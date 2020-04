Juristi: Suomalaiset pelkäävät varojensa hupenevan hoitomaksuihin – testamentteihin kirjataan erityisehtoja

Asianajajan mukaan moni on huolissaan siitä, että tulevaisuudessa hoitomaksuja voitaisiin ottaa myös hoidettavan omaisuudesta.

Käynnissä oleva koronavirusepidemia on tarjonnut monelle suomalaiselle aikaa pohtia ja järjestellä asioitaan. Koska kyse on tarttuvasta taudista, moni pohtii sitä, haluaisi toimittavan omalta kohdaltaan, jos sairastuisi, eikä voisi hoitaa asioitaan.

Moni on pohtinut jo aiemmin laittavansa perintöä tai edunvalvontaa koskevat asiansa kuntoon,mutta asian hoitaminen on syystä tai toisesta siirtynyt. Koronavirusepidemian myötä tähän on herätty toden teolla.

Nämä pohdinnat alkavat näkyä myös juristien pöydillä, laamanni Harri Kontturi kertoo. Kontturi on jäämistöverosuunnitteluun erikoistunut asianajaja.

Aiempaa useampi henkilö on Kontturin mukaan ryhtynyt varautumaan myös siihen, että koronavirusepidemian myötä lisää velkaantuva valtio korottaa veroja ja erilaisia maksuja.

– Monella on pelkona se, että jonkin lakimuutoksen myötä hoitomaksuihin ryhdyttäisiin käyttämään myös hoidettavan omaisuutta, eikä pelkästään tuloja kuten nykyään, Kontturi sanoo.

Pelko elämän varrella kerättyjen säästöjen valumisesta hoitomaksuihin esimerkiksi omien lasten sijaan on Kontturin mukaan johtanut siihen, että edunvalvontavaltakirjoihin on aiempaa useammin ryhdytty määräämään esteetön edunvalvoja, joka ei ole mitään sukua edunvalvonnan asiakkaalle.

Ajatuksena on se, että esteetön edunvalvoja voi tarvittaessa järjestellä omaisuutta ”turvaan” valtuuttajan läheisille.

Kontturin mukaan näin voidaan toimia esimerkiksi tilanteessa, jossa leskeksi jäänyt puoliso ei hoitokotiin jouduttuaan pystyisikään nauttimaan enää hallintatestamentin perusteella hyväkseen saamistaan vuokratuotoista.

Esteetön edunvalvoja voi edunvalvontavaltakirjassa kirjatun lesken tahdon mukaisesti järjestää asian niin, että vuokratuottojen hallintaoikeus tietyissä tilanteissa lakkaa ja vuokratulot menevätkin lesken asemasta tämän lapsille.

Vastaavia erityisehtoja kirjataan suoraan myös testamenttiin entistä enemmän.

– Teen tällaisia järjestelyitä päivittäin, monesti useita saman päivän aikana. Hoitokodeissa hoitotaso on kaikille sama, mutta hintalappu vaihtelee esimerkiksi tulojen myötä. Moni kokee sen uhkan vääränä, että perillisille säästetyt eurot joutuvat väärään osoitteeseen, Kontturi sanoo.

Koronan myötä on Kontturin mukaan yleistynyt myös se, että monet yrittäjät ovat tehneet edunvalvontavaltakirjoihinsa määräykset siltä varalta, että yritystoiminnan johtaminen keskeytyy esimerkiksi sairastumisen vuoksi.

Kyseessä on eräänlainen ”herrasmiessopimus” jonka nojalla toinen yrittäjä ottaa tarvittaessa toisen bisnekset osittain tai kokonaan hoidettavakseen määräajaksi.

Hän toteaa, että harvassa perheessä tilanne on sellainen, että toinen puolisoista pystyisi tarvittaessa hoitamaan sairastuneen puolison liiketoimintaa.

– Siksi on ryhdytty miettimään, löytyisikö joku ulkopuolinen luottohenkilö, joka voisi tarvittaessa ottaa ohjat. Ajatuksena voi olla se, että jos sinä katsot minun rengasliikkeeni perään tarvittaessa, niin minä hoidan sinun maalaamoasi, jos sairastut Kontturi sanoo.

– Haetaan ikään kuin uskottuja miehiä, tuttuja metsästyskavereita ja sen sellaista.