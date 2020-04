Näin käytät suihkusta valuvaa vettä asunnon lämmittämisessä – lämpö talteen muutamalla eurolla

Helsingissä hiilijalanjälkeä voi pienentää reippaasti muutamalla eurolla kuukaudessa. Moni kaupunki on menossa samaan suuntaan.

Kaukolämpöä itsessään on totuttu pitämään ympäristöystävällisenä lämmitysmuotona, mutta harva tietää, että senkin osalta hiilijalanjälkeä voi trimmata helposti.

Helsingissä viemäriin virranneen lämpimän suihkuveden voi hyödyntää kodin lämmityksessä muutaman euron kuukausittaisella lisämaksulla. Jäteveden käytössä Helen on uusiutuvan kaukolämmön edelläkävijä.

– Aloimme tarjota valinnaista lisätuotetta 2015. Alkuun pellettiin perustuvaa lämpöä, ja viime syksynä se päivitettiin jäteveden hukkalämpöön, Helenin tuoteryhmäpäällikkö Anssi Juvonen kertoo.

Laskuri kertoo tarkan hinnan rakennustyypin ja asunnon neliömäärän perusteella. Pienimmissä ja esimerkiksi 40-neliöisissä kerrostaloasunnoissa hinta on 2,20 kuussa, 80-neliöisessä pari- tai rivitalossa 4,30 ja 110 neliön omakotitalossa 6,30 euroa.

– Taloyhtiössä päätöksenteko voi olla vaikeaa ja hidasta. Sen vuoksi päätettiin tuoda mahdollisuus yksittäiselle kuluttajalle päivittää kaukolämpö uusiutuvaksi heti, Juvonen perustelee yhtiön linjaa.

Palvelu on tarjolla myös taloyhtiöille ja yrityksille.

Hinta pohjaa keskiarvoihin, sillä kaukolämpöliittymä on kiinteistökohtainen eli yksi mittari mittaa koko kiinteistön lämmönkäyttöä. Yksittäisten asuntojen lämmönkäytöistä ei ole tarkkaa tietoa. Omakotitaloasiakkaat voivat pyytää myös mittarikohtaista laskutusta.

Hanasaaren voimalan hiilikasat ovat katoamassa tulevaisuudessa.

Vaikka ostaa uusiutuvaa kaukolämpöä, pattereissa kiertää sama vesi kuin muillakin, mutta yhtiö sitoutuu tuottamaan asuntosi lämmitystä vastaavan määrän lämpöenergiaa kaukolämpöverkkoon. Kuumalle vedelle ei voi laittaa korvamerkkiä. Samoin on ekosähkössäkin.

Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on 10 300 kiloa, josta 2 100 kiloa tulee asumisesta. Lämmitys tuottaa keskimäärin 800 kiloa hiilidioksidia eli kahdeksan prosenttia koko jalanjäljestä. Luvun voi pudottaa nollan tienoihin lämmittämällä puulla tai pelletillä, ekosähköllä tai uusiutuvalla kaukolämmöllä.

Keskimäärin suomalaisen sähkönkulutus tuottaa 860 kg hiilidioksidia eli jotakuinkin saman verran kuin lämmitys. Senkin voi nollata vaihtamalla uusiutuvaan tai yhtä lailla hiilineutraaliin ydinvoimaan.

Kaukolämpöverkko on fyysinen katujen alle kaivettu kokonaisuus, eivätkä eri toimijat kilpaile samalla alueella. Helsingissä Helenillä, vanhalla Helsingin Energialla ja Helsingin kaupungin energialaitoksella, on niin sanottu luontainen monopoli: kenenkään tuskin kannattaa rakentaa toista kaukolämpöverkkoa.

Muissakin suurissa kaupungeissa uusiutuva kaukolämpö valtaa alaa. Turussa kaikesta kaukolämmöstä yli puolet tuotetaan jo uusiutuvilla energialähteillä, pää­osin biomassalla. Espoossa tavoite on, että kaikki kaukolämpö on hiilineutraalia vuonna 2029. Tampereella kivihiiltä ei enää käytetä kaukolämmön tuotannossa.

– Helsingissä uniikkia on, että lisätuote perustuu puhdistetun jäteveden hukkalämpöön. Tyypillisesti uusiutuva kaukolämpö perustuu biomassaan eli esimerkiksi pelletin polttamiseen, Juvonen sanoo.

Helsinkiläisten jätevesi kiertää Viikin jäteveden puhdistamoon ja perinteisesti jatkaisi siitä puhdistettuna Suomenlahteen. Nyt Helen hyödyntää Sörnäisissä Katri Valan lämpöpumppulaitoksessa suurilla lämpöpumpuilla lämpöenergian keskimäärin 12-asteisesta jätevedestä, minkä jälkeen vesi virtaa mereen.

Uusiutuvalla sähköllä toimivat lämpöpumput tuottavat kuumaa vettä kaukolämpöverkkoon, jonka piirissä on yli 600 000 helsinkiläistä.

– Lämpöpumppulaitoksilla pystytään tuottamaan tällä hetkellä vajaa kymmenen prosenttia koko Helsingin kaukolämmöstä.

Laajennukset ovat suunnitteilla. Jätevedestä lämpöä jalostamalla hiilidioksidipäästöjä ei synny lainkaan. Tavallistakin kaukolämpöä pidetään ekologisena vaihtoehtona.

Katri Valan lämpöpumppu ottaa lämpöä talteen jätevedestä.

Katri Valan puiston kallioiden uumenissa sijaitsee valtavia lämpöpumppuja.

– Se on perinteisesti perustunut yhteistuotantoon, jossa saadaan lämpöä ja sähköä samalla. Se on energiatehokasta, mutta kun ollaan siirtymässä hiilineutraaliuteen, hukkalämpöjen hyödyntäminen korostuu entisestään. Pelkkä polttoon perustava tuotanto ei ole enää ratkaisu.

Kaukolämpö on selvästi öljy- tai maakaasulämmitystä vähemmän saastuttavaa, mutta silti jokaisen kilowattitunnin tuottaminen tuottaa vajaa 150 grammaa hiilidioksidia. Viime vuonna Helsingissä kaukolämmöstä 56 prosenttia prosenttia tuotettiin kivihiilellä, 32 prosenttia maakaasulla, 8 prosenttia lämpöpumpuilla, 3 prosenttia puupelletillä ja 1 prosentti öljyllä.

Yli puolet kaukolämmöstä tulee siis kivihiilivoimaloista. Hanasaaren voimala on tavoitteena siirtää varakäyttöön jo 2022–2023 ja sulkea kokonaan 2024. Salmisaaressa kivihiilestä luovutaan viimeistään 2029. Helenin tavoite on, että 2035 kaikki energiantuotanto on hiilineutraalia. Suomen hallitus tähtää samaan.

Asumisen hiilijalanjälkeä voi nipistää monesta muustakin kohtaa. Lämpötilan laskemisella on suuri merkitys, ja lämpövuodot kannattaa tilkitä; tiivistää ikkunat ja pitää eristyksestä huolta.

Öljylämmitteisten talojen energiaremontit ovat hinnakkaita, mutta leikkaavat tehokkaasti kasvihuonepäästöjä. Yleisesti nyrkkisääntö on, että mitä pienempi asunto, sitä pienemmät päästöt ja kulut.