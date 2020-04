3 esimerkkiä: tällaiset kesämökit viedään juuri nyt käsistä

Nyt on myyjän markkinat. Myös kauan myynnissä olleet maaseudun omakotitalot kiinnostavat.

Kaikenlaiset kesämökit kiinnostavat nyt suomalaisia. Kysyntä on niin kova, ettei loma-asuntoja riitä kaikille halukkaille.

Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantasen mukaan nyt menisivät kaupan sekä kesämökit että mökkitontit.

– Useilla paikkakunnilla on selkeästi enemmän kysyntää kuin viime keväänä vastaavana ajankohtana. Eikä se johdu säästä, vaan varmasti koronalla on vaikutuksensa. Se on pelästyttänyt suomalaisia niin, että ainakin jonkin aikaa tämän kriisin jälkeen matkustaminen ulkomaille on vähäisempää kuin ennen koronaa.

Kakkoskodin rakentaminen on mielessä entistä useammalla. Ongelmana on se, ettei mökkitontteja ole tarjolla.

– Monilla on haaveena tehdä kokonaisuus, jossa olisi kaikki mukavuudet, jossa voisi tehdä etätyötä ja johon voisi muuttaa kokonaan, kun eläkepäivät koittavat.

Rantanen on kuullut kollegoiltaan, että nyt riittäisi kysyntää myös edullisemmille ja vaatimattomammille rantamökeille.

– Osa uskaltaisi ottaa ison lainan, ja taas toiset ovat varovaisia, kun eivät tiedä mihin yleinen taloudellinen tilanne tulee menemään.

Rantanen ennustaa mökkikaupan vilkastuvan selvästi viime vuodesta, mikäli vain kohteita saadaan myyntiin.

– Myös toteutuneet kauppahinnat tulevat olemaan korkeampia kuin aiempina vuosina vastaavaan aikaan. Ehdottomasti nyt kannattaa laittaa mökki myyntiin!

Tiiviisti rakennetut vapaa-ajan paikat, kuten laskettelu- ja urheilukeskuksien yhteydessä sijaitsevat rivitalo- ja muut kohteet eivät Rantasen mukaan nyt kiinnosta ostajia samassa määrin kuin perinteiset kesämökit.

– Ihmiset haluavat päästä nyt omiin oloihin.

Alla kolme esimerkkiä Uudellamaalla myytävänä olevista mökeistä:

Lapinjärvi:

Lapinjärven Porlammella on myynnissä tällainen mökki (kolme kuvaa alla). Hintaa 48 neliön mökillä on 56 000 euroa. Tontti on 8400-neliöinen. Pihapiiri on aurinkoinen ja paikassa on sähköt sekä oma porakaivo. Helsingistä on kohteeseen matkaa noin 1,5 tuntia. Paikka on Pyhäjärven läheisyydessä, jossa on yhteinen vesialue.

Karkkila:

Tämä Karkkilassa idyllisen metsälammen rannalla sijaitsevan kesäpaikan hinta on 119 000 euroa (kolme kuvaa alla). Lammessa voi uida ja mustikat saa poimia omalta pihalta. Mökki on lautarakenteinen ja vaatimaton, mutta ryhdikäs ja siisti. Tontti on kooltaan 3100 neliötä ja rakennuksien kokonaispinta-ala 90 neliötä.

Askola:

Askolassa kalaisan Tiiläänjärven rannalla sijaitsevan hirsimökin tontteineen saa 150 000 eurolla (kolme kuvaa alla). Kokonaisuuteen kuuluu rantasauna, jossa on vieraskäyttöön soveltuva erillinen huone ja erillinen vierasmökki. Rakennukset ovat siistissä kunnossa ja veneet kuuluvat kauppaan.

Janne Salminen Turun Kiinteistömaailmasta pähkäilee saman ongelman kanssa kuin kollegansa: kysyntää riittää, mutta tarjontaa on kohtuullisen vähän. Ongelmana on myös se, että Uudenmaan rajat ovat kiinni, eivätkä mahdolliset ostajat pääse paikan päälle tutustumaan kohteisiin.

– Turun saaristo on perinteisesti ollut sellainen, että suurin osa asiakkaista on pääkaupunkiseudulta. Aika paljon on tullut yhteydenottoja ihmisiltä, jotka haluaisivat tulla katsomaan kohteita. Kaupankäyntiin saattaa tulla kovakin piikki, kun rajat avataan.

Hyvin varusteltu kakkoskoti on Salmisenkin mukaan monilla haaveena.

– Kun etätyöstä on saatu kokemusta, se lisää kiinnostusta hankkia kakkoskoti, jossa voisi jatkossakin tehdä töitä etänä.

Myös syrjässä sijaitsevat talot kiinnostavat Salmisen mukaan ostajia.

– Nyt on tehty kauppoja sellaisista haja-asutusaluekohteista, jotka ovat olleet jo kauan myynnissä. On ihmisiä, jotka hakeutuvat varta vasten syrjemmälle asumaan. Ison kaupungin kaksion hinnalla saa komean omakotitalon haja-asutusalueelta.

Tammisaaressa kiinteistönvälittäjänä toimiva Sebastian Karjalainen kertoo mökkikauppakauden alkaneen ennen aikojaan.

– Puheluita tulee, ja koko ajan kysytään, millaisia mökkejä on myynnissä. Manterepaikkoja haetaan kovasti. Juuri olen lähdössä esittelemään yhtä saaressa sijaitsevaa kohdetta.

– Tilanne on sellainen, että kun rajat on pistetty pystyyn, porukka on ryhtynyt hakemaan kesämökkipaikkoja. Mietitään, että mitä jos tulevaisuudessa tulee taas tällainen epidemia ja rajat suljetaan uudestaan. Pari asiakastani oli jo päättänyt, etteivät halua mökkiä Uudenmaan ulkopuolelta.

Karjalainen toivoo saavansa lisää kohteita myyntiin.

– Kyllä voi sanoa, että nyt on tulossa myyjän markkinat. Hinnat eivät ainakaan tipu, sillä kysyntää on paljon enemmän kuin viime vuosina.

Porvoolainen kiinteistönvälittäjä Stina Ahlfors kaipaa hänkin lisää kohteita myyntiin.

– Kun toissa vuonna oli paljon tarjontaa, kysyntää ei ollut niinkään, nyt tilanne on aivan päinvastainen. Myös se on havaittavissa, että kysyntä on aikaistunut. Normaalisti se alkaa pääsiäisen tietämillä.

– Varmasti koronatilanne on lisännyt kiinnostusta: vapaa-ajankohdetta halutaan varsinkin, jos asutaan kerrostalossa.

Ahlfors kannustaa mökkinsä myyntiä harkitsevia tarttumaan tilaisuuteen.

– Jos on miettinyt myymistä muutamia vuosia, nyt kannattaa tehdä päätöksiä.