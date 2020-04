Veroilmoituksella voi säästää jopa tonneja – tarkista ainakin nämä neljä kohtaa

Maalis–huhtikuun aikana kotiin postitettu viime vuoden esitäytetty veroilmoitus on syytä käydä tarkasti läpi. Puutteelliset tiedot ja jopa suoranaiset virheet voivat käydä veronmaksajalle kalliiksi.

Verovähennyksistä yleisimpiä ovat työmatkavähennykset. Asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja voi vähentää 11 kuukaudelta.

Kannattaa muistaa, että vähennyskelpoiset työmatkakulut lasketaan halvimman vaihtoehdon mukaan, eli yleensä julkisen liikenteen lippuhintojen perusteella. Korvausta omalla autolla ajetuista kilometreistä kodin ja työpaikan välillä voi perustella vain, jos riittävän hyvin toimivaa julkista liikennettä ei matkalla ole.

Omavastuu on 750 euroa, eli verovähennykseen vaikuttavat vain sen ylittävät matkakulut. Verovähennyksen määrään vaikuttavat myös omat palkkatulot, sillä esimerkiksi matkakulut vähennetään verotettavista ansiotuloista, eikä siis suoraan veroista. Vähennyksen määrää voi kuitenkin arvioida käyttämällä lisäveroprosenttia, joka voi olla esimerkiksi 40 prosenttia.

Esimerkiksi 2 000 euron työmatkakuluista vähennetään ensin 750 euron omavastuuosuus. Jäljelle jäävästä 1 250 eurosta 40 prosenttia on 500 euroa, mikä on veron todellinen vähennys.

Työttömyys pienentää omavastuuta.

– Työttömänä olleen kannattaa siis merkitä 750 euroa pienemmätkin matkakulut, kertoo johtava verojuristi Päivi Kaari Veronmaksajain keskusliitosta.

Keittiön pöytäkin voi olla työhuone

Esimerkiksi kotona tai vaikka erillisellä työhuoneella työskentelevä voi saada työhuonevähennystä, joka kattaa työhuoneen vuokran, kalusteet, valon, sähkön, lämmön ja siivouksen.

– Tämän vähennyksen voi saada, vaikka tekisi töitä kannettavalla keittiön pöydällä, Kaari sanoo.

Työhuonevähennyksen laskukaava on yksinkertainen: Yli 50 prosenttia työpäivien kokonaismäärästä kotona työskentelevä voi saada verotuksessa 900 euron vähennyksen, ja enintään 50 prosenttia kotona työskentelevä voi saada 450 euron vähennyksen.

Käytännössä alle 900 euron työhuonevähennyksiä kannattaa harvoin verottajalle edes ilmoittaa. Vaikka saisit täyden työhuonevähennyksen eli 900 euroa, siitä vähennetään kaikille palkansaajille automaattisesti myönnettävä 750 euron tulonhankkimisvähennys. Vähennyksen todellista hyötyä voi arvioida kertomalla 250 euroa 40 prosentin lisäveroprosentilla, eli täydestä työhuonevähennyksestä veronmaksajan käteen jää 100 euroa.

– Jos sen sijaan satsaa työpisteeseen enemmän, ostaa esimerkiksi työtuolin ja pöydän erilliseen huoneeseen, kannattaa miettiä niiden vähentämistä erikseen, Kaari neuvoo.

Kalusteiden tai työvälineiden hankinta-, huolto- ja korjausmenot voi vähentää tulonhankkimiskuluina, jos kalusteet ovat pääosin työkäytössä. Myös kodin nettiliittymän kuluista puolet voi vähentää verotuksessa. Verovähennyksen voi saada, jos hankinnat yhdessä työhuonevähennyksen kanssa ylittävät 750 euron rajan. Kuitit on tällöin syytä pitää tallessa.

Verottajalta apua kotitalousvähennykseen

Viime vuodelta täyden 2 400 euron kotitalousvähennyksen sai, jos oli teettänyt kotonaan esimerkiksi siivous- tai remonttitöitä 5 000 eurolla. Työn hinnasta voi vähentää puolet.

Jos esimerkiksi kodin remonttilaskusta työn osuus arvonlisäveroineen oli 3 200 euroa, niin kotitalousvähennyksen määrä saadaan jakamalla työn hinta ensin puoliksi. Jäljelle jäävästä 1 600 eurosta vähennetään vielä 100 euron omavastuu, jolloin kotitalousvähennykseksi tulee 1 500 euroa.

Pariskunnan kannattaa keskittää kotitalousvähennykset toiselle puolisolle. Jos 5 000 euron määrä ei ylity, välttää maksamasta omavastuuta kahteen kertaan. Jos taas raja ylittyy, verottaja siirtää sen ylittävän summan automaattisesti puolison verotuksen vähennyksiin. Tällöin tosin verovähennyksestä menettää jälleen sadan euron omavastuun.

Osakekaupan tappio voi kääntyä verotuksessa voitoksi

Osakkeitaan myyneen kannattaa tarkistaa, että verottaja tietää myös osakkeiden hankintahinnat. Pahimmassa tapauksessa verottaja saattaa jopa merkitä kaupassa tehdyn tappion voitoksi.

Syynä on niin sanottu hankintameno-olettama, joka on 20 prosenttia myyntihinnasta. Verottaja siis olettaa, että kauppa on voitollinen, vaikka olisit ottanut kaupassa reilusti takkiin. Tiedot kannattaa siis tarkistaa ja tarpeen tullen korjata.

Jos on esimerkiksi myynyt osakkeet 5 000 eurolla kertomatta alunperin korkeampaa hankintahintaa verottajalle, oletetaan hankintahinnaksi 20 prosenttia myyntihinnasta eli 1 000 euroa. Näin lasketusta 4 000 euron voitosta sijoittaja joutuu maksamaan veroa 30 prosenttia eli 1 200 euroa.

Airbnb entistä tarkemmassa seurannassa

Vuokra-asuntojen omistajien kannattaa pitää verottaja ajan tasalla.

– Vuokratulot pitää tosiaan sinne itse laittaa, vaikka olisikin maksanut viime vuonna niistä ennakkoveroa. Yleensä esimerkiksi vuokratulojen määrät eivät ole oikein, ja vähennykset, eli vastikkeet ja muut, kannattaa myös itse laskea, Kaari muistuttaa.

Myös veroja aiemmin vältelleiden Airbnb-vuokraajien kannattaa täyttää tiedot veroilmoitukseensa, sillä puuttuvista tiedoista saattaa seurata ikävä yllätys.

Verottaja voi selvittää vuokraamalla saatuja tuloja suoraan pankeilta, ja niistä voi joutua myöhemmin maksamaan veroja korkojen kanssa.

Jos korjaat ilmoitusta, määräpäivä on joko 5.5., 12.5. tai 19.5.2020. Päivän näkee omasta veroilmoituksestasi ja OmaVerosta. Puolisoilla määräpäivä on sama.

Jos korjaukset haluaa tehdä paperilla, kannattaa ottaa huomioon, ettei korjauksia enää tehdä suoraan esitäytettyyn ilmoitukseen, vaan niitä varten on käytettävä omia lomakkeita, jotka voi joko tulostaa verkosta tai tilata verottajan puhelinpalvelusta. Tarkistusta ei siis kannata jättää viime hetkeen, vaan hankkia tarvittavat lomakkeet hyvissä ajoin.

Veronmaksajat on koonnut verkkosivuilleen myös muita vinkkejä veroilmoituksen tarkistamiseen.