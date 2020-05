Kommentti: Teiniltä kuulet totuuden –”Lahjaksi sitten vain massia”

Niin kuin olen vaatinut rahasta puhumista, jumiuduin itse pähkäilemään asiaa. Onneksi teineiltä kuulee totuuden, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Viime viikkoina olen joutunut pohtimaan uudelleen suhdettani rahaan. Se johtuu ennen kaikkea siitä, että Uudenmaan sulku sulki itseltäni pääsyn muutamille syntymäpäiville. Siinä ei ole mitään poikkeuksellista – näin kävi varmasti monelle muullekin.

Eniten päänvaivaa tuotti suhteellisen pienen lapsen syntymäpäivät. Havahduin aivan liian myöhään siihen, että lahjapaketti olisi pitänyt lähettää aikoja sitten, jotta se olisi ollut juhlapäivänä perillä. Niinpä vaihtoehdoksi jäi jotain, minkä voi lähettää kirjeenä. Nopeasti. Turvauduin lahjakorttiin.

Siitä alkoi varsinainen pähkäily. Miten pieni lapsi ymmärtää rahan arvon? Ymmärtääkö hän, että kirjeestä tulevalla lahjakortilla voi ostaa lahjan tai sen voi yhdistää johonkin isompaan hankintaan myöhemmin?

Jossain vaiheessa ymmärsin toki, että lapsen kannalta tämä oli aika toissijaista pohdintaa. Ennen kaikkea kyse oli siitä, että olin huolissani itsestäni. Entä jos en olekaan enää se mukava sukulaistäti, joka tuo lahjoja.

Seuraava ongelma tuli äitienpäivän aikaan. Nyt liikkuminen oli vapaata, mutta koska yritän välttää tarpeetonta turhaa liikkumista, en lähtenyt erikoiskaupoille. Käytännössä olisin suunnannut kirjakauppaan, mutta nyt en niin tehnyt. Äiti olisi kyllä kirjansa ansainnut.

Seuraavaksi paras vaihtoehto oli kukkakauppa. Sen olivat huomanneet monet muutkin. Helsingin Sanomat (9.5.) kertoi kukkakaupoista, joissa lähetit ajoivat etukäteen tilattuja kukkia lähes yötä myöten. Tämä ilahdutti. Ainakin osa erikoiskaupoista sai siis itselleen kunnon tilin juhlapäivänä.

Itse halusin tukea paikallista yrittäjää ja tarvittiin mökille istutettava kukka tai mielellään kukkia. Ei sellaista leikkokimppua, jonka kukkakauppa yleensä tekee.

Mökkipaikkakunnalla on pieni, perheyrityksenä toimiva puutarha, jonne halusin rahan menevän. Välimatkaa on kuitenkin reilut sata kilometriä. Niinpä annoin äidillekin rahaa ja sanoin, että erityinen toiveeni on, että hän käy ostamassa kukkia tuolta kyseiseltä puutarhalta. Siitä jäi vähän halju olo – äitikin joutui ostamaan lahjansa itse.

Ilokseni jotkut osaavat tässä ajassa toimia täsmälleen oikein. Juuri niin, millaista käytöstä olen toivonut. Puhuvat rahasta mutkattomasti.

Lähipiirin teinillä rippijuhlat siirtyvät alkukesästä hamaan tulevaisuuteen. Kysyin, harmittaako se häntä. Kuulemma jonkin verran.

”Mutta sitten kun ne juhlat tulevat ja kuitenkin tuot lahjan, niin haluan vain massia. Ei mitään muuta.”

Kyllä nauratti. Se oli selvästi sanottu. Joten teini, lahjasi on rahaa. Kun osaa sanoa, mitä toivoo lahjaksi, asia muuttuu helpoksi.