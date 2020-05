Suomalaisten suosikkiosakkeet elpyivät huhtikuussa voimakkaasti maaliskuun koronarytinästä, mutta salkun arvo ei silti noussut plussalle.

Osakekurssit toipuivat voimakkaasti Helsingin pörssissä huhtikuussa samaan aikaan, kun reaalitalous näytti syöksyvän koronataantumaan.

Myös Taloussanomien seuraama, suomalaisten eniten omistamista osakkeista koostuva salkku elpyi vauhdilla maaliskuun koronarytinästä, mutta salkun arvo ei silti noussut plussalle.

Salkun arvo kohosi viime kuussa 9,6 prosenttia eli lähes 850 euroa noin 9 650 euroon, joka on 3,5 prosenttia vähemmän kuin alkuperäinen 10 000 euron pääoma.

Salkun nousu oli hieman vähemmän kuin pörssin yleisindeksin 10,1 prosentin kiskaisu, joka oli parhain kuukausinousu jopa yhteentoista vuoteen. Kurssien nousu oli Helsingin lisäksi voimakasta myös muualla maailmassa.

Tukea kursseihin saatiin uutisista koronatautitapausten huipun ohittamisesta useissa maissa. Markkinat jo ennakoivat, että koronarajoitusten asteittainen höllentäminen piristää taloutta.

Huhtikuu oli myös kiivainta tammi–maaliskuun tulosraporttien julkistusaikaa. Ennustepalvelu Infrontin 33 yrityksen konsensusennuste odotti yritysten tulosten ennen veroja laskeneen yhteensä yli viidenneksen viime vuodesta, mutta toistaiseksi tuloskatsauksensa julkaisseiden yritysten toteutuneissa tuloksissa on ollut laskua jonkin verran ennustettua vähemmän.

Suomalaisyritysten luvut ovat Nordean päästrategin Antti Saaren mukaan olleet karmaisevia, mutta analyytikot ehtivät kyytiin mukaan viime metreillä ja rumat luvut ovat olleet pelättyä parempia.

Trump virittelee taas kauppasotaa

Taloussanomien kahdenkymmenen osakkeen salkun osakkeista yli puolet nousivat viime kuussa yli kymmenen prosenttia. Eniten kohosivat Metsä Board (+28,0 %), Orion (+24,4 %) ja YIT (+23,8 %). Kaikkien näiden alkuvuoden tulokset olivat odotuksia parempia.

Salkun harvoja laskijoita olivat yrityssaneeraukseen kuun alussa ajautunut Stockmann (-50,0 %) ja Nokian Renkaat (-11,5 ), jolta odotettiin tulosromahdusta automarkkinoiden vaikean tilanteen takia.

Koronapandemian helpottaessa markkinoiden uudeksi hermoilun aiheeksi saattaa palata kauppasota. Siitä saatiin esimakua jo heti huhti–toukokuun vaiheessa, kun Yhdysvaltain Donald Trumpin heitot Kiina-tulleista huolettivat sijoittajia. Sen seurauksena Helsingin pörssi sukelsi vapputauon jälkeen laajasti ja leveästi 3,6 prosenttia.

Huhtikuun voimakkaan kurssinousun kestävyys voi myös aiheuttaa jatkossa hermoilua, koska yritysten on mahdotonta parantaa tuloksiaan, jos talouskehitys on epävarmaa kaikkialla maailmassa. Toukokuu on ainakin alkanut Helsingin pörssissä mollivoittoisesti.

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.