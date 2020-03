Asiantuntija: Yksityissijoittajat tekevät liian suuria salkkumuutoksia yleisen sekoilun keskellä

Kaikkien osakemarkkinoihin sijoittavien pitäisi ottaa muutaman vuoden, jopa kymmenen vuoden tähtäin, Nordean päästrategi Antti Saari sanoo.

Viime päivien kurssisyöksy Helsingin pörssissä on aiheuttanut vatsaväänteitä monelle suursijoittajalle mutta myös tavalliselle kansalaiselle.

Entistä useampi suomalainen sijoittaa osakkeisiin. Kymmenet tuhannet ovat avanneet vuodenvaihteen jälkeen uuden osakesäästötilin.

Näistä suuri osa on aloittelevia sijoittajia, joilla ei ole välttämättä kokemusta finanssikriisin kaltaisesta kurssien notkahduksesta. Vielä viime vuonna pörssit olivat vielä selvässä nousussa, joskin Helsingissä nousu jäi maltillisemmaksi.

Nordean päästrategi Antti Saari kehottaa osakesäästötilin haltijoita nyt malttiin, vaikka näkymät ovat nyt selvästi synkemmät kuin vielä pari viikkoa sitten. Tämän jälkeen kurssilasku on tehnyt rumaa jälkeä.

– Toivottavasti tilin vuoden alussa avannut ajattelee vähän pidemmälle kuin seuraavaan kvartaaliin tai sitä seuraavaan kvartaaliin. Jos on ihan aloitteleva sijoittaja ja tuntuu pelottavalta, voi olla parempi ottaa hengähdystauko ja olla katsomatta tilille vähään aikaan, Saari sanoi tiedotustilaisuudessa.

Muun muassa energiasektorin ja lentoyhtiöiden osakkeet ovat pudonneet nyt roimasti. Osakesalkun tyhjentäminen kurssien sukeltaessa ei kuitenkaan ole järkevin vaihtoehto.

Saaren mukaan yksityissijoittajat tekevät usein liian suuria salkkumuutoksia yleisen sekoilun keskellä.

– Tällöin herkästi myydään halvalla ja ostetaan kalliilla. Tämä ei välttämättä ole kaikesta paras strategia, Saari sanoi.

Hänen mukaansa kaikkien osakemarkkinoihin sijoittavien pitäisi ottaa muutaman vuoden, jopa kymmenen vuoden tähtäin. Hän muistuttaa, että sijoittamisessa on pitkälti kysymys riskin kantamisesta.

Kaiken synkkyyden keskellä on myös mahdollisuuksia. Markkinoilla on taipumus ylireagoida ja kurssit kääntyvät yleensä jo ennen kuin hyvät uutiset tulevat. Nyt tarjolla on sekä riskiä että tuottoa.

– Riskiä ei pidä ottaa liikaa, mutta ei myöskään liian vähän, Saari sanoi, mutta varoittaa samalla tilanteen olevan toistaiseksi hyvin epävarma.