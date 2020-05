Ennätys paukahti rikki koronakeväänä: koskaan aiemmin näin moni suomalainen ei ole omistanut osakkeita

Alkuvuonna monet suomalaiset ovat lähteneet osakemarkkinoille avaamalla joko arvo-osuustilin, osakesäästötilin tai molemmat. Koronakriisi ei hyydyttänyt intoa.

Kun uusi osakesäästötili lanseerattiin vuodenvaihteessa, kukaan ei arvannut, millainen pörssikevät olisi edessä.

Aluksi kurssit paukuttelivat ennätyksiä, kunnes maaliskuussa koronakriisi rysäytti markkinat ennennäkemättömään syöksyyn. Sen jälkeen on lähdetty jälleen nousuun.

Osakesäästötilin tavoitteena on edistää ”kansankapitalismia” eli saada entistä useampi verokannustimien avulla innostumaan sijoittamisesta.

Osakesäästötilejä on nyt perustettu noin 100 000, joista monen omistaja on sijoittanut aiemminkin ja omistaa nyt arvo-osuustilin lisäksi osakesäästötilin.

25 000 on kuitenkin uusia osakesijoittajia.

Vielä suurempi uusien sijoittajien ryntäys on ollut arvo-osuustileille, joita omistavien yksityishenkilöiden määrä on lisääntynyt Euroclear Finlandin mukaan lähes 39 000:lla.

– Tämä on aivan poikkeuksellinen kevät. Nyt ollaan monen vuoden jälkeen lähdetty hurjaan kasvuun, Euroclear Finlandin viestintäjohtaja Pekka Isosomppi sanoo Taloussanomille.

Isosompin mukaan osakkeita omisti huhtikuun lopussa Suomessa 871 126 yksityishenkilöä.

– Koskaan aiemmin näin moni suomalainen ei ole omistanut pörssiosakkeita kuin nyt.

Koronakriisi ei pysäyttänyt osakesäästötilien perustamista. 31. maaliskuuta jälkeenkin uusia tilejä on perustettu noin 11 000.

– Uskoisin, että tässä on aika paljon sellaista rauhallista harkintaa suomalaisilla. Tällaisissa hyvin yllättävissä tilanteissa reaktio voisi olla toisensuuntainenkin. Moni on kokenut, että on oikea hetki tulla markkinoille, jos on varallisuutta mitä voi tähän käyttää.

Suomalaisten institutionaalisten ja kotitaloussijoittajien osuus Helsingin pörssin markkina-arvosta oli 4. toukokuuta hieman yli 50 prosenttia.

Osuus on kasvanut vuodenvaihteesta, jolloin se oli 48 prosenttia.

– On mielenkiintoista, että pörssin markkina-arvosta enemmistö on taas kotimaisissa käsissä. Kolikon kääntöpuoli on se, että ulkomainen pääoma kaikkoaa Suomesta.

Euroclear Finlandin tilastojen mukaan osakesäästötilin omistajista yli 28 prosenttia on 18–29-vuotiaita ja yli 26 prosenttia on 30–39-vuotiaita. Osakesäästötilin on sanottukin sopivan erityisen hyvin pitkäaikaiseen sijoittamiseen.

Osakevälittäjä Nordnetin maajohtaja Suvi Tuppurainen odottaa, että tänä vuonna osakesäästötilejä perustettaisiin muutama satatuhatta Suomessa.

Hän uskoo, että luku olisi jo nyt suurempi kuin 100 000, jos osakesäätötilin tarjoajia olisi enemmän kuin nykyiset neljä. Esimerkiksi isoista pankeista OP on sanonut tuovansa osakesäästötilin loppuvuonna.

–Olemme nähneet, että sijoittaminen ulkomaille on ollut nyt aiempaa suositumpaa. Ulkomaille sijoittamisen prosentuaalinen osuus on joka kuukausi kasvanut, Nordnetin maajohtaja Suvi Tuppurainen sanoo.

Tuppuraisen mukaan on kiinnostavaa, että viime vuosina on ollut vahvasti esillä indeksi- ja etf-rahastoihin sijoittaminen.

– On ihan erilaista siirtyä helpoista indeksirahastoista siihen, että henkilön pitää itse poimia osakkeet.

Nordnetissä kovin osakesäästötilien avauskuukausi on ollut maaliskuu ja hiljaisin huhtikuu. Maaliskuussa Nordnetissä avattiin 13 000 osakesäästötiliä ja huhtikuussa 6 000.

Maaliskuussa osakesäästötileillä tehtiin myös eniten kauppaa. Siihen osui pörssirysähdys, ja moni käytti hyväkseen halventuneita osakkeiden hintoja.

Koko Nordnetin kaupankäynnistä osakesäästötilien osuus on ollut noin 15 prosenttia kuukaudesta riippumatta.

Nordnetissä sijoittajat ovat ostaneet enemmän kuin myyneet sekä maaliskuussa että huhtikuussa.

Yksittäisinä viikkoina osuus on ollut jopa 30 prosenttia. Huhtikuussa osakesäästötilien kaupoista 22 prosenttia tehtiin ulkomaisilla osakkeilla.

Sijoituskohteista voi päätellä, ettei isoa osaa niistä ole ajateltu pitkäaikaiseksi sijoitukseksi, vaan ajatus on hyötyä mahdollisesta arvonnoususta.

Ulkomaisista osakkeista ovat kiinnostaneet niin osakesäästö- kuin arvo-osuustileillä esimerkiksi sähköautovalmistaja Tesla ja kaatumisen partaalla hoippunut lentoyhtiö Norwegian.

Suomalaissijoittajat ovat hankkineet myös koronaviruksesta pahasti kärsineitä varustamoyhtiöitä Royal Caribbean Cruisesia ja Carnival Corporationia.

– Hyvin ajan henkeen sopivia, aika rohkeitakin sijoituksia, Tuppurainen sanoo.

Yhdysvaltojen markkinoille on sijoitettu paljon, ja siellä markkinat ovat toipuneet jo selvästi maaliskuun rysähdyksestä.

Ulkomaisista yhtiöistä kiinnostavat myös teknologiajätit, ja viime aikoina varsinkin suoratoistopalvelu Netflix.

Osakesäästötilien ostokärkeen ovat nousseet myös Microsoft ja Apple, arvo-osuustileillä Amazon.

Osakesäästötili sopii ulkomaille sijoittamiseen, jos hankkii yhtiöitä sillä ajatuksella, että hyötyy niiden arvonnoususta. Ulkomaiset osinkoyhtiöt kannattaisi verotussyistä hankkia arvo-osuustilille, Tuppurainen sanoo.