Kommentti: Jono paikallisen kaupan edessä on juuri sitä, mitä nyt tarvitaan

Nyt moni keskituloinenkin miettii, miten toimia, jos toinen tai molemmat perheen aikuisista lomautetaan, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Kun katsoo talouden ennusteita ja tunnuslukuja, täytyy tunnustaa, että pelottaa. Tällä viikolla julkaistu kuluttajien luottamus vajosi heikoimmaksi kuin koskaan mittaushistoriassa. Syytä ei tarvitse arvailla. Me kaikki tiedämme, mistä se johtuu.

Lue myös:Kuluttajien luottamus romahti kaikkien aikojen pohjalukemaan

Myös suomalaisyhtiöiden näkymät ovat romahtaneet, kertoi niin ikään tällä viikolla julkaistu Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattori. Tähänkään syytä ei tarvitse arvailla.

Yhdessä jos toisessa kotitaloudessa mietitään nyt kuumeisesti, miten raha-asiat järjestetään. Osalla teki tiukkaa rahan kanssa jo ennen koronakurimusta. Nyt moni keskituloinenkin miettii, miten toimia, jos toinen tai molemmat perheen aikuisista lomautetaan.

Aivan oma lukunsa ovat yhden palkansaajan varassa olevat taloudet. Näissä kodeissa lomautus saati irtisanominen on todella tiukka paikka.

Kukaan ei tiedä, miten kauan nykytilanne jatkuu. Hallitus miettii parhaillaan, miten nopeasti ja missä järjestyksessä yhteiskuntaa voidaan avata. Sitäkään kukaan ei tiedä, miten nopeasti ihmiset alkavat sen jälkeen liikkua ja missä määrin he toimivat kuten ennen.

En edes yritä arvailla, aiheuttaako mahdollinen talouden avaaminen ostoryntäyksen. Sännätäänkö aukeaviin kahviloihin ja ravintoloihin? Täyttyvätkö kauppakeskukset? Vai aiheuttavatko lomautukset sen, että kaikkea rahankäyttöä mietitään paljon aiempaa tarkemmin?

Se selviää vasta ajan kanssa.

Mutta on heitäkin, joilla taloudessa ei ole toistaiseksi tapahtunut minkäänlaista muutosta. Heillä on tulojensa puolesta liikkumavaraa. Tai heillä on niin paljon puskurirahaa, että sen avulla voi jatkaa elämää kuten ennen.

Heidän kannattaa nyt miettiä, mihin rahansa kuluttavat. Monet pienyrittäjät ovat erittäin tiukoilla. Heille on kriittistä, pääsevätkö he yli pahimman korona-ajan vai aiheuttaako asiakaskato sen, että kovalla työllä pystytetty ja pystyssä pidetty yritys kaatuu. Jos vain mahdollista, ostoksensa kannattaa nyt tehdä näistä pienistä paikallisista yrityksistä.

Itse olen viime viikkoina käynyt ostamassa leipää ja pullaa paikallisesta leipomosta. Heillä on varsin kunnianhimoinen tarjonta ja toivon kovasti, että he pysyvät pystyssä.

Muutama viikko sitten olin iltakävelyllä ystäväni kanssa Espoon Kauklahdessa. Kadut olivat täysin autiot, mutta yhdellä aukiolla seisoi noin kymmenen ihmistä jonossa, kunnon turvaväleillä. Ihmettelin, mistä mahtaa olla kyse. He jonottivat paikalliseen lihakauppaan!

Se antoi toivoa. Oman yhteisön yrittäjää tuettiin.