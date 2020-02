Tällaisia valtavia taloja saa Suomesta nyt alle 200 000 eurolla

Ympäri maan on tälläkin hetkellä myynnissä isoja kiinteistöjä alle 200 000 eurolla. Joukossa on muuttovalmiita koteja, mutta moni myynnissä olevista kohteista vaatii ostajaltaan remontointihalukkuutta, yrittäjähenkisyyttä tai molempia.

Asunnon ostaminen on prosessi, johon kuuluu joukko päätöksiä. Monelle niistä tärkein on uuden kodin sijainti: omasta elämäntilanteesta riippuen hyvä sijainti voi tarkoittaa toiselle esimerkiksi julkisen liikenteen toimivuutta, toiselle taas palveluiden läheisyyttä.

Taloussanomat uutisoi aiemmin asuntomarkkinoiden ahdingosta. Asiantuntijat ovat kertoneet huolensa asuntomarkkinoiden eriytymisestä. Pahimmillaan tilanne saattaa johtaa siihen, että vanhojen omistusasuntojen hinnat nousevat varmuudella enää kasvukeskuksissa: pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella.

Usein oma työssäkäyntialue vaikuttaa eniten siihen, mistä koti kannattaa ostaa. Jos työmatkat tai se, että palvelut ovat vähän kauempana, eivät ole rajoite, vaihtoehtoja piisaa.

Taloussanomat kävi läpi Oikotie-sivustolla olevien asuinpinta-alaltaan suurten kohteiden myynti-ilmoituksia eri puolilla Suomea. Hintahaarukka asunnoille oli 130 000–200 000 euroa. Pääkaupunkiseudulla pienestä kerrostaloasunnosta joutuu maksamaan helposti saman summan.

Sijainti näkyi hinnoissa siten, että kaikki hintaluokan kohteet sijaitsevat pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Moni myynnissä olevista kohteista on aiemmin toiminut esimerkiksi kouluna, ravintolana, vanhainkotina tai kauppana.

Selki, Vihti: Entinen Osuuskassan konttori 1950-luvulta

Vanhassa Osuuskassan konttorissa on kuusi huonetta, keittiö, kaksi kylpyhuonetta, kuisti ja parveke.

Vihdin Selissä on myynnissä vuonna 1954 rakennettu talo, joka on entinen Selin Osuuskassan konttori. Kohteessa on jäljellä muun muassa vanha pankkiholvi sekä pankinjohtajan huone.

Pihapiirissä on myös talousrakennus, jossa on lämmin vierashuone sekä varastotilaa.

Neliöitä kohteessa on 363. Kohteesta pyydetään 198 000 euroa.

Ylinen, Ylöjärvi: Hirsirunkoinen 1930-luvun maalaistalo

Ylöjärvellä sijaitsevaa vanhaa maalaistaloa markkinoidaan ”monien mahdollisuuksien kotina”.

Ylöjärvellä on myynnissä 189 000 eurolla punamultainen, vuonna 1931 valmistunut iso hirsirakennus, jossa on neliöitä 237.

Esittelytekstin perusteella remontoitavaa riittää ainakin talon kosteissa tiloissa.

Kohde on noin 1,5 kilometrin päässä peruspalveluista, kuten koulusta, päiväkodista ja lähikaupasta.

Nauvo, Parainen: Remontoitava historiallinen kartano saaristossa

Gammelgårdin entisessä kartanossa on ollut monenlaista toimintaa. Viimeksi rakennukset olivat majoitus- ja pizzeriakäytössä.

Nauvossa sijaitseva, vuonna 1902 valmistunut Gammelgårdin entinen kartano on toiminut ainakin vaivaistalona, kunnalliskotina, vanhainkotina ja hotellina. Yhdessä rakennuksista on ollut pizzeria, ja yksi rakennuksista on toiminut aikoinaan ruumishuoneena.

Entinen kartano on päässyt rapistumaan todella huonoon kuntoon, joten remontoitavaa riittää.

Gammelgård on myynnissä tarjouskaupalla. Sen lähtöhinta on 185 000 euroa. Neliöitä on kohteessa on ilmoituksen mukaan 1 300. Tontin pinta-ala on 3,5 hehtaaria.

Lehtimäki, Alajärvi: Koti ja tilat yrittäjälle vanhassa puukoulussa

Entisessä puukoulussa on asuintilaa kahdessa kerroksessa.

Alajärven Lehtimäellä myydään entistä Leppäsen koulua. Kohteessa on tilava asunto kahdessa kerroksessa sekä yrityksen toimitilat. Kohteessa ei tarvitse huolehtia remontista, sillä asuintilat ovat ilmoituksen mukaan ajanmukaiset.

Vanha, hirsirunkoinen koulu on rakennettu 1940-luvulla. Asuinpinta-alaa kohteessa on 484 neliömetriä. Kohteen myyntihinta on 180 000.

Särkisalo, Salo: 1960-luvun huvila merimaisemissa

Hirsihuvilaa myydään tarjouskaupalla.

Salon Särkisalossa kaupataan vuonna 1969 rakennettua hirsihuvilaa. Asuintilaa kohteessa on 400 neliötä, ja tarjouskauppakohteen lähtöhinta on 149 000 euroa.

Villa Miocina -nimiseen omakotitaloon kuuluu kaksi venepaikkaa ja veneen laskupaikka noin 200 metrin päässä. Ilmoituksessa kohdetta kaupataan ”sopivaksi asuin-, edustus tai liiketoimintakäyttöön”.

Hietanen, Mikkeli: 1800-luvun lopun Osuuskauppa

Entisen Osuuskaupan rakennukseen tehdyssä kodissa on tilaa isollekin perheelle.

Vuonna 1890 rakennettua Hietasen Osuuskauppaa Mikkelissä myydään 159 000 euron hintaan. Asuinpinta-alaa päärakennuksessa on 350 neliömetriä.

Kohteessa on seitsemän huonetta, keittiö, kodinhoitohuone, kylpyhuone ja sauna sekä neljä wc:tä. Kauppaan kuuluu myös venepaikka.

Joroinen: 1920-luvun omakotitalo omalla rannalla

Joroisissa myytävällä hirsitalolla on hulppea sijainti ja oma ranta.

Joroisissa Iitonen-järven rannalla oleva vuonna 1920 rakennettu hirsinen omakotitalo on kaupan. Kohteesta pyydetään 150 000 euroa.

Kohteessa on oma, kovapohjainen hiekkaranta vuonna 2009 rakennettuine rantasaunoineen.

Asuinpinta-alaa on 330 neliömetriä.

Huuvari, Askola: Puutaloidylli vaikka huvilaksi

Entisen kyläkaupan pihapiiri on idyllinen ja vehreä.

Askolassa myydään entistä kyläkauppaa ja vehreää pihapiiriä. Viehättävästä ulkonäöstään huolimatta tässäkin kohteessa riittää remontoitavaa. Kohteen kunto on merkitty ilmoituksessa tyydyttäväksi.

Asuinpinta-alaa on 320 neliötä. Kohteesta pyydetään 188 000 euroa.

Kuusjoki, Salo: Muuttovalmis vanha lääkäritalo

Alun perin lääkäritaloksi rakennettu kiinteistö on muutettu poikkeamispäätöksellä omakotitaloksi. Kotia on remontoitu pieteetillä ja laadukkailla materiaaleilla.

Salossa myydään vuonna 1950 Kuusjoen lääkäritaloksi rakennettua kohdetta 137 000 euron hintaan. Asuinpinta-alaa on 304 neliötä.

Iso osa talosta on remontoitu ja kohde on ilmoituksen mukaan muuttovalmis, vaikka osa remonteista on vielä tekemättä.

Talossa on kahdeksan huonetta, keittiö, sali, hallitila, 2 wc:tä, kylpyhuone, sauna ja autotalli.

Luopajärvi, Kurikka: Vaaleankeltainen pohjalaistalo vuodelta 1900

Pohjalaistalo on rakennettu vuonna 1900.

Luopajärvellä Kurikassa on myynnissä vuonna 1900 rakennettu vaaleankeltainen pohjalaistalo. Päärakennuksessa on asuintilaa kahdessa kerroksessa sekä kellarikerros. Pihapiirissä on kaksi ulkorakennusta.

Asuinpinta-alaa on 300 neliötä. Kohteesta pyydetään 130 000 euroa.

