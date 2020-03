Yhtä suuri omakotitalo, kulujen erot jopa 1 660 euroa – syynä varsinkin sähkön siirtohintojen nousu

Omakotitalon kuntakohtaiset maksut ovat paisuneet. Kalleimman ja halvimman kunnan ero noussut lähes 1 700 euroon vuodessa.

Asumiskustannusten erot kuntien välillä ovat kasvussa omakotitaloissa, kertoo Suomen Omakotiliitto. Kalleimman ja halvimman kunnan välinen ero on venähtänyt 1 660 euroon, kun viime vuonna kuilu oli noin 1 500 euroa.

Liiton teettämässä vertailussa selvitettiin 30 vuotta vanhan, 120 neliön kokoisen, puurakenteisen ja sähkölämmitteisen omakotitalon kuntakohtaisia maksuja, joita ovat kiinteistövero, lämmityssähkö, käyttösähkö, vesimaksut ja jätemaksu. Oletuksena on tuhannen neliömetrin oma tontti sekä lämmityksen 14 000 kilowattitunnin vuosikulutus.

Kallein kunta on liiton mukaan Kemiönsaari ja halvin Kempele. Kemiönsaaressa kustannukset ovat lähes 4 900 euroa ja Kempeleessä noin 3 200 euroa.

– Asumiskustannusten nousu on saatava kuriin. Kolmessa vuodessa asumiskustannukset ovat nousseet rivakkaa tahtia, keskimäärin 11 prosenttia, kertoo Omakotiliiton puheenjohtaja Ari Rehnfors tiedotteessa.

Kalleimmat kunnat ovat Kemiönsaaren jälkeen Parainen, Sastamala, Leppävirta, Raisio, Järvenpää, Lieto ja Savonlinna. Halvimmat kunnat ovat Kempeleen ohella Pietarsaari, Kokkola, Kittilä, Seinäjoki, Keminmaa, Turku, Kerava ja Vantaa.

Sähkön siirtohintojen kallistuminen rokottanut eniten

Omakotitaloasujan lasku kasvoi vuodessa keskimäärin 125 euroa, osassa kunnista jopa satoja euroja. Eniten nousua on Sastamalassa, jossa rahapussiin tulee tänä vuonna lähes 300 euron lovi viime vuoteen verrattuna.

Kustannuksia ovat nostaneet erityisesti sähköyhtiöiden tekemät siirtomaksujen korotukset. Kunnissa, joissa asumiskustannusten nousut ovat suurimpia, myös kiinteistöveroa, vesimaksuja tai jätehuollon maksuja on korotettu.

Lämmityssähkö haukkaa yli puolet asumiskustannuksista, joten se selittää kuntien välisiä kulueroja jopa 800 eurolla. Pohjois-Savon Leppävirralla, Iisalmessa, Varkaudessa ja Siilinjärvellä sekä Pieksämäellä sähkölämmittäjä joutuu maksamaan 2 475 euroa vuodessa. Halvinta sähkölämmitys on Seinäjoella, jossa lämmitys maksaa 1 664 euroa.

Lämmityskustannuksiin sisältyvissä sähkönsiirtomaksuissa on suuria paikallisia eroja, ja tätä osuutta asukas ei pysty kilpailuttamaan. Suurimmillaan ero kuntien välillä on jopa 585 euroa vuodessa.

Kajaanissa ja Kuhmossa lämmityksen sähkönsiirtomaksu nousi yli 60 euroa lähes 977 euroon. Rovaniemellä puolestaan siirtohinta oli 391 euroa.

Isoja eroja on myös kiinteistöverossa ja vesimaksuissa. Espoossa esimerkkiomakotitalossa kiinteistövero on 808 euroa, kun taas Keuruulla ja Kemiönsaarella se on 175 euroa. Eroa on siis 633 euroa.

Vesimaksujen erot ovat suurimmillaan liki 850 euroa vuodessa. Kemiönsaarella vedestä joutui maksamaan 1 369 euroa ja Kempeleessä 523 euroa.