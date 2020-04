”Kansan osakesalkku” upposi tappiolle koronarytinässä – kuukaudessa suli liki 1 900 euroa

Kansan suosikkiosakkeiden salkusta katosi maaliskuussa kaikki tuotto ja iso osa pääomastakin.

Helsingin pörssin surkea helmikuu sai jatkokseen umpisurkean maaliskuun, kun rahoitusmarkkinoiden hermoiluna alkanut koronakriisi muuttui nopeasti vakavaksi reaalitalouden kriisiksi.

Pörssin yleisindeksi upposi viime kuussa 16,8 prosenttia. Tätä surkeampi kuukausi oli edellisen kerran kesällä 2008.

Taloussanomien kahdestakymmenestä suomalaisten suosikkiosakkeesta koostuvan kuvitteellisen salkun arvo sukelsi maaliskuussa tätä enemmän, peräti 17,4 prosenttia.

Salkusta katosi kuukaudessa 1 860 euroa eli kaikki viime vuoden elokuusta kartutettu tuotto ja lisäksi pääomastakin lähes 1 200 euroa.

Maaliskuun lopussa salkun alkuperäisestä 10 000 eurosta oli jäljellä enää hieman yli 8 800 euroa. Salkun arvo laski maaliskuussa ensimmäistä kertaa tappiolle sitten elokuussa aloitetun seurannan.

Koronan sumentamia näkymiä

Maaliskuussa kurssien tahdin määräsi koronavirusepidemia, joka levisi kuun aikana Kiinasta Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin.

Maailman terveysjärjestö WHO määritti epidemian pandemiaksi 11. maaliskuuta. Suomessa hallitus julisti poikkeustilan 16. maaliskuuta. Pandemian rajoittamiseksi määrätyt rajoitustoimet ovat pysäyttäneet talouksia ympäri maailman.

Kuukautta leimasivat pörssiyhtiöiden tulosnäkymien perumiset ja osinkoehdotusten takaisinvedot, joita yhtiöt joutuivat tekemään koronakriisin sumennettua näkymät. Yhtiöt myös kertoivat lykkäävänsä yhtiökokouksiaan valtion asettamien kokoontumisrajoitusten takia.

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.

Kansan osakesalkun osakkeista eniten (-45,9 % ) sukelsi tavaratalokonserni Stockmann, jonka myyntiä koronarajoitukset painoivat rajusti maaliskuussa.

Yhtiö hakeutuikin yrityssaneeraukseen huhtikuun puolella koronaepidemian takia.

Noin kolmanneksen upposivat Fortum, Outokumpu, YIT sekä Nordea ja sen suurin omistaja Sampo. Miinukset olivat suuria myös salkun muissa osakkeissa.

Plussalla säilyivät teleoperaattori Elisa ja lääkeyhtiö Orion, joiden osakkeita pidetään defensiivisinä laskusuhdanteessa.

Myös hissivalmistaja Koneen osake pysyi prosentin verran plussalla maaliskuun aikana. Kone on niitä harvoja yhtiötä, jonka yhtiökokous onnistui päättämään osingonjaosta normaalisti ennen poikkeustilaa.

Osa analyytikoista myös arvioi, että Koneen liiketoiminta on vakautumassa ensimmäisten joukossa koronakriisistä. Yhtiöllä on paljon liiketoimintaa Kiinassa, ja maa on jo purkamassa koronarajoituksia.

Valoa tunnelin päässä?

Rahoitusmarkkinoilla alettiin nähdä valoa maaliskuun viimeisellä viikolla sen jälkeen, kun keskuspankit ja valtiot ympäri maailman ilmoittivat massiivista elvytystoimista koronakriisin loiventamiseksi.

Huhtikuu on alkanut nousevin – vaikkakin rajusti sahaavin – osakekurssein. Toivoa ovat tuoneet ajoittaiset uutiset koronatartuntamäärien kasvun loiventumisesta. Huhtikuussa aletaan saada tietoja pandemian tuhoista, kun pörssiyhtiöt ryhtyvät julkistamaan tammi–maaliskuun tuloksiaan.