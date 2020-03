Ulla Suomen aviomies kuoli yllättäen – pankkivirkailijan sanat löivät ällikällä

Pariskunta ei ollut varautunut mitenkään siihen, että toinen heistä voisi kuolla yllättäen. Olisi kannattanut.

Joka vuosi yli 18 000 suomalaista menettää puolisonsa ja jää leskeksi.

Lahtelainen muotoilija Ulla Suomi, 67, koki tämän viime vuonna. Ullan miehen, Jami Räikkösen, 56, kuolema tuli aivan yllättäen. Jamilla oli sairauksia, mutta mikään ei viitannut siihen, että tuonpuoleinen kutsuisi jo nyt.

Puolison menetys tuo suuren surun, mutta sen keskellä on selviydyttävä yllättävän monista asioista. Paitsi hautajaiset ja monet muut päälle kaatuvat järjestelyt, Suomi sai huomata, että huolta aiheuttavat lukuisat juridiset kysymykset, pankki­asiat, tietokoneen salasanat ja jopa eroon pääseminen Facebookista.

Arjen asioiden lisäksi Suomen mieltä painoi myös asuminen kotitalossa, joka oli yksin hänen nimissään. Hän pelkäsi menettävänsä jopa talon.

” Minunhan tästä maailmasta piti lähteä ensin, kun olin kymmenkunta vuotta vanhempikin.

Puolison kuolemaan Suomi ei ollut varautunut mitenkään.

– Minunhan tästä maailmasta piti lähteä ensin, kun olin kymmenkunta vuotta vanhempikin, hän sanoo.

Palataan ajassa vuosi taaksepäin. Jamilla oli helmikuisena perjantai-iltana keikka lahtelaisessa ravintolassa perustamansa Etelärinteen Pojat -yhtyeen kanssa. Jazz ei ehtinyt koskaan alkaa, kun Jami sai sairauskohtauksen. Hän kuoli kaksi päivää myöhemmin aivoverenvuotoon.

Jami oli muutama vuosi aiemmin tehnyt hoitotahdon, joka on tahdonilmaisu siitä, miten ihmistä hoidetaan silloin, kun hän ei enää itse pysty osallistumaan hoitoratkaisuihin. Jami ei halunnut tehohoitoa eikä jäädä elinikäiseksi invalidiksi. Tiedot hoitotahdosta ovat Kelan ylläpitämässä Omakannassa.

Ulla Suomi menetti miehensä ja Lahden kaupunginorkesteri alttoviulistinsa. Suru täytti monen mielen.

Ulla ja Jami olivat hoitaneet raha-asiansa itsenäisesti, kuten nykyisin tapana on. Selvisi, että siinä piili ongelma.

Vaikka Ulla ja Jami olivat olleet yhdessä 26 vuotta ja avioliitossakin 15 vuotta, olivat puolisot hoitaneet raha-asiansa itsenäisesti eivätkä olleet toistensa rahankäytöstä kovin tarkkaan tietoisia.

Yllätyksenä Suomelle tulivat Jamin velat.

Pankkiasioihin oli tartuttava heti. Suomi törmäsi pankkivirkailijaan, jonka sosiaaliset taidot viittasivat aivan muuhun kuin kykyyn käsitellä suuren surun kohdannutta ihmistä.

– Virkailija julisti, että minulle käy todella huonosti, koska vastaan kaikista vainajan veloista.

– Hän ei antanut Jamin pankkitietoja. Tili oli suljettu.

Suomi tiesi, että Jamilla oli autovelkaa, joitain luottokorttiostoksia ja osamaksusopimuksia.

– Mutta minulla ei ollut mitään käsitystä velkojen suuruudesta, vaikka olinkin taannut auto- ja moottoripyörälainan taloa vastaan.

” Oma tili on ainoa oikea ratkaisu.

Kuten nykyisin tapana on, puolisoilla oli omat, erilliset pankkitilit.

– Oma tili myös on ainoa oikea ratkaisu, varatuomari Tuija Kanerva huomauttaa.

Kanerva tutustui Suomen tilanteeseen, koska on tämän läheinen. Hän opasti Suomea eteen tulleissa lakiasioissa, perunkirjoituksessa ja perinnönjaossa.

Kanerva myös antoi Suomelle sen lohduttavan tiedon, etteivät perilliset vastaa vainajan veloista, vaan ne maksetaan vainajan varoista.

Varatuomari Tuija Kanerva on neuvonut Suomea vastaan tulevissa ongelmissa. Hän kehottaa aivan kaikkia tekemään hyvissä ajoin testamentin, edunvalvontavaltakirjan ja hoitotahdon.

Lopulta selvisi sekin, että Jamilla oli velkoja vähemmän kuin varoja. Velkasumma ei ollut kuin noin 20 000 euroa, vaikka Suomi oli pelännyt välillä pahempaa.

Asiat hoituivat hyvin, kun Suomi sai miehensä auton myytyä ja alttoviulukin löysi uuden omistajan. Suomelle jäi vielä jotain käteen.

” Testamentti on hyvä tehdä varhaisessa vaiheessa.

Oli onni, ettei pariskunnalla ollut yhteistä tiliä.

– Monilla puolisoilla on yhteinen pankkitili. Se olisi lisännyt ongelmia, sillä sekin olisi suljettu, ja silloin leski ei olisi vähään aikaan saanut raha-asioitaan hoidettua. Hautajaisiin liittyvät laskut olisi kuitenkin saanut maksettua, kun pankille oli toimitettu kuolintodistus, Kanerva kertoo.

Avioehtoa Ulla ja Jami eivät olleet koskaan suunnitelleet. He eivät pitäneet sitä tarpeellisena, koska heillä ei ole perillisiä. Puolisot perivät toisensa, ellei muusta ole sovittu.

Kolmen kuukauden sisällä Jamin kuolemasta tehtiin perunkirjoitus ja perinnönjako melko pian sen jälkeen. Kun ei ole perillisiä, voi perinnönjako siirtyä pitkällekin tulevaisuuteen tai jäädä kokonaan tekemättä.

Samalla Suomi teki oman testamentin, jolla hän määrää omaisuutensa tulevasta käytöstä. Testamentillaan hän haluaa muistaa sukuaan. Suomen omistama yli 100-vuotias omakotitalo seisoo kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla puutaloalueella ja hän haluaa, että talo säilyy suvussa. Onhan talon rakentanut Suomen isoisän isä. Talossa ammuttiin sisällissodan aikana, ja talvisodassakin se sai vaurioita.

Tuija Kanervan neuvo on, että avioehto täytyy tehdä.

Vaikka aiemmin avioehdon tekeminen herkästi koettiin loukkaavaksi sen puolelta, johon avioehto kohdistui, asenteet ovat muuttuneet.

– Nuoret parit tekevät vihille mennessään yleensä saman tien myös avioehdon. Avioerotilanteessa avioehdolla on isokin merkitys. Jos ehtoa ei ole tehty, saa puoliso puolet omaisuudesta, Kanerva selittää.

” Sain postia, jossa ehdotettiin Jamia minulle Facebook-kaveriksi, vaikka hän oli ollut haudassakin jo pitkään.

Myös yllättävät arkiset asiat menivät solmuun Jamin kuoleman myötä: edes miehen tietokonetta ei meinattu enää saada auki, sillä hän oli vienyt salasanan mukanaan.

– Kone saatiin lopulta auki, kun sukulaispojalla oli aavistus, mikä se voisi olla.

– Jossain salasanaa pitää säilyttää, jotta ongelmilta vältytään. Hyvä paikka voisi olla vaikka testamentin välissä, Suomi neuvoo nyt.

Varsin viheliäiseksi ongelmaksi osoittautui myös Facebookista eroaminen. Sen sivuilta löytyy ohje, miten eroaminen tapahtuu.

– Piti toimittaa kuolintodistuksesta tiedot, mutta yksi kerta ei riittänyt. Ja siinä välissä sain postia, jossa ehdotettiin Jamia minulle Facebook-kaveriksi, vaikka hän oli ollut haudassakin jo pitkään, Suomi muistelee.

Ulla Suomi sanoo nyt, että puolison taloudellisesta tilanteesta kannattaa ottaa hieman selvää.

Vaikka asiat järjestyivät Suomen tapauksessa lopulta hyvin, hän tekisi kokemuksensa pohjalta monet asiat nyt toisin. Suomen mielestä raha-asioissa olisi kannattanut olla avoimempi ja vaatia enemmän tietoa myös puolison menoista.

– Asiat ovat helpommin hoidettavissa, kun tietää oikean tilanteen.

Myös testamentin merkitys kirkastui.

Testamentti on itse asiassa niin tärkeä asiakirja, että sellainen pitäisi jokaisen tehdä, Tuija Kanerva huomauttaa.

– Testamentti on hyvä tehdä varhaisessa vaiheessa. Yleensä ihminen haluaa tietää, minne hänen omaisuutensa lopulta päätyy.

– Testamentilla voi esimerkiksi määrätä, ettei testamentinsaajan aviopuolisolla ole avio-oikeutta testamentilla saatuun omaisuuteen.

– Testamentti on myös hyvä päivittää ja tehdä uusi, jos asiat ovat muuttuneet. Edellinen testamentti on viisasta hävittää, hän neuvoo.

Kanerva muistuttaa, että testamentin voi tehdä heti täytettyään 18 vuotta.

– Tuoreelle ylioppilaalle voisi antaa lahjakortin testamentin tekoa varten.

Iän myötä muisti heikkenee ja omien asioiden hoitaminen vaikeutuu. 67 vuotta täyttänyt Suomi tiedosti prosessin aikana myös tämän ja teki itselleen edunvalvontavaltakirjan.

– Se on asiakirja, joka on syytä tehdä ajoissa. Vaikka harva meistä ajattelee, että sellainen olisi tarpeellinen.

– Edunvalvontavaltakirjalla asiat järjestyvät. Valtakirja on syytä tehdä juristin kanssa valmiiksi. Se vahvistetaan sillä hetkellä, kun asioiden hoitaminen ei enää itseltä käy. Valtuutettu, läheinen henkilö, ottaa silloin nuo tehtävät hoidettaviksi. Hänen on annettava suostumus tehtävään, Kanerva selittää.

Suomi sopi tehtävien hoidosta kahden naapurinsa kanssa. Toinen on juristi ja toinen lääkäri ammatiltaan.

– Luotan heihin täysin. Heidän tehtävänsä päättyy silloin, kun minusta aika jättää.

Tehtävän voisi hoitaa myös holhousviran­omainen, jonka löytää tammikuussa aloittaneesta Digi- ja väestötietovirastosta. Siihen yhdistyivät entinen Väestörekisterikeskus ja maistraatit.

– Edunvalvontavaltakirjalla asioiden hoitaminen on vähemmän byrokraattista kuin holhous­viranomaisen kanssa asioidessa, Kanerva toteaa.

Edunvalvontavaltakirjojen malliasiakirjoja löytyy netistä. Niistä voi saada vaikutelman, että sellaisen tekeminen on pikkujuttu. Näin asia ei Kanervan mukaan kuitenkaan ole.

– Jokaisen valvottavan tilanne on erilainen. Sen vuoksi neuvoni on, ettei malliasiakirjoihin pidä tarttua. Asiakirjan laatiminen edellyttää todistajien allekirjoituksia, esteellisyyksien selvittämistä ja asiantuntemusta, minkä vuoksi se on syytä tehdä juristin kanssa.

Koska Suomi oli avioliiton solmiessaan yli 50-vuotias, hän ei saa leskeneläkettä. Velattomassa talossa työeläkkeellä elävä nainen uskoo kuitenkin selviytyvänsä hyvin: turvaverkko on kunnossa ja asiat nyt hoidettu.

