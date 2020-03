Markkinoille iski ”musta joutsen” ja ”täydellinen myrsky” – Asiantuntijat: Näin piensijoittajan tulee nyt toimia

Markkinoilla myrskyää, mutta piensijoittajan kannattaa nyt mieluiten olla tekemättä mitään, jos sijoitushorisontti on pitkäaikainen, sijoitusasiantuntijat sanovat.

Markkinoille iski todellinen kaaos maanantaina, kun jo valmiiksi koronaviruksen säikäyttämät markkinat saivat lisää vettä myllyynsä Saudi-Arabian päätöksestä aloittaa öljyn hintasota.

Osakevälittäjä Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi sanoo, että osakekurssien laskua on osattu odottaa, koska kurssit olivat nousseet tammikuuhun saakka pidempään kuin koskaan aikaisemmin ja tuottaneet enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Kun mitkään poliittiset riskit tai geopoliittiset jännitteet eivät saaneet katkaistua aasin selkää, tuli lopulta koronavirus ja teki sen.

– Nyt tuli musta joutsen nimeltä koronavirus, tapahtuma, jota ei voinutkaan arvata tulevaksi. Se kylvää pelkoa monella tavalla, mutta osakemarkkinoiden kannalta olennaisinta on se, että toimenpiteet, joihin tartutaan, jotta virus ei leviäisi, pysäyttävät talouden, Paasi sanoo.

– Ja siihen öljyntuottajat keksivät vielä öljyn hintasodan. Voisi sanoa, että se on täydellinen myrsky.

Paasi sanoo, että pitkäaikaisen piensijoittajan ei kannata tehdä juuri nyt yhtään mitään.

– Kuukausi sitten olisi pitänyt vähentää, jos salkussa oli omasta mielestä liikaa riskiä. Kannattaa mennä vaikka korpeen istumaan.

–Ajoittaminen ei lähtökohtaisesti koskaan onnistu, mutta jos odottaa kuusi kuukautta ja 60 prosentin pudotusta kurssihuipulta, ajoitus ei ole pahimmasta päästä, Martin Paasi sanoo.

Hän arvioi, että kurssit voivat enemmän kuin puolittua seuraavan puolen vuoden aikana.

– Ainoa asia on se, että yrittää ajoittaa sitä pohjaa. Ajoittaminen ei lähtökohtaisesti koskaan onnistu, mutta jos odottaa kuusi kuukautta ja 60 prosentin pudotusta kurssihuipulta, ajoitus ei ole pahimmasta päästä.

Siitäkin kurssit voivat vielä Paasin mukaan puolittua.

Paasi korostaa, että sen enempää hänellä itsellään kuin kenelläkään sijoituspalvelualalla ei ole tietoa siitä, miten kauan kriisi kestää ja miten syvälle osakemarkkinat tästä vielä uppoavat. Tarjolla on vain läjä arvauksia.

Joskus lasku kuitenkin loppuu, ja se käänne voi tapahtua hyvin äkillisesti. Koronaviruksen tapaisten äkillisten pamahdusten jälkeen on Paasin mukaan tyypillisesti mennyt 1,5–2 vuotta ennen kuin on palattu kriisiä edeltävälle tasolle.

– Neuvoni on sama kuin aina eli pitkässä juoksussa pitkäaikainen säästäjä päätyy voitolle. Lyhyellä aikavälillä tuotot ovat sattumanvaraisia, pitkällä aikavälillä ne noudattavat lainalaisuutta.

Osakesäästäjien koulutusvastaava, talousvalmentaja Svenne Holmström painottaa sitä, että riippuu piensijoittajan omista lähtökohdista, mitä tässä tilanteessa kannattaa tehdä. Pitkäaikaisen sijoittajan on syytä nyt pysyä rauhallisena, vaikka odotettavissa on paljon volatiliteettia eli voimakasta heiluntaa.

Hän korostaa, että tavallinen sijoittaja on yleensä aina myöhässä.

– Jos rahat tarvitsee johonkin, on parempi luopua osakkeista. Jos taas on pitkä sijoitusaika, ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Jos kurssit putoavat tätä vauhtia, tulee mielenkiintoisia oston paikkoja. Jos on tarpeeksi aikaa ja riskinsietokykyä, tämä tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

–Jos rahat tarvitsee johonkin, on parempi luopua osakkeista. Jos taas on pitkä sijoitusaika, ei tarvitse tehdä yhtään mitään, Svenne Holmström sanoo.

Holmströmin mukaan monet osakkeet ovat jo nyt halventuneet houkutteleviksi hänen mittaamillaan tunnusluvuilla. Hän itse ei maanantaina tehnyt muuta kuin osti omaan ja tyttären osakesalkkuun yhtä osaketta.

Olisiko nyt järkevää lähteä sijoittamaan niin sanottuihin turvasatamiin eli esimerkiksi kultaan?

– En näe siinä mitään järkeä. Sieltä ei saa osinkoja eikä korkoja. Se perustuu vain hinnanmuutokseen. On mielenkiintoista, että kullan hinta itse asiassa laski kahden ensimmäisen viikon aikana. Hopea on ollut miinuksella tänään, mikä on mielenkiintoista. Ilmeisesti jengi myy nyt sitäkin, Holmström sanoo.