Perintöä ei tarvitse jakaa lapsille tasan – juristi vinkkaa, milloin suosiminen voi kannattaa

On monia tilanteita, joissa kaikille lapsille ei kannata jättää yhtä paljon perintöä, juristit sanovat. Jokaisella lapsella on oikeus vähintään lakiosaan, mutta lopun perinnön voi jakaa testamentilla, miten haluaa.

Perinnönjaossa ei tarvitse jättää kaikille lapsille yhtä paljon rahaa. Testamentissa toiselle lapselle voi antaa enemmän kuin toiselle, jos vanhemmat esimerkiksi tietävät, että yhden lapsen kaikki rahat kuluvat alkoholiin tai peliriippuvuuteen.

– Jokainen lapsi on oikeutettu vähintään lakiosaan, joka on puolet perintöosasta, joka tulee siitä, että perintö jaettaisiin tasan kaikkien lasten kesken, kertoo varatuomari Elina Pajula helsinkiläisestä asianajotoimisto Legistumista.

Varatuomari Mirja Kokko Perhejuristit Kokko ja Kuusiluomasta muistuttaa, että jokaisella testamenttia tekevällä on oikeus määrätä, miten oma omaisuus jaetaan.

– Lapsilla on aina oikeus lakiosaan, mutta heidän ei tarvitse sitä vaatia. Testamentti kannattaa aina tehdä, ja siinä yksi tärkein asia minun mielestäni on mainita se, että lasten puolisot eivät saa perintöön avio-oikeutta.

Usein testamentti tehdään lesken hyväksi, jos perittävillä on yhteiset lapset.

– Jos leski saisi vain hallintaoikeuden, niin silloin lapset joutuvat maksamaan perintöveron, mutteivät voi myydä omaisuutta, jota leski hallinnoi. Verotuksellisesti järkevä vaihtoehto on tehdä testamentti lastenlasten hyväksi, koska silloin hypätään perintöveroissa yhden sukupolven yli, Kokko neuvoo.

Pajula huomauttaa, että ennen perinnönjakoa täytyy suorittaa ositus aviopuolisoiden kesken, jos perittävä on ollut naimisissa, eikä avio-oikeutta ole rajattu avioehtosopimuksella.

Sen jälkeen jäävä perintöosa jaetaan lähtökohtaisesti tasan lasten kesken. Aina tasajakoa ei tehdä.

On esimerkiksi hyvin yleistä, että testamentilla määrätään, että vanhemmista huolta pitänyt lapsi saa enemmän perintöä. Vanhaa äitiään 15 vuotta hoivannut voi jopa suivaantua, jos hän ei saakaan enempää perintöä kuin toiset, jotka eivät ole osallistuneet huolenpitoon.

– Tilanteita on hyvin erilaisia. Joskus voi olla, että perillisten kanssa yhdessä sovitaan, että yksi saa isomman osan perinnöstä, jotta esimerkiksi maatila säilyy yhtenä kokonaisuutena.

Kokon mukaan voi olla järkevää antaa testamentilla yritys tai kesämökki yhdelle lapselle, koska monesti syntyy riitoja, jos lapset omistavat kesämökin yhdessä.

– On tosi monia syitä, miksi vanhemmat haluavat poiketa perintökaaren mukaisesta tasajaon periaatteesta. Joillakin lapsilla omaisuus ei säily hyvin, eivätkä vanhemmat halua sitä heille jakaa, koska tietävät, että se on mennyttä hyvin nopeasti, Kokko sanoo.

Perinnönjättäjä voi myös katsoa, että niukasti elänyt lapsi tarvitsee perintöä enemmän kuin varakkaampi lapsi, Pajula kertoo.

– Silloin perinnönjättäjä voi katsoa, ettei hänellä ole tarvetta perinnölle ja jättää hänelle testamentissa vain lakiosan. Kun testamentteja tehdään, tästä kannattaa keskustella perillisten kesken, jotta perinnönjako ei tule yllätyksenä ja aiheuta isoja riitoja perillisten kesken.

Toisaalta vanhemmat saattavat jättää testamentilla yhdelle lapsista vain lakiosan esimerkiksi siitä syystä, että lapsella on vakava alkoholi- tai peliongelma.

– Usein on niin, että tällainen ihminen tietää itsekin tilanteen, eikä rupea testamenttia riitauttamaan.

Hyvin erityisissä tilanteissa lapsi voidaan tehdä perinnöttömäksi. Siihen on kuitenkin olemassa tarkat lain määrittämät rajat.

– Käytännössä taustalla täytyy olla rikollisuutta tai muuta perittävää kohtaan loukkaavaa toimintaa, jolloin voidaan katsoa, että hänellä on oikeus tehdä perillinen perinnöttömäksi.

Pajulan mukaan hyvin usein perinnöttömäksi jättämisen syynä on perillisen huumeriippuvuus.

– Jos joku on oikein addikti, perittävä voi katsoa, että hänelle ei ole järkevää jättää perintöä, koska perintö menisi kuitenkin huumeisiin. Sellaisessa tilanteessa on mahdollista tehdä perinnöttömäksi.

Testamentti täytyy aina tehdä kirjallisena ja kahden esteettömän todistajan täytyy vahvistaa se. Sen sijaan pelkkä videotestamentti ei ole juridisesti pätevä.

– Testamentin voi jättää esimerkiksi pankin tallelokeroon tai kotiin sellaiseen paikkaan, missä säilyttää muutkin tärkeät paperit. Ehdottomasti kannattaa mainita, että testamentti on tehty.

Kokon mukaan on tärkeää laatia testamentti huolella, koska on tapauksia, joissa testamentin laatijan tarkoitusperiä on jouduttu tulkitsemaan korkeimmassa oikeudessa asti.

– Kannattaa koota lapset ympärille ja kertoa, mitä testamentissa on päätetty. Silloin lapset pääsevät kapinoimaan suoraan vanhemmilleen, kun he ovat vielä elossa. Riitoja vältetään, kun ollaan avoimia ja kerrotaan, mitä tehdään ja miksi.

Pajulan mukaan tavanomaisin perintöriidan syy ovat ennakkoperintöväitteet. Niitä voidaan joutua puimaan käräjäoikeuden määräämän pesänselvittäjän suorittamassa perinnönjaossa, jos vanhemmat ovat elinaikanaan esimerkiksi myyneet halvalla tontin tai antaneet lahjaksi omaisuutta.

– Lähtökohta on se, että kaikki lapset ovat tasavertaisia. Perintöriidat vältetään todennäköisimmin niin, ettei yhtä perillistä suosita aiheettomasti toisten kustannuksella.

Kokko muistuttaa, että aina kun isoja rahasummia siirtyy, on tärkeää tehdä kirjallinen paperi, jossa selventää, onko kyse lahjasta, ennakkoperinnöstä vai kaupasta.

– Suurimpia ongelmia syntyy, kun vanhemmilla on tapana auttaa lapsiaan, jotka eivät pärjää hyvin. Kun myöhemmin löytyy tilisiirto, niin aletaan keskustella, onko kyse lahjasta vai ennakkoperinnöstä. Olettama on, että jos lapselle annetaan rahaa tai lahjoja, kyse on ennakkoperinnöstä.