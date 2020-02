Tarja Vesanen kävi kuoleman porteilla ja menetti luottotietonsa – omistaa nyt 11 asuntoa ja vuokraa niitä vain maksuhäiriöisille

Kamppailut kuoleman kanssa muuttivat Tarja Vesasen elämän. Luottotietonsa menettäneellä Vesasella on nyt 11 asuntoa. Vuokralle ei pääse, jos luottotiedot ovat kunnossa.

Tosi paikan tullen se peittää kaiken alleen. Kuolemanpelko.

Hengissä selvinneet sen tietävät.

Konkreettiseen vaaraan joutuneet tietävät myös, että pelko elämän loppumisesta muuttaa suhdetta itse elämään.

Ensin Tarja Vesanen luuli menettävänsä vastasyntyneen lapsensa. Pari vuotta myöhemmin hän oli jo varma, että kuolee itse.

Onni oli myötä. Kumpikaan uhka ei toteutunut.

Kului vuosia, ja eri vaiheiden jälkeen Vesanen ajautui elämässään toisenlaisiin ongelmiin. Silloinkin oli huoli ihmisistä, mutta kukaan ei sentään ollut kuolemassa.

Kyse oli vain rahasta, laskuista, jotka taloa remontoivan lapsiperheen ruuhkassa jäivät maksamatta. Kamelin selän katkaissut summa oli kohtuutonta epäonneakin sisältäneen kamppailun päätteeksi lopulta vain muutamia tuhansia euroja.

Tarina on mutkikas ja sisältää muihin ihmisiin liittyviä arkaluonteisia asioita, joita ei ole syytä kertoa julkisuuteen.

– Siinä oravanpyörässä tapahtui kaikenlaisia asioita, nyt 42-vuotias Vesanen tiivistää muistonsa.

Tiukassa paikassa Vesanen teki päätöksen ja uhrasi omat luottotietonsa. Lähimpiään säästääkseen.

Ei olisi ollut pakko. Lohjalla tuolloin asuneella Vesasella oli omaisuutta realisoitavaksi. Hän omisti Porissa vanhan omakotitalon, jonka kolmea erillistä asuntoa hän piti vuokralla.

Viikatemiehen väistely oli kuitenkin tehnyt tehtävänsä. Vesasen näkemys elämästä oli kirkastunut viimeistään talousvaikeuksien myötä.

– En sano, että olisin koskaan ollut paha ihminen, Vesanen naurahtaa.

” Olen mennyt tosi nöyräksi ja polvilleni vuokralaisteni elämäntarinoiden edessä.

Vastassa on tunteikas, eläväinen, tiedostava nainen, joka kertoo ainutlaatuista tarinaansa värikkäästi pulppuillen.

Siivoojana työskentelevän Vesasen tarina on nyt pisteessä, joka herättää ansaitusti huomiota. Luottotiedot eivät ole vieläkään palanneet, mutta omistusasuntojen määrä on kasvanut jo 11:een.

Ehkä erikoisinta kaikessa on se, että hän ottaa vuokralle vain kaltaisiaan. Ihmisiä, jotka ovat menettäneet luottotietonsa. Vesasen vuokraamistoiminnasta kertoi ensimmäisenä Yle.

– Olen käynyt läpi sellaisen myllytyksen, ettei mulle ole mitään merkitystä sillä, onko jollain ihmisellä luottotiedot tai työpaikka. Tiedän, mitä on rämpiä ja nostaa itteä ylös ilman että saa tukea mistään.

Yksi Tanja Vesasen (oik.) vuokralaisista on Johanna Smedroos.

Yhdessä Vesasen asunnoista asuu perhe. Loput vuokralaiset ovat yksinasuvia. Asunnoista kuusi on Porissa, viisi Tampereella.

Vesanen on itse neljän lapsen äiti, joka löysi nykyisen miehensä Pirkanmaalta ja perusti tämän kanssa uusioperheen. Pariskunta on ostanut viimeiset asunnot yhdessä lainarahalla, jonka pankki myönsi miehelle jo ennen suhteen alkamista.

– Ostimme kaksi asuntoa uudesta talosta myyntihinnalla. Sitten kun taloyhtiön laina alkaa pyörimään, ollaan vuosia miinuksella.

Aiemmin Vesanen pyöritti bisnestä aivan yksin.

No, bisnestä ja bisnestä. Vesanen kertoo, että lainojen lyhennysten, yhtiövastikkeiden ja muiden kulujen jälkeen asunnot tuottavat yhteensä noin 800 euroa kuussa eli runsaat 70 euroa kämppää kohden.

Omistajan riskiin nähden tuotto olematon. Mutta Vesanen haluaa riskin ottaa. Hän luottaa ihmisiin, joihin rahoituslaitokset eivät luota.

– Toivon vaan, että he maksavat vuokransa. Onneksi kaikki asuvat niin siististi, ettei asuntoja ole tarvinnut korjailla.

Suurin osa vuokratuloista tulee suoraan Kelasta, sillä asukkaista seitsemän elää perustoimeentulotuen varassa. Loput neljä vuokralaista saa Kelalta asumistukea ja maksaa vuokran loppuosan itse.

– Olen sanonut vuokralaisille, että me tehdään tää yhdessä. He pitävät uskoani yllä hoitamalla vuokrat, jotta mulla on taas jonain päivänä rahoitus ostaa uusi asunto ja mahdollisuus auttaa seuraava ihminen pois kadulta.

– Ei tulis ikinä mieleenkään rahoittaa omaa elämääni heidän ahdingollaan ja epätoivollaan. Siksi haluan itse käydä esimerkillisesti töissä.

Vesanen määrittelee itsensä rahoittajaksi. Melkoinen titteli tunnetusti pienipalkkaiselle siivoojalle.

Rahoittaja, mutta samalla myös vuokralaisten hyvä ystävä. Uusimpaan vuokralaiseensa, velkasaneeraukseen joutuneeseen, Vesanen tutustui tarkemmin viime viikonloppuna.

– Käytiin yhdessä brenkuttamassa Tampereella, Vesanen paljastaa.

– Vuokralaiset ovat aina tervetulleita omaan kotiini ja minä heidän. Olen mennyt tosi nöyräksi ja polvilleni vuokralaisteni elämäntarinoiden edessä.

Vaan on Vesasen omassakin tarinassa kerrattavaa. Elämää mullistaneet hetket osuivat vuosiin 2005 ja 2007.

– Kolmannen lapseni sektio meni hyvin, mutta lääkäri sanoi, että vauvan sydämestä kuuluu pieni sivuääni. Seuraavana päivänä todettiin, että sivuääni on voimistunut, ja lapsi päätettiin siirtää kiireellisesti Helsinkiin.

– Katsoin, kun vauvaa valmisteltiin ambulanssikyytiin. Silloin mä putosin ekan kerran polvilleni. Mulle kerrottiin, etten mahdu kyytiin, joten hyppäsin sairaalavaatteet päällä taksiin.

Vesasen kolmas lapsi ja kolmas poika, nyt 14-vuotias, selvisi, kiitos onnistuneiden sydänleikkausten. Vesasen ei tarvinnut kantaa lastaan hautaan, mutta kuolemanpelko jätti arven, joka ei umpeudu.

Pari vuotta myöhemmin oli Vesasen oma vuoro käydä kuoleman porteilla. Kyse oli yövuoron aikana tapahtuneessa inhimillisestä virheestä porilaisella sahalla, jossa Vesanen työskenteli sahatavaran lajittelijana.

– Se oli elämäni paras työpaikka, Vesanen muistelee.

” Tapahtumat käänsivät arvomaailmani. Pari vuotta aikaisemmin luulin kantavani lapseni hautaan ja pian olin jo varma, ettei lapsillani ole enää äitiä.

Työkaverin mentyä vessaan kello kahden jälkeen Vesanen meni irrottamaan jumiutunutta lautaa. Työpisteelle palannut työkaveri kuittasi laitteella havaitsemansa häiriötilan, mutta likaantuneen off-kytkimen vuoksi kuittaus käynnistikin lajittelulaitteen.

– Muistan hetken, kun kone lähti käyntiin ja olin siinä kuljettimen osien välissä.

Vesanen joutui puristuksiin. Pian alaruumiista meni tunto. Reisitaskussa oli puhelin.

– Mulle tuli ekaa kertaa elämässä olo, että nyt on pakko soittaa äidille ja sanoa, että tarvitsen sua nyt enemmän kuin kertaakaan. Halusin soittaa ja kertoa, että katot oikeasti poikien perään.

– Tunsin itsessäni, etten tule tästä selviämään. Vointini heikkeni ja heikkeni koko ajan. Varpaankynsillänikin taistelin, että pidän itseni hereillä ja elossa. Sitten meni taju.

Hengenvaarallisia vammoja saanut Vesanen heräsi kuitenkin seuraavana päivänä Satakunnan keskussairaalassa.

– Heiluttelin kättäni ja ajattelin, ettei tässä, v-ttu, mitään hätää olekaan. Että okei, mä selvisin tästäkin!

Seuraavat puoli vuotta meni makuulla. Sitä seuraavat puoli vuotta pyörätuolissa.

– Lantio oli murskana, jalat poissa paikaltaan ja kädet poikki. Lisäksi sain suolirepeämiä. Samaan aikaan, kun olin pyörätuolissa, pojalleni tehtiin toinen sydänleikkaus.

– Nuo tapahtumat käänsivät arvomaailmani. Pari vuotta aikaisemmin luulin kantavani lapseni hautaan ja pian olin jo varma, ettei lapsillani ole enää äitiä.

” Mä vaan tiesin, että mä tuun siitä vielä nousemaan, vaikka nimi lähteekin. Nyt mä kuulun siihen puolen miljoonan suomalaisen joukkoon, jonka päälle hyväosaisten on hyvä räkiä!

Kaiken kukkuraksi Vesasen ensimmäinen avioliitto päättyi pian eroon.

– Sit tein sen tyypillisen virheen, että rakastuin. Se aina spoilaa kaiken, Vesanen nauraa itselleen.

Eivätkä käänteet siihen päättyneet. Lääkärit olivat sanoneet, ettei Vesanen voisi suolirepeämien vuoksi saada enää lapsia.

Väärä diagnoosi. Toinenkin avioliitto päättyi eroon, mutta siitäkin jäi jälki: Vesasen neljäs lapsi.

Ja ne menetetyt luottotiedot. Saivatkin mennä, vaikka neuvojia riitti kertomaan, että nyt kannattaa myydä kolmen vuokralaisen asuttama talo Porissa.

– Halusin pitää sen. Myymisen sijaan pitää haukata happea ja miettiä muita peliliikkeitä, Vesanen neuvoo.

Samalla hän muistuttaa, että jos omaisuuden myy tiukassa paikassa alihintaan, edessä voi olla vielä isompia ongelmia.

– Mä vaan tiesin, että mä tuun siitä vielä nousemaan, vaikka nimi lähteekin. Nyt mä kuulun siihen puolen miljoonan suomalaisen joukkoon, jonka päälle hyväosaisten on hyvä räkiä!

Ahdingossaan Vesanen piti huolta aina siitä, että rahaa menee vain tärkeimpiin asioihin: lainoihin, sähköön, veteen, ruokaan. Loput maksetaan, kun jaksetaan – ja jos pystytään.

– Häiriömerkintä saattoi tulla vaikka parkkisakosta. Siinä tilanteessa ei vain ollut muuta tehtävissä.

Tarja Vesanen haluaa olla vuokralaisilleen muutakin kuin vuokranantaja, hyvä ystävä. Kuvassa hän on kylässä Johanna Smedroosin luona.

Vesanen yritti hakea apua myös yhteiskunnalta. Hän haki sosiaalista luottoa laskujen maksuun. Lopputulos naurattaa vieläkin.

– Hakemustani oli käsitelty jossain f-cking palaverissa. Tulivat siihen tulokseen, etteivät pysty tukemaan mua taloudellisesti, mutta ehdottivat, että sosiaalitoimisto voisi kustantaa mut kymmenen kertaa psykologin vastaanotolle.

– V-ttu, mä olin... Oon sellainen ihminen, ettei mua psykologi auta, jos tiedän, että kymppitonnin laskut on sen jälkeenkin maksamatta. Ihmettelin, miksi maksatte psykologille, kun voisitte maksaa mulle!

Tapaus viritti Vesasen vaistoa entisestään.

– Olen nähnyt sen, kun pakka leviää ja menet hakemaan apua, niin... Näin tää systeemi toimii.

Yhteiskunnan palveluiden yksityistäminenkään ei Vesaselle maistu.

– On aina vaarallista, kun hyvät teot ja raha yhdistetään. Moraali hämärtyy, kun rahaa aletaan tahkoamaan.

Vesasen mukaan vuokraamisen ei pitäisi olla yksityisten käsissä.

– Ollaan samassa tilanteessa kuin yksityisten lääkäriasemien moraalin kanssa.

– Jotain hyvinvointiyhteiskunnasta kertoo sekin, että uutinen on se, että joku järjestää kodin ihmiselle. Puoli vuotta kadulla on v-tun pitkä aika odottaa, että pääsee suihkuun. Mutta kukaan ei tee mitään, kun sillä ei voi tehdä rahaa.

” Olen nähnyt sen, kun pakka leviää ja menet hakemaan apua, niin... Näin tää systeemi toimii.

Suomalaisia Vesanen pitää ”tosi katkerana kansana”.

– Me ei pystytä hyväksymään sitä, että joku voi aidosti tehdä toiselle hyvää. Heti lähdetään miettimään, mitä tarkoitusperiä hyväntekijällä oikeasti on.

Vesanen asui itse omakotitalossaan Porissa, kun siihen remontoitiin erillinen asunto. Ensimmäinen vuokralainen oli kaveri, joka tarvitsi apua.

– Vuokra oli muutama sata euroa. Silloin vielä ajattelin, että tämä voisi ehkä olla jonkinlainen bisnesidea. Mutta nää ihmiset pilasivat sen idean, Vesanen nauraa ajatellessaan varattomia vuokralaisiaan.

Vaikka asuntoja on jo toistakymmentä, Vesanen pitää sijoituksiaan pääasiallisesti kehnoina.

– En ole miettinyt mitään markkina-arvoja. Porin-kämpistä en ainakaan saa mitään voittoa. Kuka helvetti siellä haluaa asua?

Muistot kantavat nuoruuteen, kun Vesanen muutti ensi kertaa omaan, vaatimattomaan vuokraluukkuunsa Porissa.

– Talossa oli vaan spurguja ja minä. Ekana iltana siellä tapettiin joku. Kun muutin pois, isännöitsijä sanoi, että olin ainoa, joka maksoi vuokransa.