Kommentti: Puhun naapureideni kanssa joka päivä rahasta – ”Mitenkäs teillä, joko olet lomautettuna?”

Yhteinen hätätilanne saa ihmiset jakamaan kokemuksiaan ja kertomaan asioita, joista ei muuten puhuta, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Lomautukset ja rahan riittävyys ovat näinä päivinä monessa kodissa tärkeä ja vaikea puheenaihe. Koronasta on kirjoitettu lähes kyllästykseen asti ja kaikki tietävät, että se iskee myös rahan kautta kovaa ihmisten arkeen.

Sadat tuhannet suomalaiset ovat parhaillaan yt-neuvottelujen piirissä. Uutisia uusista yt-neuvotteluista tulee päivittäin. Osassa yrityksiä on toiveita, että tilanne menisi pian ohi ja lomautukset riittävät. Toisissa pelätään, että tilanne pitkittyy ja silloin aletaan puhua irtisanomisista.

Kukaan ei voi olla varma, että on vaikutuksilta turvassa.

Arjessa tämä näkyy monella tapaa. Näinä etätyön aikoina ehtii normaalia paremmin kävelylle ja kävelyllä tapaa naapureitaan. Lähes kaikkien kanssa puhutaan tästä aihepiiristä. ”Mitenkäs teillä, onko lomautuksia?”, ”Ai olet jo lomautettuna, miten pitkään?”.

Ihmiset kertovat hyvinkin arkaluontoisia asioita arjestaan. Keskustelu on välillä kattanut myös sen, että vaikka puhuja itse olisi lomautettuna, onneksi puoliso työskentelee alalla, jossa töitä on nyt enemmän kuin aikoihin. Onnekkaimmat puhuvat remonteista. Nyt olisi aikaa ja samalla siinä työllistäisi jonkun. Tähän puheeseen on sisäänkirjoitettuna, että raha-asiat ovat suhteellisen hyvällä mallilla.

Sitten on yksinyrittäjiä. Osalla heistä katosi muutaman päivän aikana kuukauden laskutus. Ja kun aikaa on kulunut, katse on suunnattava jo syksyyn.

Ihan oma lukunsa ovat ne yrittäjät, joiden oli hallituksen päätösten takia suljettava liiketoimintansa.

Keskusteluissa rahan riittävyydestä saa olla todella tarkkana. On aivan eri asia olla lomautettuna suuresta yrityksestä kuin olla yksinyrittäjä ja miettiä, miten muuttaa liiketoimintaansa, että saa varmistettua itselleen asiakkaita. Molemmissa tapauksissa rahat voivat olla tiukilla, mutta silti sävyssä on eroja.

Sellaisestakin kuulin, että sanomalla lauseen ”kyllä me pärjäämme, kun velat on jo maksettu”, voi keskustelukumppanin kasvoilla nähdä joko hämmennystä tai keskustelu voi loppua siihen. Suomalainen ei paljon veloistaan huutele, mutta näinä aikoina tällaisiakin keskusteluja käydään ilmeisesti vähän vieraampienkin kanssa. Se on tavallaan kiehtovaa. Yhteinen hätätilanne saa ihmiset jakamaan kokemuksiaan.

Ajat ovat niin oudot, että en edes yritä antaa neuvoja. Tuntuisi hurskastelulta alkaa nyt muistuttaa puskurirahan tärkeydestä. Ihmisten elämäntilanteet ovat kovin erilaisia ja tässä yt-kierrosten maailmassa kukaan ei voi sanoa varmasti olevansa turvassa.

Itsestäni tuntui hurjalta kuulla ihmisestä, jolla lomautukset ja lomat menevät peräkkäin, ja seuraavan kerran hän on töissä elokuussa. Sinne on varsin pitkä aika.