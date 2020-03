Kommentti: Paniikkipäivinä pelko luo pelkoa – ja pelko voimistuu, koska pelko voimistuu

Tunnelmaa New Yorkin pörssissä koronaviruksen uhan heitellessä osakekursseja 10. maaliskuuta.

Pörssien kurssiheilunta kertoo pelon ja ahneuden herkästä tasapainoilusta, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Osakemarkkinoiden viime viikkojen kurssiheilunta muistuttaa, että pelkkien talousuutisten lisäksi markkinoilla myllää aina myös suuri määrä tunteita.

Näin on aina ollut ja on vastakin – ainakin niin kauan kuin kyse on ihmisten (tai ihmisten kirjoittamien algoritmien) keskinäisestä kaupankäynnistä.

Pelkkä kylmäpäinen järkeily ohjaa inhimillistä toimintaa ainoastaan keskuspankkiirien ja talousteoreetikoiden ennustemalleissa, mutta ei oikeassa elämässä – eikä varsinkaan finanssimarkkinoilla saati laajemminkaan taloudessa.

Osakemarkkinoilla aktiivisimmin kaupankäyntiin osallistuvien sijoittajien ja keinottelijoiden tunneskaala todennäköisesti poikkeaa jonkin verran meidän tavallisten kuolevaisten tunteiden kirjosta.

Samoin markkinatoimijoilla tunteiden vaihtelu äärilaidasta toiseen voi olla jyrkempää ja äkkinäisempää kuin kansalaisilla keskimäärin.

Markkinoita ylös alas vievän tunneskaalan vastakkaisilla äärilaidoilla on pelko ja ahneus. Lisäksi nämä ääritunteet ovat tavallista voimakkaampia, kun taas niiden väliin jäävät muut tunnelmat esiintyvät selvästi vaimeampina.

Ehkä viime vuosien megailmiöksi kasvaneen passiivisen indeksisijoittamisen voi tulkita edustavan noita tunneskaalan ääripäitä laimeampia välitunteita, mutta niidenkin yleistyminen on osaltaan tehnyt päivittäisessä kurssiheilunnassa lisää tilaa ääritunteiden pelon ja ahneuden vuorottelulle.

Kumpi tunteiden ääripää jyllääkään voimakkaampana, määrää se kurssikehityksen yleisen suunnan. Kun pelko vallitsee yleistä mielialaa, painelevat kurssit laskussa, ja kun ahneus voittaa alaa, kiitävät kurssit vuorostaan nousussa.

Ja vielä niin, että näissä tunnevaihteluissa esiintyy usein aivan samanlaista momentumia kuin kurssienkin liikkeissä. Kumpi tunne valtaakaan alaa, se luo nopeasti itseään voimistavaa vaikutusta, jossa milloin mistäkin syystä voimistuva tunne ensin luo ja heti perään vahvistaa lisää samaa tunnetta.

Paniikkipäivinä pelko luo pelkoa – ja pelko voimistuu, koska pelko voimistuu. Nousupäivinä samoin käy ahneudelle.

” Jokaisessa osakekaupassa on myyjän lisäksi ostaja. Paniikkipäivät mukaan luettuna.

Suurimmat tunnekuohut osuvat markkinoilla usein ensin ja voimakkaimmin niihin osakkeisiin, joilla käydään vilkkainta kauppaa ja joihin kohdistuu joka tapauksessa eniten huomiota.

Usein tämä tarkoittaa myös sitä, että rajuimpien laskupäivien suuret kurssilaskijat ovat viime aikojen kovimpia nousijoita.

Tämä pelon ja ahneuden vuorottelu ja kursseja vievä vaikutus on toki vain karkeanlainen pelkistys, sillä jokaisessa kaupassa on välttämättä aina kumpikin osapuoli, myyjä ja ostaja.

Paniikkipäivät mukaan luettuna.

Juuri se, että kauppoja lopulta syntyy myös railakkaimpien kurssilaskujen päätteeksi, kertoo pelon ja ahneuden välisestä alituisesta tasapainoilusta.