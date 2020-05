Kommentti: Kaupunkilaisen käy kateeksi – voittajia ovat ne, joilla on piha, auto ja sauna

Parvekkeeton kaupunkiasunto on ankea paikka viettää aikaa koronarajoitusten keskellä, kirjoittaa Taloussanomien tuottaja Katja Okkonen.

Olen kärsinyt hillittömästä kateudesta yli kaksi kuukautta. Kadehdin niitä, joilla on piha tai parveke. Niitä, joilla on auto. Niitä, joilla on mökki. Jopa niitä, joilla on asuntovaunu tai -auto. Ja erityisesti niitä, joilla on sauna! Ja joillakin on jopa nuo kaikki. Ei ole reilua.

Pieni, parvekkeeton asunto keskellä kaupunkia on ollut ankea paikka viettää tätä rajoitettua koronaelämää. Työpäivät, illat, viikonloput – samat seinät aamusta iltaan. Onneksi on päässyt sentään kävelyille merenrantaan.

Koronakriisi on iskenyt kaupunkilaiseen elämäntapaan eniten. Juuri ne asiat, joiden takia minäkin olen pitkään viihtynyt kaupunkiympäristössä, ovat poissa käytöstä.

Kyse ei ole siitä, että ravaisin alvariinsa esimerkiksi teattereissa, elokuvissa tai konserteissa – tai että viettäisin usein ravintolailtoja. Päinvastoin.

Olennaista on se, että oven takana on mahdollisuus, jos sattuisi huvittamaan. Nyt sitä mahdollisuutta ei ole, ja se on vienyt syyn koko keskustassa asumiselta.

Taloussanomien kyselyyn vastanneista 11 prosenttia kertoi, että heillä on jäänyt korona-aikana enemmän rahaa käyttöön. S-Pankin teettämässä tutkimuksessa näin sanoi viidennes vastaajista.

Valtaosalla käytössä oli rahaa saman verran kuin ennenkin, osalla toki vähemmän esimerkiksi työttömyyden tai lomautuksen takia.

Tämä kertoo siitä, että isolle osalle suomalaisista matkailu, ravintoloissa ja kulttuuritapahtumissa käyminen tai muiden palveluiden ostaminen ei ole arkipäivää. Heidän joukossaan on varmasti paljon niitä, joilla on piha, mökki ja auto.

Olen iloinnut Helsingissä siitä, että minun ei tarvitse omistaa autoa päästäkseni paikasta toiseen, voin käydä puulämmitteisen saunan löylyissä vaikkapa Yrjönkadun uimahallissa tai muussa julkisessa saunassa, pääsen kätevästi junalla tai bussilla melkein minne tahansa Suomessa ja voin halutessani vaikka piipahtaa päiväksi Tallinnaan.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että kaupunkien vetovoima perustuu asioihin, jotka on nyt suljettu tai peruttu. Hänen mukaansa Helsinki on saattanut muuttua lopullisesti, koska ainakaan kovin nopeaa paluuta pandemiaa edeltävään elämänmenoon ei ole luvassa.

Mitä tämä tarkoittaa esimerkiksi keskusta-asuntojen houkuttelevuudelle? Ainakin minä asuisin nyt mielelläni asunnossa, jossa olisi edes parveke.

Mökkejä, autoja ja matkailuautoja vuokrataan nyt kesälomia varten kiivaasti, ja yhä useampi haluaa ostaa oman mökin. Enkä ihmettele: moni kaipaa lomallaan maisemanvaihdosta ja vapautta liikkua.

Autonvuokrausfirma saa osansa minunkin säästyneistä rahoistani.

Vapaavuori ei usko, että kaupunkien kasvu loppuisi pandemiaan, sillä aiemmatkaan pandemiat eivät suuntaa muuttaneet.

Hän sanoo myös, että moni alkaa arvostaa asioita vasta, kun ne ovat poissa.

Minä kaipaan juuri nyt eniten sitä, että saan nauttia jonkun muun tekemän aterian ravintolassa. Onneksi se on pian mahdollista.