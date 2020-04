Kainuulainen kylä myy vastaremontoidun kirkkonsa asuinkäyttöön – korkein hintapyyntö vain 10 000 euroa

Suomussalmen Näljängän kylässä on tarjolla tilaisuus persoonallisesta kodista haaveilevalle.

Persoonallista kotia etsivillä on harvinainen mahdollisuus täyttää asuintoiveensa. Suomussalmen seurakunta on nimittäin pistänyt Näljängän kirkon myyntiin. Noin 200 neliön suuruinen kirkkorakennus sijaitsee keskellä Näljängän kylää noin 50 kilometriä Suomussalmen kunnantalolta pohjoiseen.

– Näljängän kirkko on virallisesti seurakuntakoti. Rakennus on kyllä vihitty kirkoksi, mutta sitä ei ole alun perin suunniteltu kirkoksi. Sitä ei ole suojeltu, eikä sen käyttöön liity rajoituksia, Suomussalmen kirkkoherra Miia Seppänen kertoo.

Vuonna 1981 käyttöön vihityn rakennuksen on suunnitellut lukuisia kirkkoja ja muita rakennuksia seurakuntien käyttöön suunnitellut arkkitehti Esko Laitinen.

Syy kirkkorakennuksen myynnille on perin tuttu. Kun väki seurakunnassa on vähentynyt, niin pidot eivät suinkaan ole parantuneet.

– Väki vähenee sivukyliltä, eikä kirkossa kävijöitä ole entiseen malliin. Samaan aikaan seurakunnan verotulot laskevat, joten meidän on pakko luopua vähällä käytöllä olevista kiinteistöistä, kuvailee seurakunnan talousjohtaja Rauno Juntunen tilannetta.

– Siellä on pidetty viime vuosina yksi jumalanpalvelus kuukaudessa. Meiltä sinne on mennyt töihin pappi, suntio ja kanttori. Kirkkoväkeä on ollut ehkä kymmenkunta.

Kallis kattoremontti tehtynä

Kiinteistö on liitetty kunnan vesijohtoon ja lämmitys hoituu sähköpattereilla. Lisäksi seurakuntasalissa on ilmalämpöpumppu. Myynti-ilmoituksessa ilmoitetaan kiinteistön lämmityskustannuksiksi normaalivuonna noin 4 000 euroa.

Kirkossa on persoonallinen päätyseinä.

Kirkkosalissa on avaruutta ja tunnelmaa.

Jyrkkä katto pitää huolen siitä, että valtaosa lumesta kyllä tippuu ihan maahan asti. Rakennuksen vanha huopakatto vaihtui teräskatteeksi kolme vuotta sitten. Ja käyttövesiputketkin on uusittu kymmenisen vuotta sitten.

– Muutama vuosi sitten meidän piti tehdä kattoremontti, kun vanha huopakate tuli tiensä päähän. Remontti maksoi 50 000 euroa, mutta nyt ostajien ei tarvitse katon kunnosta huolehtia, Juntunen lupaa.

Hyvin pidennetty rakennus sopisi erinomaisesti vaikkapa etätöitä tekevän pariskunnan Kainuun tukikohdaksi.

– Kyllä siellä netti toimii ja puhelinmasto on ihan lähellä. Ja on siellä useampia taloja ihan muutaman kilometrin säteellä, Suomussalmen suunnalta vakuutetaan.

Lapsiperheiden muuttoa Näljänkään voi rajoittaa se, että kunnan kouluverkkoa on karsittu niin, että lähin koulu on 50 kilometrin päässä Suomussalmen keskustassa. Tosin kuljetukset pelavat ja Kainuun villi ja avara luonto on melkoinen oppikoulu.

– Kyllä tästä saisi hyvän kodin joku perheelleen. Sakastiin voisi tehdä vaikka saunan ja vieressä olevasta toisesta isosta vessasta pesuhuoneen, vinkkaa Rauno Juntunen.

Urut soimaan

Kiinteistö myydään ilman rakennuksessa nyt olevaa irtaimistoa. Jos ostaja on musiikkimiehiä, niin kiinteistökaupan jälkeen kannattaa kuitenkin istahtaa neuvottelupöytään seurakunnan edustajien kanssa ja lyödä kättä päälle myös rakennuksessa olevista uruista.

– Urut ovat kyllä kaupan, mutta ne myydään erikseen. Ne eivät ole mitkään mahdottoman isot. Olisikohan niissä viisi äänikertaa, muistelee Rauno Juntunen.

Urut myydään erikseen.

Näljängän kirkko on myytävänä Huutokaupat.com -sivustolla ja kohteen myyntiaikaa päättyy vappuaattona. Tätä kirjoitettaessa korkein tarjous on vasta 10 000 euroa.

Seurakunta pidättää oikeuden hylätä tai hyväksyä tarjouksen. Sen jälkeen kauppa vaatii vielä tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen hyväksynnän.

– Rakennus kyllä voidaan myydä ilman kirkkohallituksen lupaa, mutta kun kaupan on myös tontti 0,4 hehtaarin tontti, niin sen myynti vaatii hyväksynnän ylempää, kirkkoherra Miia Seppänen paljastaa.

Tiedätkö sinä erikoisen myynnissä olevan rakennuksen? Vinkkaa siitä Taloussanomiin tästä linkistä tai taloussanomat@sanoma.com -sähköpostiosoitteeseen!