokaa valmistujaisjuhliin, vaikka ne pidettiinkin normaalia pienempinä. Ensimmäistä kertaa korona-aikana tuli tunne, että täällä on liikaa väkeä.

Lauantaina puutarhalla oli kesäkukkia ostamassa niin paljon porukkaa, että parkkipaikalle ei mahtunut. Piti jättää auto pientareelle. Tosin isoihin kasvihuoneisiin väki levittäytyi helposti.

Tästä päivästä eteenpäin saamme tasapainoilla sen kanssa, miten toimia järkevästi, nyt kun on valinnanvaraa siitä, minne mennä. Kotona on totisesti istuttu riittävästi ja lenkkipolun jokaisen mutkan ja juurakon osaa ulkoa.

Nyt vastakkain ovat mieliteko, järki ja pelko.

Ne ovat kova kolmikko.

Iso osa suomalaisista uskoo, että pahin on vasta edessä koronakriisissä (HS 31.5.). Näin näytti Helsingin Sanomien teettämä mielipidemittaus. Samaan juttuun haastateltu Turun yliopiston taloussosiologian professori Pekka Räsänen sanoi, että pelolla ja epävarmuudella on taipumus ketjuuntua kulutuksessa näkyväksi poluksi.

Koronaviruksen pysymiseksi kurissa terve pelko on oikein hyvä tunne. Asian kääntöpuoli on, että jos pelko saa yliotteen, avautuviin palveluihin ei riitä asiakkaita. Se taas on kohtalokasta yrittäjien ja kansantalouden kannalta.

Siksi tästä tulee valtavaa tasapainoilua. Aina se ei onnistu. Surullisin esimerkki viime päiviltä ovat Helsingin Sinebrychoffin puistoon piknikille lähteneet nuoret, joista useammalla on nyt todettu korona. Osa istuu korona karanteenissa.

Se on karmea tapa aloittaa kesäloma.

Ettei näin kävisi isommassa mittakaavassa, nyt pitää olla tarkkana. Niin kahviloiden ja ravintoloiden omistajien kuin asiakkaiden. Uimahallissa, museossa ja kuntosaleilla. Hoidetaan tämä nyt niin, ettei rajoituksia tarvitse kiristää uudelleen.

Sellaista kesää emme kukaan halua.

Siksi minäkin soitin ystävälle ja ehdotin, että ei mennä kahvilaan vielä tänään. Katsotaan ensin, miten kova tungos niissä on ja yritetään loppuviikosta mahtua mukaan. Turvallisesti.