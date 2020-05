Myy osakkeet toukokuussa – onko tämä viisaus totta vai tarua?

Tutkimuksissa on todettu, että osakkeet kehittyvät heikommin kesällä kuin talvella. Kannattaako osakkeet siis nyt myydä?

Toukokuuilmiö on yksi pörssin tunnetuimmista anomalioista eli poikkeamista markkinoiden tehokkuuteen.

Sillä tarkoitetaan ilmiötä, että osakkeet kehittyvät marras–huhtikuun talvikaudella paremmin kuin touko–lokakuun kesäkaudella.

Ilmiötä on tutkittu akateemisesti paljon ja se on aika selkeästi tutkimuksella todettu, sanoo Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen professori, Osakesäästäjien puheenjohtaja Timo Rothovius.

– Jos toukokuussa myy ja tulee takaisin marraskuussa, osuu keskimäärin nappiin. Kesäkausi tuottaa selkeästi heikommin kuin talvikausi. Ilmiö on maailmanlaajuinen ja se pätee myös Helsingin pörssissä, Rothovius sanoo.

Vaikka ilmiö on selkeä, sen tarkkaa syytä ei pystytä selvittämään. Yleensä syyksi on arvioitu sijoittajien kesälomia, joiden seurauksena markkinoilla on kesällä vähemmän vaihtoa ja markkinaosapuolia kuin talvella.

Jo Saario neuvoi hyödyntämään kausivaihteluita

Sijoittaja voi hyötyä ilmiöstä noudattamalla niin sanottua ”Sell in May and go away” -strategiaa eli myymällä osakkeet toukokuussa ja palaamalla markkinoille kesän jälkeen syksyllä.

Jo sijoittajaguru Seppo Saario opastaa legendaarisessa sijoituskirjassaan Miten sijoitan pörssiosakkeisiin, että maksimituottoa haettaessa sijoittajan ei kannata pitää varoja pörssiosakkeissa kuin osan vuotta. Saario neuvoo ostamaan osakkeita Helsingin pörssissä marraskuussa mutta myymään jo maaliskuussa, hyvissä ajoin ennen kesäkautta.

Kannattaako yksityissijoittajan siten tyhjentää osakesalkkunsa ennen kesäkautta? Käytännössä veivaus ei välttämättä maksa vaivaa.

– Se on siinä ja siinä. Kesäkauden tuotto ei ole välttämättä negatiivinen. Se voi olla negatiivinen monena vuonna, mutta keskimäärin ei. Ongelmana on se, mitä rahalle tekee sillä aikaa, kun se ei ole osakkeissa. Rahan maatessa tilillä ei tule mitään tuottoa, Rothovius sanoo.

Sen lisäksi ”myy toukokuussa ja osta marraskuussa” -strategiaa voi olla Rothoviuksen mukaan vaikea toteuttaa, koska osakkeiden hinnat voivat vaihdella paljon kuun sisällä.

– Lopputulokseen vaikuttaa paljon enemmän se, sattuuko myymään ja ostamaan takaisin juuri oikealla hetkellä kuun sisällä, Rothovius sanoo.

Nyt kesä voi tuottaa paremmin kuin talvi

Kuluvasta vuodesta tulee osakemarkkinoilla erikoistapaus koronapandemian puhkeamisen takia.

Helsingin pörssin osakkeet romahtivat maaliskuussa, jonka jälkeen kurssit toipuivat huhtikuussa voimakkaasti. Toukokuu on toistaiseksi ollut mollivoittoinen.

– Tänä vuonna kesäkausi voi tuottaa paremmin kuin talvikausi, koska maaliskuussa kurssit putosivat todella paljon. Kesän kurssikehitys riippuu koronarajoitusten purkamisesta ja talouden kehityksestä. Jos kaikki istuvat vain kotona, eivät kurssit ylöspäin lähde, Rothovius sanoo.