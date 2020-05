”Lähden risteilylle heti kun pääsee” – Näin suomalaiset aikovat käyttää rahaa korona-ajan jälkeen

Matkoista haaveillaan, mutta moni aikoo nautiskella rajoitusten höllentämisen jälkeen etenkin arjen pienestä luksuksesta. Jotkut aikovat korona-ajan jälkeenkin kuluttaa aiempaa vähemmän, Taloussanomien kysely paljastaa.

Koronakriisi on kohdellut suomalaisia taloudellisesti eri tavoin: osa on lomautettu tai jäänyt työttömäksi, kun toisilla työt jatkuvat. Lisäksi moni yrittäjä on joutunut isoihin vaikeuksiin kriisin takia.

Matkoja on peruttu, ravintoloissa ja baareissa ei ole voinut kuluttaa rahaa ja monien muiden palvelujen käyttö on vähentynyt. Toisilla siis rahaa on jäänyt säästöönkin.

Taloussanomien kyselyyn vastanneista 64 prosentilla käytettävissä olevan rahan määrä on pysynyt ennallaan. Joka neljännellä käytettävissä olevat tulot ovat vähentyneet, ja 11 prosentilla vastaajista rahaa jää käyttöön aiempaa enemmän.

Mitä rahalla aiotaan ensimmäiseksi tehdä, kun pandemia ja rajoitukset alkavat hellittää?

Noin joka viides kysymykseen vastannut aikoo käyttää rahaa matkustamiseen. Se oli suosituin yksittäinen rahankäyttökohde. Toiseksi suosituin kohde oli ravintolat.

Eristysaikana alkaa kaivata myös hemmottelua. Kampaajalle, kulttuurielämyksiin, hierojalle ja fysioterapeutille aikoo moni suunnata ensimmäiseksi.

– Ravintolat, teatterit ja elokuvateatterit. Mutta vasta, kun tartuntamäärät on saatu Suomessa todella alas. Tänä vuonna tuskin kulutan mihinkään edellä mainittuun kohteeseen, 44-vuotias nainen sanoo.

– Varmaan mennään puolison kanssa ravintolaan syömään ekana, ja sitten ostan itselleni jonkin mahtavan vaatteen, mistä tulee mieleen selviytyminen korona-ajasta, 34-vuotias mies sanoo.

Rajoitusten aikana pienet arjen luksukset ovat olleet harvinaista herkkua.

– Lapset pääsisivät mummolaan yökylään, ja miehen kanssa rentouduttaisiin ja nautiskeltaisiin esimerkiksi hyvällä ruoalla, 33-vuotias nainen haaveilee.

– Haluaisin juoda viinilasin terassilla, käydä ulkona syömässä ja ostaa rikkinäisten vaatteiden tilalle uudet, kertoo puolestaan toinen 33-vuotias nainen.

Osa aikoo lähteä ravintolaan heti kun ne aukeavat.

– Lähden risteilylle heti kun pääsee. Ja ravintolaan jo kesäkuun alussa heti kun aukeavat. Menemme perheen kanssa syömään kunnon ateriat, 39-vuotias nainen suunnittelee.

Tavalliset arjen asiat ovat monella listan ensimmäisenä, matkat vasta niiden jälkeen.

– Menen JOMA:n pesäpallo-otteluihin, pullapuotiin, torille ruokailemaan, Bar Playhin ja Sointulaan tapaamaan ystäviä ja sitten ulkomaille, 65-vuotias mies kertoo.

Vaikka monet haaveilevat matkustamisesta, huoli sen turvallisuudesta painaa.

– Toivoisin, että pääsen matkustamaan, mutta riippuu tilanteesta. Voi olla, että menen vain Suomessa ravintolaan ystävieni kanssa, 34-vuotias nainen sanoo.

– Matkustan jonnekin, mutta haluan ensin varmistua, että korona on todellakin kadonnut, eli olen saanut toimivan rokotteen, sanoo puolestaan 67-vuotias mies.

Monet haluavat tukea pienyrittäjiä ja nostavat esille sen, että aikovat ostaa esimerkiksi palveluja tai vaatteita kivijalkakaupoista.

Hankittavista tavaroista nousee esille varsin käytännöllisiä asioita.

– Lenkkikengät. Entiset ovat kuluneet puhki, kun liikunta on lisääntynyt. Matkoille lähdetään heti, kun se on turvallista, toteaa 61-vuotias nainen.

– Jos koronan jälkeen on vielä työpaikka ja terveyttä, niin panostan enemmän kotiin, puutarhaan ja säästämiseen, 32-vuotias nainen sanoo.

Äkisti ja lujaa iskenyt kriisi on havahduttanut siihen, että puskurirahaa on hyvä olla. Moni vastaajista aikookin säästää.

– Luultavasti kulutustottumukseni eivät tule muuttumaan, vaan alan mieluummin säästämään, jotta kriisin aikana ei olisi niin huono rahatilanne kuin nyt on, 20-vuotias nainen sanoo.

– En kuluta pakolla vaan tarpeeseen, kaikkea roinaa on riittämiin, nyt säästellään lisää puskurirahaa tilille, kun vielä tuloja työstäkin saa, kertoo 59-vuotias mies.

– Korona on osoittanut, että rahaa pitäisi olla säästössä rutosti pahan päivän varalle, 50-vuotias mies tiivistää.

Jotkut ovat alkaneet koronakriisin aikana pohtia myös sitä, tarvitseeko loppujen lopuksi kuluttaa niin paljon kuin aiemmin, kun vähemmälläkin pärjää.

– Saa nähdä, kulutanko enää mihinkään. Kun on karsinut kulut nyt, niin huomaa, että pärjää täysin hyvin ilman mitään ylimääräistä. Sushibuffassa tekee mieli kuitenkin käydä, niin sinne ainakin menen, 24-vuotias mies sanoo.

– Ajattelin jatkaa samalla tavalla. Tämä on oikeasti mukavaa. Eli turhat kulut minimiin, niin ehkä tässä maassa pääsee joskus vielä hengissä eläkkeellekin, 37-vuotias mies sanoo.

Niillä, joiden taloustilanne on pahentunut korona-aikaan, on kova huoli tulevasta.

– Korona-ajan jälkeen ei ole mahdollista kuluttaa mihinkään pitkään aikaan, vaan on jotenkin yritettävä selviytyä korona-aikana kertyneistä maksuista, 55-vuotias mies kertoo.

– Koko loppuelämä menee velkojen maksuun, korona vaan pahensi tilannetta, 58-vuotias nainen sanoo.

Vastausten joukosta välittyy myös epävarmuus siitä, miten kauan tätä tilannetta vielä jatkuu.

– Mistä tiedän koska se loppuu? Ei tähän voi vastata! Jos se loppuu kahden vuoden päästä? Kymmenen? 35-vuotias nainen pohtii.

– Pitää ensin katsoa, tuleeko koronan jälkeistä aikaa lainkaan, 74-vuotias mies sanoo.

Taloussanomien verkkokyselyyn tuli toukokuun puolivälissä yli 8 000 vastausta.