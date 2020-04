Kommentti: Miten kaikki saavat työnsä etänä hoidettua vai esittävätkö he?

Ihmisistä näkee nyt ihan uusia puolia. Ja huomaa, miten paljon hiljaista tietoa työyhteisössä liikkuu. Edelleenkään en ymmärrä, miten työpäivä pitäisi lopettaa, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Aloitan kliseellä. Elämme poikkeuksellisia aikoja. Oikeastaan haluaisin aloittaa muutamalla kirosanalla, mutta se ei ole soveliasta.

Syy ärhentelyyn selviää. Olin juuri jäänyt sairauslomalle, kun koronakriisi vyöryi päälle. Katselin kotisohvalta hallituksen tiedotustilaisuuksia ja seurasin samalla kollegoiden keskinäistä viestinvaihtoa ja uutistulvaa. He siirtyivät etätöihin, tuskittelivat, vitsailivat ja hetken kuluttua saivat arjen rullaamaan.

Samaan aikaan katselin somesta, miten yksi jos toinenkin omissa töissään näytti toimivan ihan samalla tavalla – tuskittelua, vitsailua ja jossain vaiheessa arki alkoi rullata.

Tunnustan nauraneeni makeasti, kun eräs pankinjohtaja julkaisi Twitteriin kuvan etätöistään. Taapero konttasi keskellä pöytää ja koululaiset yrittivät tehdä koulutöitään. Siitä vaan korona-ajan strategiaa luomaan, varmasti rauhallinen työympäristö. Toisaalta oli tavattoman hauskaa nähdä ihmisiä normaalin työroolinsa ulkopuolella. Aikamoista säätöä näytti olevan joka paikassa.

Poikkeuksellinen aika ja etätyöt opettavat meille uusia puolia niin itsestämme kuin kollegoista. Eilen jäin juttelemaan naapurin kanssa. Hän on esimiestehtävissä suuressa suomalaisessa pörssiyhtiössä. Hän sanoi aikaisemmin ajatelleensa, ettei töitä voi tehdä kotona. Jotenkin se ei tuntunut työltä. Nyt kun viikkoja on kulunut, hän sanoo ymmärtäneensä, että kyse oli vain hänen omasta ajatusmaailmastaan. Työt sujuvat aivan yhtä hyvin kotona kuin omalla työpisteellä.

Sellaisenkin asian hän oli huomannut, miten paljon hiljaista tietoa liikkuu työpaikan kahvihuoneissa ja käytäväkeskusteluissa. Nyt kun tietoa ei tule sitä kautta, jotain puuttuu. Molemmat totesimme, miten selvästi työyhteisön voiman ja yhteisöllisyyden ymmärtää siinä vaiheessa, kun työkavereita ei näe kuin etäyhteyden kautta.

Hän oli myös huomannut, miten poikkeusajat tuovat ihmisistä esiin uusia puolia. Vaikka on tehnyt vuosia jonkun ihmisen kanssa töitä, kriisiaika paljastaa jotain, mitä ei ole ennen nähty. Yksi jähmettyy, toinen alkaa loistaa töissään.

Kun itse aloin taas tehdä töitä, huomasin, että muut olivat muutaman viikon etumatkalla ehtineet rakentaa itselleen toimivat rutiinit. Luin kaikki ohjeet ja yritin sisäistää ne. Silti ihmettelen yhä, miten päänsä siirtää työasentoon, kun ensin juo aamukahvin keittiönpöydän ääressä ja sitten minuutin kuluttua onkin jo töissä – ihan samassa paikassa. Työhuonekin olisi, mutta sen olen luovuttanut puolisolle.

Kysyin naapurin keinoa. Hän sanoi, että hän ulkoiluttaa aamulla koiran, laittaa kauluspaidan päälle ja sitten hän on töissä. Ystäväni sanoi, että hän laittaa ripsiväriä ja se on aamulla merkki, että oma aika on loppunut ja työaika alkaa.

Mutta minä kun en käytä ripsiväriä normiarjessakaan. Tähän mennessä parhaiten on toiminut se, että laittaa siistin paidan päälle ja varautuu siihen, että koska tahansa joku ottaa Teamsin kautta yhteyttä.

Tähän ne alun ärhentelyt liittyvät. Miten nopeasti muut saivat rutiinin luotua? Miten arki sujuu muilta niin hyvin? Vai esittävätkö he?

Seuraavaksi on opeteltava, miten työpäivä lopetetaan. Kävelenkö keittiöstä olohuoneeseen ja sitten olen vapaalla? Samalla tiedostan erittäin hyvin, että nämä ovat siistiä sisätyötä tekevän ihmisen ongelmia.

Naapurini kiteytti eilen jotain oleellista. Keskustelun lopuksi hän sanoi: ”Katso nyt, miten suuri tarve ihmisellä on yhteisöllisyyteen. Näin pitkään emme ole jutelleet aikoihin.”

Hän osui oikeaan. Sillä tavalla yleensä lopetan työpäiväni. Juttelen hetken kollegoiden kanssa. Ei käynyt mielessäkään, että oikeastaan olin vain siirtänyt tapani kotikadulle.