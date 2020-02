Kunta uhkaa viedä Jarin sukumaat – ”Miten Suomessa uskaltaa enää maata omistaa?”

Tuusula lopetti neuvottelut maanomistajien kanssa, kun iso yritys osti viereisen tontin markkinahintaan. Tuusulan kansliapäällikön mukaan kunta ei tavoittele taloudellista etua, vaan pyrkii turvaamaan yritystoiminnan edellytykset lentokentän läheisellä alueella.

Viime aikoina tuusulalainen Jari Åvall on nukkunut huonosti. Åvallin suku on jo vuosia yrittänyt sopia maankäyttösopimuksen suvun omistamasta metsästä Tuusulan kunnan kanssa. Reilu vuosi sitten kunta päätti lunastaa Tuusulan ja Vantaan rajaa hipovan noin 15 hehtaarin kiinteistön.

– Sukumme halu kehittää omistamaamme aluetta on aivan yhteneväinen kunnan tavoitteiden kanssa. Kunta haluaa viedä meiltä sekä maapohjan että tontilla olevan arvokkaan kiviaineksen. Miksi Tuusulan kuntaa kiinnostaa kiviainesbisnes ja miten se edes liittyy kunnan ydintehtäviin? Åvall ihmettelee.

Kesäkuussa 2019 Tuusula haki ympäristöministeriöltä lunastuslupaa Åvallin suvun maihin ja toiseen lähistöllä sijaitsevaan noin 24 hehtaarin kokoiseen kiinteistöön. Sitä ennen joulukuussa 2018 kuljetusalan yritys Kaukokiito osti jälkimmäisen alueen 4,7 miljoonalla yksityiseltä maanomistajalta.

– Olemme yksi Suomen suurimmista logistiikkatoimijoista ja meiltä ollaan lunastamassa logistiikka-alueeksi kaavailtua aluetta, jotta se saadaan oletettavasti edelleen myytyä jollekin toiselle logistiikkatoimijalle. Se yhtälö tuntuu todella oudolta, sanoo Kaukokiidon hallituksen puheenjohtaja Ville Koramo.

Yrityksen vastineessa ympäristöministeriölle todetaan, että Tuusula on tiedustellut useaan otteeseen Kaukokiidon kiinnostusta sijoittua alueelle sen jälkeen, kun kunta on saanut omistukseensa kaikki maa-alueet Focus-alueella. Tuusula kehittää Helsinki-Vantaan lentoaseman kupeessa sijaitsevalle alueelle laajamittaista logistiikka- ja työpaikka-aluetta, joka tunnetaan nimellä Focus. Kaukokiito aikoi rakentaa tontille logistiikkakeskuksen.

– Haluaisimme investoida ja tuoda Tuusulaan työpaikkoja, mutta nyt aluetta ollaan lunastamassa ilman etuostoa tai tutkimatta muita ratkaisuja. Olemme lähestyneet kuntaa useita kertoja, mutta kunnan puolella ei ole ollut kiinnostusta aitoihin neuvotteluihin. Jos raskas liikenne siirretään muualle, siihen liittyy aika mittavia taloudellisia ja ympäristöllisiä seurauksia. Silloin etäisyydet ja päästöt kasvavat. Haitat ovat suurempia kuin kunnan saamat hyödyt, Koramo huomauttaa.

– Kun Focus-alueen tontit alkoivat käydä kaupaksi markkinahintaan, laukaisi tämä kunnan pakkolunastushalut. Kaukokiidon tapauksessa kunta ei edes pyrkinyt käyttämään etuosto-oikeuttaan, vaan hyökkäsi suoraan lunastuksilla maanomistajien kimppuun. Tässä vaiheessa meidän sukumme neuvotteluilla ei ollut enää mitään merkitystä, Åvall kertoo.

–Peräänkuulutamme kunnalta johdonmukaista maapolitiikkaa ja maanomistajien tasapuolista kohtelua, Jari Åvall sanoo.

Åvallin mukaan he olivat maanomistajina valmiit myymään koko kiinteistön kunnalle sen tarjoamaan 7,25 euron neliöhintaan. Suku halusi kuitenkin, että kaupassa turvataan alueen arvokas kiviaines. He olivat sopineet syksyllä 2018, että Destia perustaa alueelle kierrätyskeskuksen kiviaineksen louhinnan jälkeen. Tätä kunta ei hyväksynyt.

– Kiviaineksen louhinta on alueen esirakentamista ja Destian kierrätyskeskus kaavan mukaista toimintaa alueella.

Maanomistaja on surullinen ja pettynyt, koska kunta uhkaa viedä suvun satoja vuosia omistamat maat ja kiviaineksen pilkkahintaan. Hänen mukaansa kunta on tehnyt muiden maanomistajien kanssa maankäyttösopimuksia ja tilusvaihtoa.

Kiistan vuoksi hänellä on kulunut asianajokuluihin merkittävä summa rahaa, jota ei saa koskaan takaisin.

– On sellainen olo, että olen tuottanut pettymyksen rakkaille ja läheisille, koska minun vahtivuorollani suvun satoja vuosia jatkunut omistajuus on uhan alla. Miten Suomessa uskaltaa enää omistaa maata, kun maanomistajia kohdellaan näin törkeästi?

Samalle alueelle on tulossa valtion rahoittama uusi kehätie. Åvall on tarjonnut tien alle jäävää hehtaarin maa-aluetta jopa ilmaiseksi Tuusulalle.

– Kunta ei halunnut lunastaa tiepohjaa. Se menisi vielä yleiseen oikeustajuun. Kuntaa kiinnostaa tontti- ja kiviainesbisnes, jotka eivät mielestäni kunnan tehtäviin kuulu. Tässä ei ole ahneudella mitään rajaa.

Ilta-Sanomat kysyi Tuusulan kansliapäälliköltä, miksi kunta haluaa lunastaa alueen maat.

– Se on ihan valtakunnallisesti merkittävä alue. Siihen on kaksi näkökulmaa: yksi on Tuusulan strategian ja maapolitiikan periaatteet. Haluamme yritysalueita yrittäjille ja yrityksille. Keskeisin syy on se, että alue osayleiskaavassa ja vaihemaakuntakaavassa osoitettu logistiikka-alueeksi, joka alkaa välittömästi lentoaseman vierestä. Kehä IV yhdistää kolmos- ja nelostiet ja kulkee alueen läpi, kansliapäällikkö Harri Lipasti sanoo.

Lipastin mukaan alue on ainoa vapaa alue lentokentän toimintaedellytysten turvaamiseksi. Keskeisen sijainnin vuoksi myös Kaukokiito on ollut kiinnostunut alueesta. Tuusula haluaa kuitenkin, että maanomistus on yksissä käsissä – kunnalla.

– Olemme pitkäjänteisesti kehittäneet Focus-aluetta ja tehneet osayleiskaavan, joka tukee vaihemaakuntakaavaa. Se on lainvoimainen kaava. Jos maanomistus on kovin pirstaleinen, emme voi järkevästi toteuttaa sitä, että isot logistiikkatoimijat voisivat sijoittua alueelle, koska ne sijoittuisivat useamman maanomistajan alueelle.Eikö Kaukokiito ole juuri iso logistiikkayritys, joka sopisi logistiikka-alueelle?– Kaukokiito varmaan on yksi niistä mahdollisista yrityksistä, mutta olemme koko ajan lähteneet siitä kaikkien neuvottelijoiden kanssa, että kehitämme aluetta kokonaisuutena. Hankimme maat kunnan omistukseen ja sitä kautta kehitämme aluetta isojen logistiikkayritysten käyttöön. Siihen nähden toiminta on linjakasta.

Miksi Tuusula haluaa lunastaa myös alueen kiviaineksen?

– Se ratkaistaan lunastustoimituksessa ja asia on jätetty avoimeksi. Meillä sillä ei ole muuta merkitystä kuin se, että kiviaines voidaan hyödyntää pois, ettei se estä alueen kehittämistä. Kiviaines ei ole meille bisnestä, eikä hyötyä. Se korvataan lunastustoimituksessa varmaan maanomistajille.

Tavoitteleeko kunta taloudellista etua?

– Ei todellakaan. Olemme tehneet alustavia laskelmia ja parhaassa tapauksessa tämä jää plus miinus nolla -tilanteeseen kunnalle. Tässä ei taloudellista hyötyä ole näkyvissä. Tällä alueella yhdyskuntarakentamisen kustannukset ovat huomattavan suuret.

”Lunastuslupaa ei pitäisi myöntää”

Kunnan olisi tullut käyttää etuosto-oikeuttaan Tuusulassa, arvioi Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n lakimies Leena Kristeri.

Sen sijaan Tuusula haki lunastus- ja ennakkohaltuunottolupaa kahteen kiinteistöön sen jälkeen, kun Kaukokiito osti niistä toisen yksityiseltä maanomistajalta 4,7 miljoonalla eurolla. Kaupan jälkeen kunnalla oli etuosto-oikeus kiinteistöön.

– Kunta perusteli lunastusta kiireellä, ettei voida sopimuksin edetä. Minusta se on ontuva perustelu, koska lunastusprosessit vievät vuosia aikaa. Ei lunastuksen tie mikään nopea kiitotie ole, Kristeri huomauttaa.

Lakimiehen mukaan pakkolunastusluvan hakeminen on erikoista siksi, että kunta haluaa kehittää aluetta lentokenttään tukeutuvana logistiikka-alueena ja alueelle on juuri tullut logistiikkatoimija (Kaukokiito).

Tuusulan kuntastrategiassa halutaan vahvistaa yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen syntymistä. Kaukokiidon ympäristöministeriölle lähettämässä vastineessa todetaan, että yritykselle tuli yllätyksenä, että kunta suhtautuu yksityiseen maakauppaan alueella kielteisesti.

– Minun mielestäni lunastuslupaa ei pitäisi myöntää, koska kunnalla on ollut etuosto-oikeus. Jos se myönnetään, niin korvauksen pitäisi ehdottomasti olla sama 4,7 miljoonaa, jonka yritys maksoi. Jos käy niin, että lupa myönnetään ja korvaus on aivan eri, niin eihän se käy oikeustajuun, eikä omaisuudensuojan periaatteisiin.