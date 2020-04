Taloyhtiöiden osakkaat huolestuivat – kaatuvatko naapurin lainat niskaan kriisin pahentuessa

Jos taloyhtiön sijoittajaosakkaat ovat hajautetusti yksityissijoittajia ja enemmistö on asukasomistajia, yhtiössä ei ole pankkien mielestä isoa riskiä.

Taloyhtiölainojen maksuaikoja voi saada pidennettyä, jos siltä näyttää, pankeista vakuutetaan.

Paisuneista taloyhtiölainoista huolestuneiden joukko on ollut viime aikoina suuri. Osa pankeista ottaa jo huomioon lainahakemuksia selvittäessään sen, kuinka suuri osuus taloyhtiön osakkaista on sijoittajaosakkaita.

Sijoittajavaltaisen taloyhtiön katsotaan olevan suurempi riski, joten lainansaanti voi olla hankalampaa ja ehdot heikommat kuin asukkaiden valtaosin omistamassa yhtiössä.

Koronakriisi on iskenyt äkillisesti kotitalouksiin, ja monet ovat jo tarttuneet pankkien tarjoamiin lyhennysvapaisiin.

Myös taloyhtiölainoissa voidaan tarvittaessa neuvotella maksuohjelmasta, ja kyselyitä tällaisista on pankeille jo tullutkin.

Pankkien mukaan vielä ei ole kuitenkaan syytä olla erityisen huolissaan taloyhtiölainojen hoitokyvyn heikkenemisestä talouden sukelluksen takia.

Hypon vt. pankinjohtaja Päivi Salo sanoo, että näin on varsinkin jos on kyse taloyhtiöistä, joissa enemmistö on asukasomistajia ja työpaikat säilyvät lomautusten jälkeen.

Kriisi voi iskeä pitkittyessään pahemmin sijoittajavaltaisiin taloyhtiöihin.

– Se voi vaikeuttaa takaisinmaksua, jos yhtiölainan maksu perustuu siihen, että pitää saada vuokratuloja ja vuokranmaksu keskeytyy jostain syystä.

Salo arvioi, että ensiksi voi tulla tarvetta lyhennysvapaille.

OP:n pk-yritysten rahoituksesta vastaava johtaja Heikki Peltola kertoo, että erilaiset asuntosijoittajat kannattaa erottaa toisistaan. Vaikka jossain taloyhtiössä olisi runsaasti sijoitusasuntoja, se ei vielä tarkoita rahoituksen kannalta automaattisesti suurta riskiä.

Jos asuntoja omistavat hajautetusti lukuisat yksityissijoittajat, riski ei ole Peltolan mukaan suuri, jos enemmistö asunnoista on kuitenkin asukkaiden omistamia.

– Yksityissijoittajien tyypillinen velkavipu on yleensä hyvin maltillinen.

Taloyhtiölainan saamisen kannalta ei ole Peltolan mukaan eroa sillä, onko taloyhtiö täysin asukasomistajien hallussa vai osittain, jos enemmistö on kuitenkin asukasomistajilla.

– Jos kyseessä on puhtaasti sijoittajakohde, silloin ei välttämättä edes puhuta normaalista taloyhtiölainasta.

Peltola arvioi, että jos koronakriisi kestää muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen eikä luvassa ole massatyöttömyyttä, kriisin yli selvitään taloyhtiölainoissakin maksuaikamuutoksilla.

– Jos vaikutus työllisyyteen on merkittävä, eli jos työttömyysaste nousee yli 10 prosentin, silloin se alkaa vaikuttaa vuokranmaksukykyyn, Peltola sanoo.

Taloyhtiölainojen riskeistä puhuttaessa on noussut esille kauhukuva, että jonkun maksukyvyttömän osakkaan yhtiölainat kaatuisivat muiden osakkaiden maksettaviksi.

Päivi Salon mielestä tällaisen skenaarion toteutuminen edellyttäisi, ettei maksukyvyttömän osakkaan asuntoa saataisi realisoitua tai lainanmaksusta ei pystyttäisi neuvottelemaan pankin kanssa.

Muuten taloyhtiön muita osakkaita ei kovin helposti lähdettäisi ajamaan maksumiehiksi.

Taloyhtiöissä yksi ongelma on nyt se, että esimerkiksi peruskorjausten rahoituksesta ei päästä tekemään päätöksiä, koska perinteisiä yhtiökokouksia ei voida järjestää, Salo sanoo.