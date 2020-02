Erikoinen lehti-ilmoitus johdatti Mirjamin asumaan Aurinkorannikolle – ”Kyllähän tämä lottovoitto oli”

Mirjamin tarkoituksena on elää loppuelämänsä Espanjassa.

Espanjan Aurinkorannikolla asuu reilut 20 000 suomalaista, heistä suuri osa majailee Fuengirolassa. Mirjam Kraufvelin,72, muutti Fuengirolaan vuonna 2012 omituisen lehti-ilmoituksen myötä.

Eläkkeelle jäänyt entinen parturi-kampaaja-yrittäjä selaili tammisaarelaista ilmaisjakelulehteä, kun hänen silmänsä seisahtuivat lyhyen lehti-ilmoituksen kohdalle: ”Asunto-osake Fuengirolasta vaihdetaan suomalaiseen kesäpaikkaan.”

Kraufvelinilla oli tuolloin lomamökki Hiidenveden rannalla, Lohjalla.

Voiko tämä olla tottakaan?

Kraufvelin meinasi ohittaa ilmoituksen, mutta jokin käski hänet pysähtymään. Olo oli outo, ihan kuin jokin käskisi ottamaan yhteyttä numeroon ja katsomaan tämänkin kortin.

Ulkomaille muutosta oltiin vitsailtu, mutta nyt tarjous olisi todellinen.

Pakottava tunne oli kummallinen, sillä niin Kraufvelin kuin hänen miehensäkin olivat matkailleet varsin vähän. Aurinkorannikollakaan pari ei ollut aiemmin käynyt, mutta siitä huolimatta Kraufvelin otti ja laittoi viestiä numeroon.

Mirjam Kraufvelin nauttii eläkepäivistään Espanjassa täysin rinnoin. Aurinkorannikko on saanut eläkeläisnaisen kalenterin täyteen, kun Suomessa tekemistä ei talvisin tuntunut juuri olevan.

Tekstiviesti johti siihen, että Fuengirolan asunnon omistava pari saapui Suomeen katsomaan kesäpaikkaa, ihastui siihen, ja syntyi kaupat. Avaimet vaihdettiin loppukesästä ja sitten olikin jo aika lentää Fuengirolaan.

–Emme olleet muuta kuin nähneet asunnon netissä. Paljon meille varoiteltiin, että voi olla, ettei yksikään avain sovi, Kraufvelin nauraa.

Mutta niin vain avain sopi, lukko aukesi. Siispä Kraufvelinin koti on vuodesta 2012 asti sijainnut lähellä Fuengirolan kuuluisaa härkäkukkulaa, suomalaisten asuttamassa viiden perheen rivitalokokonaisuudessa.

Elämään tuli hyppysellinen luksusta, sillä perheillä on yhteiskäytössään uima-allas. Lisäksi jokaisessa 88 neliön kaksikerroksisessa asunnossa on oma sauna – onhan kyse kuitenkin suomalaisista, ja kyseessä suomalaisten aikoinaan rakentamat rivitalot.

–Kyllähän tämä lottovoitto oli, sellainen kerran elämässä -tilaisuus.

Kraufvelinin mukaan parasta Espanjassa ovat lämpö ja valoisuus. Hän sairastaa reumaa, johon Espanjan ilmasto on sopivampi. Suomessa nainen joutuisi kärsimään kolotuksista.

–En olisi varmaan Suomessa niin terve kuin nyt täällä Espanjassa. Valo ja lämpö tekevät ihmiselle ihmeitä.

Kraufvelin kokee myös voivansa henkisesti paremmin Espanjassa, sillä Aurinkorannikolla on jatkuvasti tekemistä ja tapahtumia. Kalenterit ovat jatkuvasti täynnä.

Vuosien aikana pariskunta on kierrellyt Andalusiaa bussiretkin ja ystävien kanssa. Fuengirolassa elämää rytmittävät tanssit pari kertaa viikossa sekä sunnuntaiset pistäytymiset suomalaisella seurakuntatalolla tapaamassa ystäviä.

Jopa ensimmäisen vuoden ajan muuttoa arastellut mies on ottanut Espanjan omakseen.

–En ole talvi-ihmisiä, joten Espanja sopii minulle. En hiihdä enää metriäkään. Mitäpä minä pimeänä aikana Suomessa tekisin, ei silloin oikein tullut liikuttua, kun ulkona oli niin liukasta, Kraufvelin toteaa.

Ikävä lapseen ja lapsenlapsiin ei pääse yllättämään, sillä Skype ja Whatsapp mahdollistavat vaivattoman yhteydenpidon. Lapsensa jackrussellinterrieriä Kraufvelin ikävöi kuitenkin ankarasti.

Sinä aikana, kun eläkeläispariskunta on Fuengirolassa asunut, suomalaisten määrä on kasvanut huomattavasti. Asuntojen hinnat ovat nousseet ja suomalaisessa koulussakin on jo kolmisensataa oppilasta.

Jos pariskunta ei olisi tarttunut lehti-ilmoituksessa esitettyyn vaihtokauppaan, olisi muutto saattanut mennä sivusuun. Omistusasunnon ostoon ei olisi välttämättä ollut varaa eikä uskallusta.

Kraufvelin ei uskalla edes ajatella tilannetta.

Mutta kun se asunto jo on, eläminen on Välimeren rannalla halpaa.

–Suomessa eläke ei tahdo riittää, mutta täällä sillä voi syödä säännöllisesti ulkona. 20 euron ruokakori riittää täällä useammaksi päiväksi ja korin pohjalle voi heittää vieläpä viinipullon.

Kielitaitoa ei Fuengirolassa juuri tarvitse, sillä kaikki luonnistuu Suomeksi. Tarvittaessa Kraufvelin käyttää kännykän kääntäjää, jolla onnistuu esimerkiksi eläkeläislipun osto.

Harvoissa espanjaa vaativissa tapauksissa tulkista on verraton apu. Ja käteviä tulkkeja Fuengirolassa riittää.

–Mutta en minä ruotsiakaan puhu. Asuimme Tammisaaressa kesäisin kolme kuukautta, ja siellä lähes kaikki puhuvat ruotsia, eli tulkki oli tarpeen minulle sielläkin!

Perinteisesti pari viettää kesänsä Suomessa, mutta pysyvää muuttoa takaisin ei enää tule.

Hän on jo päättänyt, että kun aika hänestä jättää, tuhkat sirotellaan joko Mijaksen vuoristoon ja tai lämpimään Välimereen.