Hansin verkko-ostokset katosivat kuin mustaan aukkoon – Postilta jäi viime vuonna ratkaisematta satoja katoamisia

Posti kadotti kaksi pietarsaarelaiselle Hansille tulevaa pakettia parin tunnin sisään. Ongelmia on Postilla riittänyt muutenkin.

– Tässä alkaa jo epäilemään, että katoaako nuo kirjeet tahallisesti, epäilee pietarsaarelainen Hans.

Posti kadotti tämän vuoden alussa samana päivänä kaksi Hansin tilaamaa verkkokaupoista tekemää ostosta. Yhdysvaltalaisesta verkkokaupasta Black Fridayna tehty ostos jäi joulun alla Suomen tulliin. Hans maksoi tullauksen, josta se tietojen mukaan eteni lajitteluun. Viimeinen tieto paketin olinpaikasta on merkintä sen lajittelusta Helsingissä 2. tammikuuta klo 6.42.

Samaan ostoskertaan liittyy myös myös Englannista Hansille lähetetty pikakirje, jonka senkin jäljet päättyvät Helsingissä Postin lajitteluun alle kaksi tuntia ensimmäisen pikakirjeen lajittelun jälkeen.

Hän otti pari kertaa yhteyttä Postin asiakaspalveluun, jossa neuvottiin odottamaan vielä. Twitter-palvelun kautta palvelu oli nopeampaa, varsinkin kun Hans kertoi jonottaneensa yli kaksi tuntia Postin puhelinpalveluun.

– Posti epäilee, että paketit ovat saaneet uuden koodin, koska ne olivat paketteja, vaikka ne oli lähetetty pikakirjeenä. Uutta koodia ei vaan ole sitten kirjattu mihinkään, Hans kertoo.

Molemmat paketit saapuivat Suomeen.

– Olen vuosien varrella tilannut kaikkea, ja paketit ovat tulleet hyvin perille, mutta näin lähekkäin ja samasta paikasta tilattujen lähetysten katoaminen kummastutti. Ne ovat oikeasti hävinneet kuin mustaan aukkoon.

Tammikuussa Postilla oli hukassa myös kolmas Hansille tilaama paketti, jota oli yritetty ensin toimittaa postilaatikkoon ja sen jälkeen viety paikalliseen postiin.

– Kävin hakemassa sitä päivän liian myöhään, eikä sitä enää löytynyt. Seuraavana sunnuntaina he kuitenkin soittivat, että se on hyllyssä, Hans kertoo.

Jos Postin alkuvuosi ei Hansin kokemusten perusteella ole sujunut erityisen hyvin, niin postia katosi myös viime vuonna.

Posti sai viime vuonna 1065 postipakettia koskevaa tiedustelua, kun vuonna 2018 tiedusteluja tuli 888 kappaletta. Kadonneiksi vahvistettiin viime vuonna 69 pakettia, kun vuonna 2018 määrä oli 62. Ratkaisematta jäi 34 tapausta, kun vuonna 2018 sama luku oli 121.

Postin mukaan ratkaisemattomiin tapauksiin tilastoidaan muun muassa liian aikaiset kyselyt, jotka on tehty kun kirje on vielä matkalla. Lisäksi ratkaisemattomiin tapauksiin kuuluvat ilmoitukset, joissa ei ole todettu lähetyksen saapumista Postin verkkoon sekä tapaukset, joissa lähetys on Postin merkintöjen mukaan luovutettu vastaanottajalle, mutta vastaanottaja kiistää saaneensa ne.

Helsingin jälkeen pakettien kohtalosta ei ole tietoa.

Postille tehtiin viime vuonna 2410 kirjattuja kirjeitä koskevia tiedusteluja, eli yli 700 enemmän kuin vuonna 2018. Löytyneitä tilastoitiin 1485, kun määrä vuonna 2018 oli 1302. Kadonneiksi merkittiin viime vuonna 28 lähetystä eli noin sata vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ratkaisemattomien tapausten määrässä on Postin tilastojen mukaan sen sijaan huima kasvu, sillä viime vuonan ratkaisemattomiksi jopa 897 lähetystä, kun näiden määrä vuonna 2018 oli 266.

Syynä kirjattujen kirjeiden ratkaisemattomien tapausten kasvuun on Postin Plus-merkkipalvelu, jossa myös tavallinen postimerkillä maksettu kirje on seurannan piirissä. Posti on muuttanut luokitteluaan aiempiin vuosiin verrattuna ja laski viime vuonna myös Plus-merkillä lähetetyt kirjeet kirjattuihin.

Tavallisten kirjeiden kulkua ei voida jälkikäteen luotettavasti selvittää, sillä ne eivät ole seurannan piirissä pakettien tai kirjattujen kirjeiden tapaan. Myös tavallisiin kirjeisiin liittyvien tiedustelujen määrä kasvoi vuoden 2018 tulleesta 738:sta viime vuonnna 1353:en. Kadonneeksi todettiin 63 lähetystä, kun taas löytyneitä oli 315, eli suunnilleen saman verran kuin vuotta aiemmin.

Viime vuonna myös tavallisten kirjeiden ratkaisemattomien tapausten määrä vuoteen 2018 verrattuna lähes kolminkertaistui kaikkiaan 975 tapaukseen.

Paketteja katoaa vuosittain satoja, mutta niiden lukumäärä on suhteutettuna vain muutama prosentti kaikista postin käsittelemistä paketeista. Kuvassa on Postin jouluruuhka.

Vaikka väliaikaisesti ja pysyvämmin kadonneiden pakettien ja kirjeiden lukumäärät ovat useita satoja, ne ovat kuitenkin vain pieni osa Postin viime vuonna kuljettamista toimituksista. Esimerkiksi paketeista tehdyt tiedustelut ovat 0,84 prosenttia niiden lähetysmääristä.

Hans sai Postilta korvauksena verkko-ostoksiin maksamansa summan. Hän kiittää Postin palvelua, mutta raha ei silti täysin korvaa pakettien arvoa hänelle.

– Rahallisesti näiden pakettien arvo ei ole päätä huimaava, mutta ne ovat erään lautapelin osia, joita tehdään vain rajoitettuja painoksia, Hans kertoo.

– Niitä ei ole sen Black Fridayn jälkeen ollut saatavilla ollenkaan, ja se tekee asiasta vähän kinkkisen.

Hansin käyttämässä Oma Posti -palvelussa paketit näkyvät edelleen. Aine on katoamatonta, ja Hans pitää mahdollisena, että ne ovat yhä Helsingissä jossain Postin lajittelukeskuksen hyllyllä.