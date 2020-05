Kun rahasta puhutaan, suomalaiset ovat saksalaisia – ja hyvin kaukana ruotsalaisista

Runsaasti osakkeisiin säästävä Ruotsi on poikkeus Euroopan mittakaavassa. Ekonomisti Henna Mikkonen kuitenkin uskoo, että Suomikin muuttuu.

Perinteisesti on ajateltu, että talletustilillä ei kannata rahojaan makuuttaa – ei ainakaan, jos rahoilleen haluaa tuottoa. Tällä hetkellä talletustilien korot ovat niin matalalla, että niillä rahojaan pitävä jää paitsi vaille tuottoa, myös kärsii inflaation syödessä talletettujen rahojen ostovoimaa.

Reaalista tuottoa ei siis tule ollenkaan.

Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen kertoo, kun keskuspankit ovat nyt voimallisesti ryhtyneet tukemaan taloutta, joten korkotaso tulee pysymään matalana pitkään.

– Inflaatio on toki hieman kysymysmerkki, mutta sekään tuskin laukkaa lähivuosina.

Näistä tosiasioista huolimatta suomalaiset ovat talletuskansaa, sillä noin kolmannes suomalaisten rahoitusvarallisuudesta on talletustileillä.

Mikkonen huomauttaa, että talletustilit toki tarjoavat monia etuja. Hän mainitsee esimerkiksi Britanniassa tehdyn tutkimuksen, jonka mukaan talletustilin tuoma turvallisuudentunne on suurempi kuin muiden sijoituskohteiden. Talletustilillä olevat rahat ovat myös helposti käytettävissä.

– Kannattaakin ensin säästää turvallinen puskuri vaikkapa talletustilille ja sitten pidemmän aikavälin tavoitteet – oli kyse lomamatkasta tai eläkesäästöistä – muilla tuottavammin keinoin.

– Ei tämä ole mustavalkoinen keskustelu, jossa talletukset ovat ”huono” asia ja sijoitukset ”hyvä”. Kaikki säästöt ovat hyvästä, mutta monilla suomalaisilla on taipumusta siihen, että aika isoja summiakin pidetään talletustileillä. Silloin ne menettävät reaalisesti arvoaan, Mikkonen jatkaa.

Suomalaisia verrataan usein naapurimaa Ruotsiin, jossa ihmisillä on huomattavasti enemmän varallisuutta sijoituksissa. Euroopan mittakaavassa poikkeus on kuitenkin Ruotsi, ei Suomi.

Suomi on talletusten määrässä Euroopan keskikastia, saksalaisten tasoa. Siellä talletusten osuus pyörii 40 prosentin tuntumassa, Mikkonen kertoo.

– Ruotsilla talletusten osuus on koko EU-maiden pienin. Toisessa ääripäässä ovat Kreikka ja Kypros, jossa talletusten osuus varallisuudesta on 60 prosentin luokkaa.

Miksi Ruotsista sitten on tullut poikkeus koko Euroopassa?

Mikkonen muistuttaa, että maiden vertailussa on hyvä tiedostaa erot rahoitus- ja pankkijärjestelmissä.

Ruotsissa on perinteisesti suosittu hyvin pitkiä, jopa sadan vuoden lainoja, siinä missä Suomessa lainat on perinteisesti maksettua nopeasti ja säntillisesti pois.

– Ruotsissa on ollut käytännössä ikuisia lainoja. Silloin esimerkiksi asuntolainoissa kuukausierät ovat huomattavasti pienempiä, joten rahaa jää paitsi kulutukseen myös säästämiseen ja sijoittamiseen.

Mikkosen mukaan Ruotsin tilannetta on selitetty myös siten, että maasta puuttuu kriisitietoisuus. 1990-luvun lama kohteli Ruotsia huomattavasti hellemmin kuin Suomea, ja Ruotsin viimeisistä sodista on yli 200 vuotta aikaa.

– En osaa ottaa kantaa siihen, selittääkö tämä kaikkea, mutta asenteissa on varmasti eroa. Suomessa 1990-luvun lamaan viitataan koko ajan. Se on jättänyt meihin syvät jäljet.

Tämä näkyy myös tutkimuksissa, Mikkonen kertoo. Esimerkiksi Aalto-yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan suomalaiset, joita tai joiden perheitä 1990-lama kosketti taloudellisesti, sijoittavat varovaisemmin kuin ne, joita se ei koskettanut.

Sekin on totta, että Suomessa sijoittaminen on verrattain nuori ilmiö: ensimmäiset, helpoiksi sijoituskohteiksi mielletyt rahastot tulivat markkinoille vasta 1980-luvun lopulla. Mikkonen arvelee, että myös hyvinvointivaltiolla on ollut osansa asiassa.

– Ihmisten ei ole tarvinnut miettiä omaa tilannettaan niin aktiivisesti. Vaikkapa sitä, kuinka rahoitan elämiseni, jos jään työttömäksi. Se on voinut passivoida suomalaisia.

Pitkällä aikavälillä tilanne muuttuu, Mikkonen arvioi. Säästäminen ja sijoittaminen on tällä hetkellä ehkä suositumpaa kuin koskaan – koronaviruskriisistä huolimatta ja osittain viime vuosien erityisen hyvien tuottojen vuoksi.

Rahankäytön mallit periytyvät voimakkaasti ja voivat muuttua, kunhan nykyiset, sijoittamiseen tottuneet nuoret polvet siirtävät ajatuksensa aikanaan eteenpäin. Iso laiva kuitenkin kääntyy hitaasti, eikä suurta muutosta ole odotettavissa vielä esimerkiksi viidessä vuodessa.

– Kolmekymmentä vuotta sitten säästöt olivat pääasiassa asunnoissa, mutta nyt ollaan siirtymässä hitaasti monipuolisempaan malliin.