Ruokakauppojen kotiinkuljetukset venyivät yli viikkoon – kaupat vastaavat: näin tilanne aiotaan saada kuntoon

S- ja K-ryhmä ovat pyrkineet vastaamaan ruokatilausten kotitoimitusten kasvavaan kysyntään. Tehoa ei kuitenkaan pystytä lisäämään nopeasti.

– Markkinoita hallitsee S- ja K-ryhmä, mutta eikö heitä kiinnosta ihmisten palveleminen kotiin? ihmettelee yli 70-vuotias Tuula (nimi muutettu).

Tuula jäi tuhansien seitsemänkymppisten tapaan kotiin vapaaehtoiseen karanteeniin, kun viranomaiset sitä ehdottivat.

Nyt ruokavarastot ovat alkaneet käydä vähiin, ja Tuula törmäsi useiden ruuan verkkotilaajien kohtaamaan ongelmaan. Kotiintoimituksia luvataan aikaisintaan viikon päähän - jos sittenkään.

– S-ryhmän Foodie-palvelu lupasi toimitusta kiirastorstaina, mutta kun soitin, niin tilaus ei tullut perille, kun se oli mennyt niin kauas, Tuula kertoo.

– Rajoitus taas johtuu verkkopankista, joka tekee katevarauksen asiakkaan tilille seitsemän vuorokauden ajaksi, minkä jälkeen se ei enää ole voimassa.

Verkkokaupan kehityspäällikkö Jukka Ranua vahvistaa syyn. Katevarauksen kesto ei ollut ongelma, kun tilaukset pystyttiin toimittamaan seuraavana päivänä, mutta nyt kotikuljetukset varataan nopeasti täyteen.

– Me odotimme ruuan verkkokaupan kasvavan tänä vuonna, mutta näiden viime viikkojen aikana tilausten määrä on kaksinkertaistunut viime vuodesta, Ranua kertoo.

Koronan aiheuttama eristäytyminen on näkynyt myös K-ryhmän verkkokaupassa.

– Kyllä voi sanoa, että kysyntä on räjähtänyt torstaista 12.3. lähtien, sanoo Keskon verkkokaupan myyntijohtaja Antti Rajala.

Rajalan mukaan ruuan verkkokauppa viime vuonna yli kaksinkertaistui vuoteen 2018 verrattuna. Nyt verkkokauppa on jopa nelinkertaistunut koronan takia.

– Olen sanonutkin, että ruuan verkkokauppa hyppäsi viikossa kolme vuotta eteenpäin, Rajala toteaa.

Myös Ranua arvelee, että koronan takia verkkokauppa jää entistä useammalle asiakkaalle käyttöön.

Molemmat kauppaketjut ovat pyrkineet vastaamaan kysynnän rajuun kasvuun. Pääkaupunkiseudulla toimiva S-ryhmän HOK-Elanto esimerkiksi kiirehti avaamaan verkkokaupan toimituspisteen Stockmannin Food Market Herkkuun vasta avattujen Triplan ja Herttoniemen Prismojen lisäksi.

Itsenäiset K-kauppiasyrittäjät taas ovat laajentaneet verkkoon 15 kaupan viikkotahtia tavallisen muutaman sijasta.

– Jokainen kauppa vaatii laitteistoa ja tuotekeräysten hallintaan tarkoitetun sähköisen järjestelmän, Rajala kertoo.

Kaupoissa tarvitaan myös kylmätiloja ja kuljetuksiin kylmäautoja, jotta pakasteet ja muut kylmätuotteet saataisiin perille.

– Lisäksi tarvitaan henkilöstöä. Käytännössä kaikki meidän K-kauppiaat rekrytoivat nyt kerääjiä, Rajala sanoo.

Verkkokaupan tilaa perin pohjin selvittäneen Tuulan mielestä kauppojen pitäisi toimia paljon nykyistä vauhdikkaammin.

– Eräs kaupan johtaja kertoi minulle puhelimessa, että he ovat suunnitelleet yhteistyötä urheiluseuran kanssa, hän kertoo.

– Sanoin sille, että juna menee jo. Tässä on kulunut jo kaksi viikkoa. Isojen kaupparyhmien pitäisi olla oikeasti ketteriä.

Tarvetta olisi nimenomaan suurien tilausmäärien toimituksille suoraan kaupoista.

– Ostoskassillisen ruokaa tarvitsee muutaman päivän välein. Johan siinä uupuu läheisetkin, Tuula pohtii.

Kaupparyhmien mukaan monissa kaupoissa ruokatoimituksia kootaan jo useammassa vuorossa. Tuula ehdottaa, että keräystä voisi tehdä öisinkin ainakin jo nyt 24-tuntia auki olevissa marketeissa.

– Kotitoimitusten puute on iso ongelma, sillä yli 70-vuotiaita on paljon. Kun kerran järjestelmä jo on, niin kapasiteettia pitäisi lisätä ja äkkiä, Tuula sanoo.

– Meidät kyllä tavoittaa toimitusten kannalta hyvin kotoa, sillä mehän olemme täällä koko ajan.