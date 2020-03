Yksi neuvo nousi yli muiden – eläkeikäiset kertoivat nuoremmille, miten eläkevuosiin oikeasti pitäisi varautua

–Jos et säästä rahaa ajoissa, ei eläkkeellä voi nauttia mistään, eräs neuvo kuuluu.

Ilta-Sanomat teki tammikuussa verkossa laajan kyselyn.

Kyselyssä selvitettiin ennen kaikkea suomalaisten unelmia ja pelkoja eläkepäivien suhteen.

Vastaajia oli kaikkiaan noin 23 200. Osa kertoi olevansa jo eläkkeellä, osa vielä työelämässä.

Kyselyssä kysyttiin jo eläkkeellä olevilta myös seuraavaa: jos voisit nyt antaa nuorelle itsellesi jonkin neuvon eläkepäiviin varautumisesta, mikä se neuvo olisi?

Vastauksia kysymykseen tuli runsaasti. Niistä nousi selvästi yksi neuvo ylitse muiden: säästäminen.

– Aloita säästäminen heti. Avaa tili, jolle et ota korttia ja laita sinne syrjään vaikka vain pieniäkin summia, yli kuusikymppinen nainen opasti.

– Älä jää odottelemaan, vaan aloita säästäminen ajoissa. Koskaan et voi tietää, mitä huomenna tapahtuu. Vararahasto on hyvä olla. Ilman säästöjä on vaikea pitää omasta elintasosta kiinni, alle seitsemänkymppinen mies puolestaan vastasi.

” Älä missään tapauksessa säästä vapaaehtoista eläkevakuutusta, koska maksat sitä paljon ja saat sitten vähän.

– Jos et säästä rahaa ajoissa, ei eläkkeellä voi nauttia mistään. Kaikki on pelkkää kituuttamista. Se on henkisesti raskasta, eläkeikäinen mies linjasi.

Myös muita neuvoja annettiin:

– Älä jää kotiin hoitamaan omia lapsiasi, vaikka aviomies on töissä. Avioero. Oma toimeentulo myös eläkkeellä on turvattava.

– Älä missään tapauksessa säästä vapaaehtoista eläkevakuutusta, koska maksat sitä paljon ja saat sitten vähän. Sen vähän vie pois kansaneläke, joka pienentää asumistuen.

