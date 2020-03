Piensijoittajat paljastavat, paljonko salkuista suli koronapaniikissa – ”Arvokkaan henkilöauton verran”

Koronaviruksen aiheuttamien pelkojen sysäämä markkinapaniikki romahdutti pörssit viime viikolla. Kolme suomalaista piensijoittajaa kertoo osanneensa odottaa laskua, mutta ei sitä, että lähtölaukaisu tulee epidemiasta.

Koronavirushermoilu sysäsi viime viikolla osakemarkkinat paniikkiin. Helsingin pörssissä suosituimpien osakkeiden OMXH 25 -indeksi vajosi viikossa kymmenen prosenttia.

New Yorkin arvopaperimarkkinoille viime viikko oli synkin sitten vuoden 2008 finanssikriisin. Maanantaina New Yorkin pörssin Dow Jones -indeksi lähti kuitenkin toipumaan yli 2 prosentin vauhdilla.

Koronaviruksen aiheuttama epävarmuus sai myös monet piensijoittamat hätäilemään.

Millä tavoin suomalaiset piensijoittajat kärsivät viime viikon pudotuksesta? Vai kärsivätkö he siitä lainkaan? Viime viikon ilmiö puhuttaa ainakin Essi Sarkakari-Kosamoa, Jarkko Ahoa ja Aki Pyysingiä, jotka kaikki olivat jo pitkään jollain tasolla varautuneet siihen, että markkinoilla tapahtuisi jotain isoa.

Essi Sarkakari-Kosamo seuraa tilanteen kehittymistä ennen kuin alkaa ostaa.

Essi Sarkakari-Kosamo kertoo, että hänen salkustaan suli viime viikolla noin 7 000 euroa. Hän on tällä hetkellä odottavalla kannalla.

– Mielestäni kaikki riippuu nyt siitä, joudutaanko myös Euroopassa ja Yhdysvalloissa ottamaan laajoja karanteeneja käyttöön. Kiinassa teollisuus ja kuluttajien luottamus on kärsinyt paljon karanteenien takia. Jos sama toistuu Euroopassa ja Yhdysvaloissa, en usko, että voimme välttyä isommilta haasteilta taloudessa.

Sarkakari-Kosamo arvioi, että jos viruksen leviäminen saadaan hallintaan nopeasti ja keskuspankit tukevat taloutta voimakkaasti elvyttämällä, tilanteesta voidaan ehkä selvitä niin sanotusti säikähdyksellä.

– Elvyttämisellä ei kuitenkaan voida vaikuttaa viruksen leviämiseen ja toimitusketjujen häiriöihin, Sarkakari-Kosamo sanoo.

Hän kertoo varautuneensa pudotukseen jo vuoden ajan, eikä usko siihen, että markkinoilta kannattaisi lähteä pois kokonaan. Kun riskit nousevat, hän pohtii tarkasti, mitä yhtiöitä haluaa salkussaan painottaa.

– Olen ostanut reilun vuoden ajan pääasiassa defensiivisiä ja laadukkaita yhtiöitä salkkuuni. Talouden haasteet eivät yhtä voimakkaasti vaikuta defensiivisen yhtiön liiketoimintaan. Kurssit saattavat kyllä heilua voimakkaasti, mutta tärkeintä minulle on se, miten tilanne vaikuttaa oikeasti yhtiön toimintaan, Sarkakari-Kosamo toteaa.

Kokenut sijoittaja osasi ennakoida jonkinlaista korjausliikettä tapahtuvaksi. Sarkakari-Kosamo odotti, että korjausliikkeen aiheuttaisi talouskasvun hiipuminen ja teollisuuden haasteet.

– En osannut edes epäillä, että syy voisi olla epidemia tai pandemia, kumpi tämä nyt sitten lopulta onkaan.

OP-ryhmässä varainhoitajana työskentelevä Sarkakari-Kosamo ei ole vielä siirtynyt ostamaan.

– Odotan rauhassa ja katson, miten tilanne etenee. Uskon, että voimakasta heiluntaa nähdään vielä, mutta siitä huolimatta pysyn pitkän aikavälin sijoitussuunnitelmassani, hän kertoo.

Jarkko Ahon mielestä hyviä ostopaikkoja ei ole viime aikoina ollut, mutta tilanne muuttunee lähiviikkoina.

Sijoituskirjailija ja -kolumnisti Jarkko Aho on sijoituskirjailija ja -kolumnisti. Aho kertoo jo vuoden tai parin ajan kiinnittäneensä huomiota siihen, että osakkeet ovat kalliita ja niiden arvostustasot korkealla.

Hän on keventänyt osakepainoa viimeisen vuoden ajan.

– Kukaan ei tietenkään voinut ennustaa, koska rytisee, eikä toki vieläkään tiedetä, rytiseekö mahdollisesti vielä lisää. Historiassa on monia esimerkkejä siitä, kun tällaisia kuplia on puhjennut, ja se on aina vaatinut taustalleen jonkin syyn tai katalyytin. Luulen, että koronavirus on tässä tapauksessa katalyytti, joka ikään kuin normalisoi osakkeiden arvostustasot. Pahinta ei varmasti ole vielä tässä kohtaa nähty, Aho sanoo.

Ahon mukaan viimeisten parin vuoden aikana ei ole ollut sijoittajan näkökulmasta hyviä ostopaikkoja. Hänen kohdallaan se merkitsee sitä, että osingot ovat jääneet tilille.

Tilanne on siinä mielessä nyt hyvä, että käteiselle tulee toivottavasti käyttöä lähiviikkojen ja -kuukausien aikana.

Aho arvelee, ettei kukaan olisi voinut ennustaa virusepidemian puhkeamista.

– Sen sijaan siihen oli varauduttu, että jossain kohtaa osakkaiden hintojen on tultava alas, koska ne olivat nousseet sen verran korkeiksi.

Jarkko Ahon omasta salkusta suli ”arvokkaan henkilöauton verran” rahaa. Hän painottaa, että kyseessä on virtuaalitappio, ja hän on itse sijoittajana pitkäjänteinen.

– Osakkeet eivät ole kadonneet mihinkään, minulla on yhä kappalemääräisesti yhtä monta osaketta kuin aiemminkin. Kun kurssit sitten taas kääntyvät, tilanne näyttää ihan hyvältä, Aho summaa.

Jos tilanne uusiutuisi, Aki Pyysing reagoisi voimakkaammin.

Myös vuoden 2018 sijoittaja ja pokeriammattilainen Aki Pyysing oli varautunut siihen, että markkinoilla tapahtuu liikehdintää.

– Nyt otettiin markkinapomppu. Koronavirus ei ole kuitenkaan vielä hävinnyt mihinkään. Myin jo tänään jotain pientä. Voisi sanoa, että pelaan varovaista vastakarvaa, Pyysing kertoo.

Hän arvioi tehneensä kyllä oikeansuuntaisia ennakkotoimenpiteitä, mutta jälkikäteen ajateltuna liian vähän.

– Aivan liian vähän! Kun ensimmäisen uutiset koronaviruksesta tulivat, siihen suhtauduttiin niin, että ”kyllähän tämä nyt ohi menee”. Ja toki meneekin, mutta virusepidemian massiiviset vaikutukset talouteen olivat jo alussa täysin selvät.

Pyysing kertoo ruoskineensa itseään jo julkisesti sunnuntaina kirjoittamassaan kolumnissa.

– Tosin ehdin jo viime viikolla ostaa jo jotain takaisinkin. Aika varovasti tässä on liikuttu.

Pyysingin salkku tuli helmikuun huippulukemista alas viime viikon aikana kymmenisen prosenttia, saman verran kuin markkinatkin.

Jos vastaavanlainen tilanne uusiutuisi, kokenut sijoittaja toimisi eri tavoin.

– Reagoisin voimakkaammin. Joskus eteen tulee tilanne, jossa pitää yksinkertaisesti ottaa reippaasti sitä näkemystä. Reagoida kunnolla eikä tehdä pelkkää kauneusleikkausta, kuten tällä kertaa tein. Jos on valmis tekemään kauppaa, sitä nappiakin pitää silloin painaa, Pyysing sanoo.