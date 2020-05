Juhon, 39, perheloma Ródoksella vaihtui pitkäpiimäiseen odotteluun: 3 000 euron palautukset Finnairilta voivat venyä jopa 10 viikkoon

Finnairin palautukset peruutettujen lentojen lipuista saattavat venyä jo yli kahden kuukauden päähän.

Finnairin maksunpalautukset koronaepidemian takia peruutetuista lennoista saattavat venyä jopa 10 viikkoon, vaikka lain sallima enimmäisaika on yksi viikko.

Tämän on saanut kokea muun muassa hyvinkääläinen Juho, 39, jonka oli perheensä ja isovanhempien kanssa tarkoitus viettää helluntaiviikko Kreikan Ródoksella.

Seitsemän hengen edestakaisille lentolipuille tuli hintaa lähes 3 000 euroa.

– Maaliskuun lopulla tuli ilmoitus, että lento on peruttu, Juho kertoo.

– Soitin asiakaspalveluun, jossa kysyttiin haluanko siirtää lentoja vai maksetaanko takaisin. Valitsin rahojen palautuksen.

Finnairilta tuli vahvistuksena sähköpostiviesti, jonka mukaan käsittely voisi kestää kuukauden, mutta puhelimessa asiakaspalvelu oli puhunut Juholle kuudesta viikosta.

Finnairin verkkosivuilla taas todetaan, että ”Suuren hakemusmäärän vuoksi takaisinmaksujen käsittelyssä on valitettavasti ruuhkaa, ja käsittelyaikamme on noin 8 viikkoa.”

Helsingin Sanomat kertoi torstaina, että matkayhtiö Tui Finlandin peruutettujen maksujen palautukset ovat venyneet kuukausikaupalla. Uutisen luettuaan Juho päätti jälleen yhteyttä Finnairin asiakaspalveluun.

– Nyt sanottiin, että takaisinmaksun kanssa voi kestää kymmenenkin viikkoa. Syyksi sanottiin ruuhka, kun tänä keväänä on koronan lisäksi olleet myös Australian maastopalot, Juho kertoo.

– Eihän tässä nyt muutakaan ja ainakaan ulkomaanreissua olla tekemässä, mutta niitä rahoja voisi hyvin käyttää lomailuun kotimaassa.

Verkkopalvelun kautta varatusta lomahuoneiston peruutuksesta veloitettiin 200 euroa, mutta loput vuokrahinnasta Juho on jo saanut takaisin.

– Meillä on yli sata tuhatta hakemusta lippujen hinnan korvauksesta, kertoo Manti Väätäinen-Pereira Finnairin viestinnästä.

– Keskimääräinen käsittelyaika on kahdeksan viikkoa, ja jotkut ovat saaneet aikaisemminkin, mutta on varmaan yksittäisiä tapauksia, joissa on valitettavasti mennyt pidempään.

Finnair on tähän mennessä maksanut asiakkailleen hyvityksinä yhteensä 180 miljoonaa euroa. Palautushakemusten käsittelyä on Väätäinen-Pereiran mukaan nopeutettu automatisoinnilla ja lisäväen avulla.

– Jonoa saadaan alkupäästä purettua, mutta hakemuksia tulee samaan aikaan lisää, hän toteaa.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston ryhmäpäällikön Satu Toepferin mukaan virasto on lähettänyt useille suurille matkailualan yrityksille tiedusteluja maksunpalautusten viiveistä ja asiakaspalvelun järjestämisestä.

– Tuilta ja Finnairilta odotamme vielä vastauksia vastauksia, Toepfer sanoo.

Juridisesti asia on hänen mukaansa täysin selvä. Lentoyhtiön pitäisi maksaa lipun hinta 7 päivää siitä, kun matkustaja on ilmoittanut valitsevansa rahojen palautuksen ja matkajärjestäjän 14 päivää sen jälkeen, kun matka on peruutettu.

KKV:lta riittää tiettyyn pisteeseen asti ymmärrystä myös matkayhtiöille.

– Käytännössä säännöistä saattaa olla kaikissa tilanteissa vaikea pitää pilkulleen kiinni. Nyt tilanne on ikävä kyllä kaoottinen ja ennennäkemättömän laaja, että se haastaa kaikki asiakaspalvelut, Toepfer sanoo.

– Mitä enemmän yhtiöllä on asiakkaita, sitä enemmän heillä on hoidettavana peruutuksia ja palautuksia. Lainsäädäntö kuitenkin velvoittaa ja asiakaspalvelu on kyettävä organisoimaan tehokkaasti. Ei ole kuluttajan kannalta kohtuullista, että he joutuvat odottamaan pitkään ja ikään kuin lainoittamaan yhtiöiden toimintaa.

KKV:lla on kuluttaja-asioissa ensisijaisesti velvollisuus neuvotella yhtiöiden kanssa, eikä matkayhtiöiden palautusten viivästymisissä edennyt selvityksiä pidemmälle. Ääripäässä keinoista on yhtiön vieminen markkinaoikeuteen.

Toistaiseksi KKV on julkaissut verkkosivuillaan matkoja varanneille ohjeita peruutusten takia.

– Kannattaa odottaa, että lentoyhtiö itse peruuttaa matkan, jota se ei pysty järjestämään, sillä silloin kuluttajalla on yksiselitteisesti oikeus saada lippujen hinnasta korvaus rahana, Toepfer sanoo.

Jos liput on ostanut luottokortilla, voi myös kääntyä luottokorttiyhtiön puoleen, sillä luotonantajalla on myyjän kanssa yhteisvastuu maksun palautuksesta.

Palautusrahojen viipymisen lisäksi Juho harmittelee tilannetta lasten kannalta.

– Kouluikäisiä lapsia peruttu matka tietysti harmittaa, kun odottivat uima-allasta ja hiekkarantaa. Hyvinkäällä on uimala kesän kiinni, hän sanoo.

– Tilanteen kuitenkin ymmärtää.