Kuluttaja-asiamies vie huutokauppasivuston markkinaoikeuteen – myyjä ei anna asiakkaan peruuttaa kauppaa

Kuluttaja-asiamies vaatii markkinaoikeutta tehostamaan Huutokaupat.com -sivuston etämyyntikieltoa 100 000 euron uhkasakolla.

Kuluttaja-asiamies hakee markkinaoikeudelta kieltoa menettelyyn, jolla Huutokaupat.com-verkkokauppaa ylläpitävä Mezzoforte vie kuluttajilta oikeuden peruuttaa verkkokaupassa tehdyn etämyyntisopimuksen, kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto tiedotteessaan.

Huutokaupat.com on verkkoalusta, jossa sekä Mezzoforte että muut toimijat kauppaavat tavaroita yksityishenkilöille. Mezzoforte on itse myyjänä kaupoissa, joissa tavarat, kuten käytetyt autot, myydään korkeimman tarjouksen määräajassa tehneelle asiakkaalle.

Korkeimman tarjouksen tehnyt henkilö sitoutuu ostamaan tavaran esittämällään hinnalla, eikä kuluttajilla ei ole yhtiön sopimusehtojen mukaan oikeutta peruuttaa kauppaa.

Kuluttaja-asiamies ja Mezzoforte ovat käyneet neuvotteluja yhtiön toimintatavoista ja yhtiö tulkitsee menettelynsä kuluttajansuojalain mukaiseksi. KKV mainitsee, että kuluttajalla kuitenkin on kuluttajansuojalain mukaan oikeus peruuttaa etämyyntisopimus 14 päivän kuluttua, koska etämyynnissä ei voi tutustua tavaraan ennen ostopäätöstä.

Kuluttaja-asiamiehen ja Mezzoforten näkemykset eroavat siinä, onko myyntimenetelmää pidettävä julkisena huutokauppana, jota peruuttamisoikeus ei koske.

Kuluttaja-asiamies vie verkkokaupan markkinaoikeuteen ja vaatii markkinaoikeutta tehostamaan kieltoa 100 000 euron uhkasakolla. Kuluttaja-asiamiehen hakemus liittyy ainoastaan niihin sivuston kauppoihin, joissa Mezzoforte ostaa myytävän tavaran sen aiemmalta omistajalta ja myy sen omissa nimissään eteenpäin kuluttajalle verkkopalvelussa.

Kuluttaja-asiamies vaatii oikaisua, koska verkkopalvelussa tehdään vuosittain suuri määrä kauppoja ja kyse on kuluttajan kannalta merkittävästä oikeudesta. Oikaisusta pitää kertoa asiakkaille, joilla on ajallisesti mahdollista käyttää peruuttamisoikeuttaan. KKV mainitsee, että kuluttajilla on oikeus käyttää peruuttamisoikeuttaan vuoden ajan silloin, kun yritys ei ole antanut kuluttajansuojalaissa tarkoitettuja tietoja.