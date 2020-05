Autokaupoilla on nyt ostajan markkinat – erityisesti yksi asia on muuttunut kaupankäynnissä: ”Uskoisin, että tämä on pysyvä ilmiö”

Vaihtoautoja on nyt varastoissa paljon ja hinnat ovat sen mukaiset. Arkistokuva.

Autojen kotiintoimitus ja etäkauppa on yleistynyt merkittävästi koronakriisin aikana.

Kun koronakriisi levisi Suomeen maaliskuussa, autokauppa koki monien muiden toimialojen ohella kovan notkahduksen. Nyt ala on kuitenkin elpymässä, vaikka normaalitasolle ei olla vielä päästy. Erityisesti uusien autojen myynti on vähentynyt, mutta vaihtoautokaupassa ei automyyjien mukaan ole näkyvissä niin suurta pudotusta.

– Maaliskuun puolivälissä putosi pohja tältä hommalta, ja kaksi–kolme viikkoa meni ennen kuin se pohja löytyi. Nyt ollaan menty hiljalleen ylöspäin kohta kuukauden ajan sekä uusissa että käytetyissä autoissa, Pörhön Autoliikkeen kaupallinen johtaja Timo Hannuksela sanoo.

– Me tehtiin huhtikuussa vaihtoautokauppaa hyvinkin samaan tahtiin kuin viime vuonna samaan aikaan, kertoo Autoliike J. Rintajoupin myyntipäällikkö Markku Ala-Hakuni.

Ostokäyttäytymisessä ja asiakkaiden mieltymyksissä ei kummankaan mielestä ole nähtävissä suurta muutosta. Koronan vaikutukset näkyvät kuitenkin vaihtoautojen hinnoissa. Ala-Hakunin mukaan vaihtoautovarastoja on hinnoiteltu koko maassa edullisemmiksi.

– Ostajalla on tällä hetkellä aika hyvä tilanne. Autot ovat Suomessa aika edukkaita, jos vertaa Euroopan markkinoihin. Autovarastoihin sitoutuu paljon pääomaa, ja liikkeiden täytyy pitää se varasto liikkeessä. Kysyntää luodaan tarvittaessa hinnoittelemalla autot uusiksi. Toki mahdollinen vaihtoautokin on eri hinnassa kuin pari kuukautta sitten, Ala-Hakuni sanoo.

– Varmasti on ostajan markkinat. Kyllähän tavaraa maassa on kaikilla merkeillä ja nopean toimituksen autoja löytyy. Joka autokaupoille tulee, saa valinnanvaraa, Hannuksela toteaa.

Pohjois-Suomen alueella toimiva Hannuksela kuitenkin arvelee, että asiassa voi olla alueellisia eroja. Ala-Hakunin mukaan näin ei kuitenkaan ole, mutta maanlaajuisesti yli kymmenellä paikkakunnalla toimivalla Rinta-Joupilla yksi kaupankäynnin muoto on koronan myötä merkittävästi yleistynyt.

– Autojen kotiintoimitus ja niin sanottu etäkauppa on hypännyt ihan eri sfääreihin kuin aiemmin. Uskoisin, että tämä on pysyvä ilmiö ja tulee jäämään autokauppaan myös kriisin jälkeen, Ala-Hakuni kertoo.

Suomalaiset ostavat tällä hetkellä Ala-Hakunin mukaan 2–4 vuotta vanhoja, vähän ajettuja perheautoja. Suosituimpia ovat farmari- ja viistoperämalliset autot, jotka ovat joko bensiini- tai hybridikäyttöisiä. Koronaan liittyviä johtopäätöksiä auton käyttövoiman osalta on hänen mukaansa hankala vielä vetää, koska aikaa on kulunut vasta vähän.

– Yleinen suuntaus on ollut se, että polttomoottoriautoista bensiiniautojen osuus on kasvanut ja dieselin osuus pienentynyt. Se kehitys on varmasti jatkunut nyt koronan aikana ja jatkuu tulevaisuudessakin. Erilaiset hybridivaihtoehdot kiinnostavat ihmisiä edelleen, eikä koronakriisi sitä muuta miksikään, Ala-Hakuni kertoo.

Hannuksela on Ala-Hakunin kanssa samoilla linjoilla, mutta hänen mielestään keskustelu autojen ekologisuuden ympärillä on vähentynyt koronakriisin myötä.

– Ehkä nyt on vähemmän ollut hypetystä sähköautoista ja vastaavista. Ollaan kuitenkin myyty ihan kaikenlaisia autoja: bensaa, dieseliä, sähkö- ja kaasuautoja. Kaikkea mahdollista, Hannuksela kertoo.

Rekisteröintitilastojen kärkipaikkoja pitävät valtamerkit ovat Ala-Hakunin arvion mukaan vahvoilla myös kriisiaikoina. Pientä jakoa merkkien välillä on kuitenkin nähtävissä, sillä työsuhdeautoja hankittaneen tänä vuonna normaalia vähemmän, mikä rajaa markkinoilta pois niin kutsuttuja premium-merkkejä.

– Uskoisin, että saksalaiset premium-merkit (Mercedes-Benz, BMW ja Audi) ottaa tästä vähän enemmän takkiin kuin muut merkit. Ehkä siihen voi vielä lisätä tuon Ruotsin tuotannon eli Volvon. Valtamerkit, kuten Toyota, Kia, Ford ja Nissan pärjää ehkä vähän paremmin tässä tilanteessa, Ala-Hakuni arvioi.