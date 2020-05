”Nyt käydään vain ruokaostoksilla ja ollaan kotona” – Suomalaiset kertovat, kuinka rahankäyttö muuttui koronan myötä

Koronan aiheuttama menojen karsiminen voi olla jopa hyödyksi, Taloussanomien katugallup kertoo.

Joka neljäs suomalainen on joutunut karsimaan kulutustaan koronavirusepidemian vuoksi. Asia käy ilmi Taloussanomien teettämässä kyselyssä, johon vastasi toukokuussa yli 8000 ihmistä.

Joka kymmenennellä Taloussanomien kyselyyn vastanneella on nyt oman kertomansa mukaan jopa enemmän rahaa käytettävissään kuin aiemmin.

– Rehellisesti sanottuna tuntuu siltä, että kun nyt käydään vain ruokaostoksilla ja ollaan kotona paljon ja matkoja on peruuntunut, niin pikemminkin rahaa on vähän enemmän kuin normaalisti. Minulla toki on hyvä tilanne enkä ole joutunut lomautetuksi, 2-vuotiaan Hulda-koiran kanssa liikkeellä ollut Jenni Sepponen kertoo.

Sepponen on säästänyt rahaa muun muassa liikuntaharrastuksissaan, eivätkä online-liikuntakurssien maksut ole nousseet yhtä korkeiksi. Säästöjä syntyi myös siitä, että pääsiäiselle suunniteltu laskettelumatka Lappiin ja alkukesän matka Kreikkaan peruuntuivat.

Matkojen peruuntuminen jätti Jenni Sepposelle tavallista enemmän rahaa käytettäväksi.

– Ja futiksen EM-kisat Pietarissa jäävät välistä, hän sanoo.

Lähes kahdella kolmasosalla vastaajista korona ei ole vaikuttanut kuukausittain käytettävissä olevan rahan määrään.

Näin kertoo myös Taloussanomien kauppakeskus Triplassa, Helsingissä haastattelema Marko Hamilo. Haastatteluhetkellä Hamilo odotteli vuoroaan parturiin.

– Ei tämä ole vaikuttanut talouteen millään muulla tavalla, paitsi siten, että omaisuus sulaa pörssissä. Muuten tulot ja menot ovat pysyneet samana, Hamilo kertoo.

Koronavirus ei ole vaikuttanut Marko Hamilon rahankäyttöön.

– Tietysti jos mennään Facebook-tuttaviin, niin kyllähän sitä kuulee, että ihmisillä on kaikenlaista. Lähipiirini ihmisillä on kuitenkin tietääkseni vastaava tilanne.

Hamilo työskentelee ajatuspajan toiminnanjohtajana. Työt ovat hänen mukaansa jatkuneet koronaviruspandemian aikana pitkälti samoin kuin ennenkin.

– Paitsi nyt en ole toimistolla, vaan etätöissä.

Ne, joiden taloustilanne on koronaviruksen vuoksi heikentynyt, kertoivat Taloussanomien kyselyssä useimmiten syyksi tulojen pienenemisen.

Tv- ja elokuvaääntä tekevässä yrityksessä työskentelevä Viktor Gullichsen kertoo, että iso osa yrityksen töistä ja keikoista peruttiin koronaviruksen vuoksi.

– Esimerkiksi yksi iso ulkomainen tuotanto jäi ja suomalaisia, isojen työryhmien tuotantoja peruttiin. Nyt ei voi myöskään matkustaa ja tässä työssä on paljon sitä, Gullichsen sanoo.

Gullichsen kertoo, että koronaviruspandemia on muuttanut elämän kulkua huomattavasti. Aiemmin hän kävi usein syömässä ulkona, liikkui kaupungilla ja teki heräteostoksia. Nyt hän oleilee pääasiassa kotona.

Viktor Gullichsen kertoo, että kulutuksen vähentäminen on ollut virkistävä kokemus.

– Ei ole menojakaan samalla tavalla. Toisaalta tämä on ollut tavallaan raikas ja virkistävä kokemus. Se saattaa jopa pidemmällä kaavalla vaikuttaa omaan ajatteluun siitä, että miten käytän rahaa ja tarvitseeko sitä käyttää niin paljoa. Nyt juon ainakin vähemmän kaljaa. Onneksi ravintolat eivät ole auki, koska muuten tässä olisi ihan konkurssissa, Gullicshen nauraa.

Kyselyn mukaan ihmiset ovat nipistäneet erityisesti harrastuksista ja vaatehankinnoista. Yli 60 prosenttia menojaan karsimaan joutuneista ilmoitti nämä säästökohteikseen.

Osalomautetuksi joutunut myymäläpäällikkö Kati Damsten on karsinut ratsastusharrastuksestaan sekä taloudellisten syiden, että ajankäytön vuoksi.

Koronan vuoksi osalomautettu Kati Damsten on jättänyt ratsastusharrastuksensa tauolle.

– Totta kai se on ikävää, mutta tässä hetkessä se ei ole välttämättömyys. On tärkeämpiä asioita, enkä ole joutunut tinkimään vaikkapa asumisesta tai ruoasta. Niillä olisi isompi merkitys.

Harrastuksista luopumista helpottaa se, että monella muullakin on vaikea tilanne, Damsten kertoo.

– Se tekee siitä helpompaa ajatella, että tämä on ohimenevää ja elämä jatkuu kohta normaalisti.